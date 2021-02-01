Россия не хочет возвращения в G7, заявил Медведев
10:04 01.02.2021 (обновлено: 12:28 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия не хочет возвращения в G7, никаких перспектив у этого формата нет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся.
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"Восьмёрка" – уж она точно сейчас не является ("семёрка" в данном случае) представительной историей. Оттуда изъяты ряд стран важнейших. Мы в ней не принимаем участие, потому что нас в какой-то момент заблокировали. И никакого особого желания туда возвращаться сейчас не существует. Даже не в силу того, что мы обиделись, надулись и считаем, что всё это не нужно, а просто в силу слабой легитимности такого рода обсуждений. Ну хорошо, пообсуждали экономические вопросы, но есть же крупнейшие игроки, которые в "семёрку" не входят – Индия, Китай, мы тоже в общем достаточно серьёзный игрок в экономическом мире. Но не обсуждаем с ними – какой в этом смысл?" - сказал он.
"Мы никогда не участвовали в обсуждении сугубо экономических тем в "восьмёрке". Наши коллеги считали, что мы ещё в ясельном возрасте, вот они у себя на "семёрочке" это пообсуждают, а "восьмёрка" – для обсуждения политических проблем. Именно в таком плане нас туда пригласили. Поэтому я, откровенно говоря, никаких перспектив у "восьмёрки" в том виде, в котором она существовала, не вижу уже", - подчеркнул Медведев.
Что касается других форматов, то, по его мнению, они могут быть полезны, в частности, созданная после 2008 года "двадцатка" помогла преодолеть экономический кризис.
"Сейчас, наверное, даже "двадцатка" не является тем местом, где вмещаются все интересы, потому что есть другие форматы – есть БРИКС, есть ШОС, есть наши интеграционные объединения типа ЕврАзЭС", - сказал зампред Совбеза.