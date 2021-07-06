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Туризм
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Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России
Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России - РИА Новости, 06.07.2021
Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России
Телеканал "Моя Планета" назвал имена победителей конкурса "Россия в деталях". Жюри рассмотрело 2,5 тысячи работ — это снимки живописных мест, рассказывающие об... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:00
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куда поехать
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Телеканал "Моя Планета" назвал имена победителей конкурса "Россия в деталях". Жюри рассмотрело 2,5 тысячи работ — это снимки живописных мест, рассказывающие об истории и культуре страны. Соревнование проходило онлайн, но лучшие кадры вскоре покажут на выставке в Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Российские регионы — от Камчатки до Москвы — в фотоленте РИА Новости.
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куда поехать, россия, горный алтай, вулканы, туристы, охотское море, байкал, архангельская область, москва, липецкая область, геленджик, калининградская область, камчатский край, краснодарский край, санкт-петербург, что посмотреть , выставки, моя планета (телеканал), фотография, природа, фото, туризм, достопримечательности

Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России

08:00 06.07.2021 (обновлено: 11:59 06.07.2021)
 
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Телеканал "Моя Планета" назвал имена победителей конкурса "Россия в деталях". Жюри рассмотрело 2,5 тысячи работ — это снимки живописных мест, рассказывающие об истории и культуре страны. Соревнование проходило онлайн, но лучшие кадры вскоре покажут на выставке в Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Российские регионы — от Камчатки до Москвы — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Юрий Столыпин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря — яркий тому пример: неизбежность стихии зафиксирована в моменте", — рассказывает фотограф Юрий Столыпин.

Кадр сделан в поселке Эльтон Волгоградской области, где находится самое большое минеральное озеро Европы. Вместо воды — рапа, высококонцентрированный раствор солей. Рядом с водоемом расположен бальнеологический курорт.

Пыльная буря
1 из 13

"Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря — яркий тому пример: неизбежность стихии зафиксирована в моменте", — рассказывает фотограф Юрий Столыпин.

Кадр сделан в поселке Эльтон Волгоградской области, где находится самое большое минеральное озеро Европы. Вместо воды — рапа, высококонцентрированный раствор солей. Рядом с водоемом расположен бальнеологический курорт.

© Фото : Юрий Столыпин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Иван Лукасевич/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Это часовня, возведенная в память о тех, кто не вернулся с гор — альпинистах, туристах, спасателях, — рассказывает фотограф Иван Лукасевич. — Ее построили несколько лет назад на высоте более 200 метров над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. Храм выглядит изящным и хрупким среди нагромождения скал и льда: метафора жизни человека в этих суровых условиях".

В 2020-м церковь сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить.

Гора Белуха — самая высокая на Горном Алтае (4509 метров). Для местных она священна, они говорят, что именно там обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.

Островок надежды
2 из 13

"Это часовня, возведенная в память о тех, кто не вернулся с гор — альпинистах, туристах, спасателях, — рассказывает фотограф Иван Лукасевич. — Ее построили несколько лет назад на высоте более 200 метров над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. Храм выглядит изящным и хрупким среди нагромождения скал и льда: метафора жизни человека в этих суровых условиях".

В 2020-м церковь сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить.

Гора Белуха — самая высокая на Горном Алтае (4509 метров). Для местных она священна, они говорят, что именно там обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.

© Фото : Иван Лукасевич/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Генадий Приходько/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

Янтарь — самая большая ценность Калининградской области. Здесь находится около 90 процентов всех разведанных мировых запасов этого камня. Его добыча запрещена, но можно собирать "слезы моря" после шторма, когда мощные волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают камни со дна и выносят к берегу.

"Тогда и появляются ловцы янтаря. Вооружившись сачком и гидрокостюмом, они вступают в битву за желанный трофей", — рассказывает автор этого снимка Геннадий Приходько.

Температура воды на момент съемки была около семи градусов, добавляет он.

Ловцы янтаря
3 из 13

Янтарь — самая большая ценность Калининградской области. Здесь находится около 90 процентов всех разведанных мировых запасов этого камня. Его добыча запрещена, но можно собирать "слезы моря" после шторма, когда мощные волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают камни со дна и выносят к берегу.

"Тогда и появляются ловцы янтаря. Вооружившись сачком и гидрокостюмом, они вступают в битву за желанный трофей", — рассказывает автор этого снимка Геннадий Приходько.

Температура воды на момент съемки была около семи градусов, добавляет он.

© Фото : Генадий Приходько/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Евгений Сазонов/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Шантарские острова — суровое место. Но и там есть прекрасные виды", — говорит Евгений Сазонов.

Туристический сезон на архипелаге, расположенном в Охотском море, длится не более трех месяцев в году — с июля по конец сентября. Большинство путешественников едут туда, чтобы увидеть гренландских китов, косаток и белух.

