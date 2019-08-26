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РИА Новости

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

18:30 26.08.2019 (обновлено: 21:14 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.

"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли — психологически — он приехать? Думаю, это сложное дело для него", — сказал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

Трамп подчеркнул, что его не волнует, какие последствия для него лично повлечет приглашение российского лидера на саммит.
"Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует. <…> Хорошо ли это? Может быть, нет, а может быть, да", — отметил президент США.
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Трамп назвал плюсы возвращения России в G8
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры "Семерки" не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение". Макрон добавил, что одним из препятствий к возвращению Москвы является "то, что кризис на Украине еще не разрешен".
При этом лидеры G7 согласны, что вести диалог с Россией необходимо, заключил Макрон.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
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Эксперт оценил идею Трампа вернуть Россию в G8
Ранее Трамп на брифинге по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия вернется в "Большую восьмерку", если ее пригласят, но сама проситься туда не будет.
"Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) — гордый человек, зачем ему просить? <…> Но если что-то произойдет, и его пригласят, я уверен, он скажет "да", — заявил глава государства.
Американский президент отметил, что вопрос возвращения России в G7 обсуждался на саммите "Семерки" в Биаррице, но прогресса по этому вопросу пока нет. Саму дискуссию он охарактеризовал как "хорошую" и "ровную".
"Я был бы склонен сказать "да", кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет", — добавил Трамп.
По его словам, присоединение к "Семерке" станет хорошим шагом "для России, это будет хорошо для всех".
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Группа семи

Спорный вопрос

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что американский президент поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Как пишет газета, Трамп подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.
Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.
В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в формат не является самоцелью.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
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G7Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Страной надо заниматься, а не мотаться по бесполезным саммитам, а то тех кого президент установил на власть не тянут поручения, пора переходить на ручное управление....
26 августа, 19:04
Сосед Соседов
2010009
Считаю, что Путин должен подумать как воздержаться от встречи до момента единогласного желания всей семёрки "G7"!
26 августа, 19:13
Олег Георгиевич
1530000
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