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РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7

20:11 27.08.2019 (обновлено: 20:45 27.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.
Он отметил, что о таком визите "в прикладном плане" речи пока не идет.

"Любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин", — сказал Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Кремля подчеркнул, что участие в G7 — не самоцель для России, Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
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Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пригласит Путина на встречу "Семерки", которая в 2020 году пройдет в Америке.
Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
Сам Путин ранее заявлял, что Россия считает любые контакты полезными.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва никогда не инициировала никаких переговоров по вопросу своего возвращения в "Восьмерку".
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Обсудить 21
G7Дональд ТрампG8Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кратко и лаконично !
27 августа, 20:34
Александр Несен
2500058144
Все логично 20 более предпочтительно чем этот клуб старушек из семёрки которые и заниматься только ради пантов и посиделок
27 августа, 20:59
ISIg Supr
1900005
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