Шантарские ромашки
4 из 13

"Шантарские острова — суровое место. Но и там есть прекрасные виды", — говорит Евгений Сазонов.

Туристический сезон на архипелаге, расположенном в Охотском море, длится не более трех месяцев в году — с июля по конец сентября. Большинство путешественников едут туда, чтобы увидеть гренландских китов, косаток и белух.

© Фото : Евгений Сазонов/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Дмитрий Купрацевич/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Межсезонье на Байкале — эффектное и необычное время", — рассказывает автор снимка Дмитрий Купрацевич.

Это озеро — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды. С января по май Байкал покрыт прозрачным, как стекло, льдом — самым красивым на планете. Дно просматривается на глубину более десяти метров.

А еще на Байкале, по данным опросов, мечтает побывать каждый третий российский турист. Зимой можно гулять по ледяному зеркалу, кататься на коньках. В теплое время года — плавать на байдарке и катамаране по глади озера, увидеть его из поезда, следующего по Кругобайкальской железной дороге, и принять участие в ритуале шаманов.

Уходящие льды Байкала
5 из 13

"Межсезонье на Байкале — эффектное и необычное время", — рассказывает автор снимка Дмитрий Купрацевич.

Это озеро — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды. С января по май Байкал покрыт прозрачным, как стекло, льдом — самым красивым на планете. Дно просматривается на глубину более десяти метров.

А еще на Байкале, по данным опросов, мечтает побывать каждый третий российский турист. Зимой можно гулять по ледяному зеркалу, кататься на коньках. В теплое время года — плавать на байдарке и катамаране по глади озера, увидеть его из поезда, следующего по Кругобайкальской железной дороге, и принять участие в ритуале шаманов.

© Фото : Дмитрий Купрацевич/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Александр Аседач/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Это было замечательное утро в Бетте. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик, — рассказывает об этой фотографии Александр Аседач. — Как порой ценно то, что по привычке принято считать мелочами".

Бетта — хутор в Краснодарском крае, район Геленджика.

На побережье — обычная курортная жизнь: туристы купаются, загорают, едят в ресторанах. А вокруг — горы, склоны которых заросли соснами, кипарисами, елями, жасмином, акацией и можжевельником.

Лучи в утреннем парке
6 из 13

"Это было замечательное утро в Бетте. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик, — рассказывает об этой фотографии Александр Аседач. — Как порой ценно то, что по привычке принято считать мелочами".

Бетта — хутор в Краснодарском крае, район Геленджика.

На побережье — обычная курортная жизнь: туристы купаются, загорают, едят в ресторанах. А вокруг — горы, склоны которых заросли соснами, кипарисами, елями, жасмином, акацией и можжевельником.

© Фото : Александр Аседач/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Андрей Паршин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

Андрей Паршин назвал эту фотографию, сделанную в Приморском районе Архангельской области, "Арктической медитацией". "В мае во время стоянки во льдах Баренцева моря в объектив попала роскошная медведица", — говорит он.

В июне, когда во многих российских городах стояла непривычная жара, туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в "прохладных" регионах на 15 процентов.

Самый большой интерес вызвала как раз Архангельская область, "Ворота Арктики". В июле там примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще свежее. Обязателен к посещению нацпарк "Северная Арктика", где путешественники могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей.

Андрей Паршин
7 из 13

Андрей Паршин назвал эту фотографию, сделанную в Приморском районе Архангельской области, "Арктической медитацией". "В мае во время стоянки во льдах Баренцева моря в объектив попала роскошная медведица", — говорит он.

В июне, когда во многих российских городах стояла непривычная жара, туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в "прохладных" регионах на 15 процентов.

Самый большой интерес вызвала как раз Архангельская область, "Ворота Арктики". В июле там примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще свежее. Обязателен к посещению нацпарк "Северная Арктика", где путешественники могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей.

© Фото : Андрей Паршин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Павел Карасев/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Вулкан возвышается над своими "жертвами". Погубленный лес безмолвен", — рассказывает фотограф Павел Карасев. На снимке — камчатский вулкан Толбачик. Его высота — 3682 метра.

"Мертвый лес" — это обширная территория у подножия гиганта, засыпанная пеплом и лавой после извержения 1975 года. Тогда стихия за мгновение уничтожила деревья и выжгла траву. Остались только самые крепкие растения с толстыми стволами. Теперь они черные, а земля тут — теплая.

Это место очень любят туристы: особенно атмосферно здесь ночью. Лунный пейзаж в сочетании с давящей тишиной поражает.

Мертвый лес вулкана Толбачик
8 из 13

"Вулкан возвышается над своими "жертвами". Погубленный лес безмолвен", — рассказывает фотограф Павел Карасев. На снимке — камчатский вулкан Толбачик. Его высота — 3682 метра.

