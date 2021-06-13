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G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2021
G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
Страны G7 намерены преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции, говорится в итоговом коммюнике саммита "большой... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:37
2021-06-13T16:46
корнуолл
g7
белоруссия
в мире
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ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Страны G7 намерены преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции, говорится в итоговом коммюнике саммита "большой семерки", принятом по итогам состоявшегося в английском Корнуолле 11-13 июня саммита."Мы глубоко обеспокоены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чему стали принудительная посадка рейса FR4978 и задержание независимого журналиста и его партнера. Мы будем совместно работать на тем, чтобы привлечь тех, кто это делает, к ответственности, в том числе через введение санкций", - говорится в документе."Семерка" заявила о намерении продолжать поддерживать гражданское общество, независимые медиа и права человека в Белоруссии.
https://ria.ru/20210613/ukraina-1736865709.html
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корнуолл, g7, белоруссия, в мире
G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:37 13.06.2021 (обновлено: 16:46 13.06.2021)
 
© REUTERS / PoolСаммит G7 в Великобритании
Саммит G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Pool

G7 заявила о намерении преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Страны G7 намерены преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции, говорится в итоговом коммюнике саммита "большой семерки", принятом по итогам состоявшегося в английском Корнуолле 11-13 июня саммита.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися атаками со стороны белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чему стали принудительная посадка рейса FR4978 и задержание независимого журналиста и его партнера. Мы будем совместно работать на тем, чтобы привлечь тех, кто это делает, к ответственности, в том числе через введение санкций", - говорится в документе.
"Семерка" заявила о намерении продолжать поддерживать гражданское общество, независимые медиа и права человека в Белоруссии.
Участники саммита G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
16:42
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