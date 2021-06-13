G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:42 13.06.2021 (обновлено: 16:47 13.06.2021)
G7 подтвердила намерение поддерживать Украину и призвала Россию к "снижению напряженности"
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. "Большая семерка" подтвердила приверженность поддержки территориальной целостности Украины и призвала РФ к "снижению напряженности" в регионе, говорится в итоговом коммюнике, подписанном главами стран-участниц состоявшегося в английском Корнуолле саммите G7.
"Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова", - говорится в документе.
"Семерка" заявила, что полностью уверена в том, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
G7 также подтвердила, что продолжит поддерживать нормандский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса по обеспечению реализации минских договоренностей и призываем Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, к конструктивному взаимодействию и возвращению к режиму прекращения огня. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов и поддержке процесса реформ", - отмечается в документе.
На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На это в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва также неоднократно заявляла, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".