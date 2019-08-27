В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7

Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.

Он отметил, что о таком визите "в прикладном плане" речи пока не идет.

"Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин", — сказал Песков в интервью Первому каналу .

Представитель Кремля подчеркнул, что участие в G7 — не самоцель для России, Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пригласит Путина на встречу "Семерки", которая в 2020 году пройдет в Америке.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

Сам Путин ранее заявлял, что Россия считает любые контакты полезными.