https://ria.ru/20210613/ukraina-1736865709.html

G7 заявила о намерении поддерживать Украину

G7 заявила о намерении поддерживать Украину - РИА Новости, 13.06.2021

G7 заявила о намерении поддерживать Украину

"Большая семерка" подтвердила приверженность поддержки территориальной целостности Украины и призвала РФ к "снижению напряженности" в регионе, говорится в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:42

2021-06-13T16:42

2021-06-13T16:47

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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. "Большая семерка" подтвердила приверженность поддержки территориальной целостности Украины и призвала РФ к "снижению напряженности" в регионе, говорится в итоговом коммюнике, подписанном главами стран-участниц состоявшегося в английском Корнуолле саммите G7."Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова", - говорится в документе."Семерка" заявила, что полностью уверена в том, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.G7 также подтвердила, что продолжит поддерживать нормандский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.На Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На это в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва также неоднократно заявляла, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210613/belorussiya-1736864834.html

https://ria.ru/20210613/g7-1736856932.html

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россия, g7, владимир путин, москва, севастополь, оон, украина, в мире