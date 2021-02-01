https://ria.ru/20210201/medvedev-1595445956.html

Россия не хочет возвращения в G7, заявил Медведев

Россия не хочет возвращения в G7, заявил Медведев

Россия не хочет возвращения в G7, никаких перспектив у этого формата нет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:04

2021-02-01T10:04

2021-02-01T12:28

политика

большое интервью дмитрия медведева

россия

g7

дональд трамп

дмитрий медведев

сочи

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия не хочет возвращения в G7, никаких перспектив у этого формата нет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что присутствия России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу "Большой семерки" с лета на сентябрь, отметив, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Но саммит "группы семи" так и не состоялся."Мы никогда не участвовали в обсуждении сугубо экономических тем в "восьмёрке". Наши коллеги считали, что мы ещё в ясельном возрасте, вот они у себя на "семёрочке" это пообсуждают, а "восьмёрка" – для обсуждения политических проблем. Именно в таком плане нас туда пригласили. Поэтому я, откровенно говоря, никаких перспектив у "восьмёрки" в том виде, в котором она существовала, не вижу уже", - подчеркнул Медведев.Что касается других форматов, то, по его мнению, они могут быть полезны, в частности, созданная после 2008 года "двадцатка" помогла преодолеть экономический кризис.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210122/sammit-1594194088.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/elizaveta-ii-1595405853.html

россия

сочи

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, большое интервью дмитрия медведева, россия, g7, дональд трамп, дмитрий медведев, сочи, сша