"Мертвый лес" — это обширная территория у подножия гиганта, засыпанная пеплом и лавой после извержения 1975 года. Тогда стихия за мгновение уничтожила деревья и выжгла траву. Остались только самые крепкие растения с толстыми стволами. Теперь они черные, а земля тут — теплая.

Это место очень любят туристы: особенно атмосферно здесь ночью. Лунный пейзаж в сочетании с давящей тишиной поражает.

© Фото : Павел Карасев/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Светлана Казина/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Так цветет Горный Алтай в мае", — объясняет автор фотографии Светлана Казина. На снимке — "сибирская сакура", или маральник (один из видов рододендрона), в селе Куюс.

В период пандемии Горный Алтай стал новым хитом среди туристов, говорят эксперты.

Первозданная природа, чистейшие озера, пещеры и тысячи археологических памятников — здесь действительно есть на что посмотреть.

А еще именно на Алтае туристы ищут врата в легендарную Шамбалу — "страну бессмертных".

Склоны цветущего маральника
9 из 13

"Так цветет Горный Алтай в мае", — объясняет автор фотографии Светлана Казина. На снимке — "сибирская сакура", или маральник (один из видов рододендрона), в селе Куюс.

В период пандемии Горный Алтай стал новым хитом среди туристов, говорят эксперты.

Первозданная природа, чистейшие озера, пещеры и тысячи археологических памятников — здесь действительно есть на что посмотреть.

А еще именно на Алтае туристы ищут врата в легендарную Шамбалу — "страну бессмертных".

© Фото : Светлана Казина/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Анна Тыщенко/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Апельсиновый закат на Москве-реке" — так назвала эту фотографию Анна Тыщенко.

"Река в районе Звенигорода вышла из берегов и немного залила пойму. И с определенного ракурса видны были невероятные по красоте отражения деревьев, — говорит автор снимка. — Своим силуэтом они напоминали кружева или фантастические картины".

Зазеркалье
10 из 13

"Апельсиновый закат на Москве-реке" — так назвала эту фотографию Анна Тыщенко.

"Река в районе Звенигорода вышла из берегов и немного залила пойму. И с определенного ракурса видны были невероятные по красоте отражения деревьев, — говорит автор снимка. — Своим силуэтом они напоминали кружева или фантастические картины".

© Фото : Анна Тыщенко/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Станислав Старовойтов/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Благодаря обилию рыбы это место облюбовали не только морские котики. Счастливым ловцам достаточно десяти секунд, чтобы обеспечить себя обедом на неделю вперед", — рассказывает автор фотографии Станислав Старовойтов.

Кадр, сделанный в районе Петропавловска-Камчатского, он назвал "Диванные критики".

Наблюдение за животными в естественной среде обитания и посещение национальных парков — вот зачем туристы едут на Камчатку.

Среди местных must see — Ключевский природный парк с 13 вулканами, окруженные водопадами и горячими источниками Голубые озера, вода в которых цвета неба, а также Кроноцкий биосферный заповедник с ледниками, озерами, Долиной гейзеров и кальдерой Узон.

Диванные критики
11 из 13

"Благодаря обилию рыбы это место облюбовали не только морские котики. Счастливым ловцам достаточно десяти секунд, чтобы обеспечить себя обедом на неделю вперед", — рассказывает автор фотографии Станислав Старовойтов.

Кадр, сделанный в районе Петропавловска-Камчатского, он назвал "Диванные критики".

Наблюдение за животными в естественной среде обитания и посещение национальных парков — вот зачем туристы едут на Камчатку.

Среди местных must see — Ключевский природный парк с 13 вулканами, окруженные водопадами и горячими источниками Голубые озера, вода в которых цвета неба, а также Кроноцкий биосферный заповедник с ледниками, озерами, Долиной гейзеров и кальдерой Узон.

© Фото : Станислав Старовойтов/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Елена Култышева/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Облик городов меняется: на смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего и ускользающего прошлого", — говорит Елена Култышева.

На фотографии — Санкт-Петербург. Автор назвала свой кадр "Превращение".

Превращение
12 из 13

"Облик городов меняется: на смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего и ускользающего прошлого", — говорит Елена Култышева.

На фотографии — Санкт-Петербург. Автор назвала свой кадр "Превращение".

© Фото : Елена Култышева/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
© Фото : Игорь Кляхин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

Этот кадр сделан в Липецкой области, в селе Варваро-Борки.

"Комбайны широким фронтом собирают урожай пшеницы. Они выстроились по диагонали, чтобы не мешать друг другу, — отметил фотограф Игорь Кляхин. — Таким образом, они не упустят ни колоска".

Битва за урожай
13 из 13

Этот кадр сделан в Липецкой области, в селе Варваро-Борки.

"Комбайны широким фронтом собирают урожай пшеницы. Они выстроились по диагонали, чтобы не мешать друг другу, — отметил фотограф Игорь Кляхин. — Таким образом, они не упустят ни колоска".

© Фото : Игорь Кляхин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"
 
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