Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России
"Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря — яркий тому пример: неизбежность стихии зафиксирована в моменте", — рассказывает фотограф Юрий Столыпин.
Кадр сделан в поселке Эльтон Волгоградской области, где находится самое большое минеральное озеро Европы. Вместо воды — рапа, высококонцентрированный раствор солей. Рядом с водоемом расположен бальнеологический курорт.
"Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря — яркий тому пример: неизбежность стихии зафиксирована в моменте", — рассказывает фотограф Юрий Столыпин.
Кадр сделан в поселке Эльтон Волгоградской области, где находится самое большое минеральное озеро Европы. Вместо воды — рапа, высококонцентрированный раствор солей. Рядом с водоемом расположен бальнеологический курорт.
"Это часовня, возведенная в память о тех, кто не вернулся с гор — альпинистах, туристах, спасателях, — рассказывает фотограф Иван Лукасевич. — Ее построили несколько лет назад на высоте более 200 метров над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. Храм выглядит изящным и хрупким среди нагромождения скал и льда: метафора жизни человека в этих суровых условиях".
В 2020-м церковь сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить.
Гора Белуха — самая высокая на Горном Алтае (4509 метров). Для местных она священна, они говорят, что именно там обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.
"Это часовня, возведенная в память о тех, кто не вернулся с гор — альпинистах, туристах, спасателях, — рассказывает фотограф Иван Лукасевич. — Ее построили несколько лет назад на высоте более 200 метров над уровнем моря напротив высочайшей точки Алтая — горы Белухи. Храм выглядит изящным и хрупким среди нагромождения скал и льда: метафора жизни человека в этих суровых условиях".
В 2020-м церковь сгорела, но энтузиасты планируют ее восстановить.
Гора Белуха — самая высокая на Горном Алтае (4509 метров). Для местных она священна, они говорят, что именно там обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.
Янтарь — самая большая ценность Калининградской области. Здесь находится около 90 процентов всех разведанных мировых запасов этого камня. Его добыча запрещена, но можно собирать "слезы моря" после шторма, когда мощные волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают камни со дна и выносят к берегу.
"Тогда и появляются ловцы янтаря. Вооружившись сачком и гидрокостюмом, они вступают в битву за желанный трофей", — рассказывает автор этого снимка Геннадий Приходько.
Температура воды на момент съемки была около семи градусов, добавляет он.
Янтарь — самая большая ценность Калининградской области. Здесь находится около 90 процентов всех разведанных мировых запасов этого камня. Его добыча запрещена, но можно собирать "слезы моря" после шторма, когда мощные волны, смывающие пляжи на побережье, поднимают камни со дна и выносят к берегу.
"Тогда и появляются ловцы янтаря. Вооружившись сачком и гидрокостюмом, они вступают в битву за желанный трофей", — рассказывает автор этого снимка Геннадий Приходько.
Температура воды на момент съемки была около семи градусов, добавляет он.
"Шантарские острова — суровое место. Но и там есть прекрасные виды", — говорит Евгений Сазонов.
Туристический сезон на архипелаге, расположенном в Охотском море, длится не более трех месяцев в году — с июля по конец сентября. Большинство путешественников едут туда, чтобы увидеть гренландских китов, косаток и белух.
"Шантарские острова — суровое место. Но и там есть прекрасные виды", — говорит Евгений Сазонов.
Туристический сезон на архипелаге, расположенном в Охотском море, длится не более трех месяцев в году — с июля по конец сентября. Большинство путешественников едут туда, чтобы увидеть гренландских китов, косаток и белух.
"Межсезонье на Байкале — эффектное и необычное время", — рассказывает автор снимка Дмитрий Купрацевич.
Это озеро — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды. С января по май Байкал покрыт прозрачным, как стекло, льдом — самым красивым на планете. Дно просматривается на глубину более десяти метров.
А еще на Байкале, по данным опросов, мечтает побывать каждый третий российский турист. Зимой можно гулять по ледяному зеркалу, кататься на коньках. В теплое время года — плавать на байдарке и катамаране по глади озера, увидеть его из поезда, следующего по Кругобайкальской железной дороге, и принять участие в ритуале шаманов.
"Межсезонье на Байкале — эффектное и необычное время", — рассказывает автор снимка Дмитрий Купрацевич.
Это озеро — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды. С января по май Байкал покрыт прозрачным, как стекло, льдом — самым красивым на планете. Дно просматривается на глубину более десяти метров.
А еще на Байкале, по данным опросов, мечтает побывать каждый третий российский турист. Зимой можно гулять по ледяному зеркалу, кататься на коньках. В теплое время года — плавать на байдарке и катамаране по глади озера, увидеть его из поезда, следующего по Кругобайкальской железной дороге, и принять участие в ритуале шаманов.
"Это было замечательное утро в Бетте. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик, — рассказывает об этой фотографии Александр Аседач. — Как порой ценно то, что по привычке принято считать мелочами".
Бетта — хутор в Краснодарском крае, район Геленджика.
На побережье — обычная курортная жизнь: туристы купаются, загорают, едят в ресторанах. А вокруг — горы, склоны которых заросли соснами, кипарисами, елями, жасмином, акацией и можжевельником.
"Это было замечательное утро в Бетте. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев, а легкая дымка прорисовывала каждый лучик, — рассказывает об этой фотографии Александр Аседач. — Как порой ценно то, что по привычке принято считать мелочами".
Бетта — хутор в Краснодарском крае, район Геленджика.
На побережье — обычная курортная жизнь: туристы купаются, загорают, едят в ресторанах. А вокруг — горы, склоны которых заросли соснами, кипарисами, елями, жасмином, акацией и можжевельником.
Андрей Паршин назвал эту фотографию, сделанную в Приморском районе Архангельской области, "Арктической медитацией". "В мае во время стоянки во льдах Баренцева моря в объектив попала роскошная медведица", — говорит он.
В июне, когда во многих российских городах стояла непривычная жара, туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в "прохладных" регионах на 15 процентов.
Самый большой интерес вызвала как раз Архангельская область, "Ворота Арктики". В июле там примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще свежее. Обязателен к посещению нацпарк "Северная Арктика", где путешественники могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей.
Андрей Паршин назвал эту фотографию, сделанную в Приморском районе Архангельской области, "Арктической медитацией". "В мае во время стоянки во льдах Баренцева моря в объектив попала роскошная медведица", — говорит он.
В июне, когда во многих российских городах стояла непривычная жара, туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в "прохладных" регионах на 15 процентов.
Самый большой интерес вызвала как раз Архангельская область, "Ворота Арктики". В июле там примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще свежее. Обязателен к посещению нацпарк "Северная Арктика", где путешественники могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей.
"Вулкан возвышается над своими "жертвами". Погубленный лес безмолвен", — рассказывает фотограф Павел Карасев. На снимке — камчатский вулкан Толбачик. Его высота — 3682 метра.
"Мертвый лес" — это обширная территория у подножия гиганта, засыпанная пеплом и лавой после извержения 1975 года. Тогда стихия за мгновение уничтожила деревья и выжгла траву. Остались только самые крепкие растения с толстыми стволами. Теперь они черные, а земля тут — теплая.
Это место очень любят туристы: особенно атмосферно здесь ночью. Лунный пейзаж в сочетании с давящей тишиной поражает.
"Вулкан возвышается над своими "жертвами". Погубленный лес безмолвен", — рассказывает фотограф Павел Карасев. На снимке — камчатский вулкан Толбачик. Его высота — 3682 метра.
"Мертвый лес" — это обширная территория у подножия гиганта, засыпанная пеплом и лавой после извержения 1975 года. Тогда стихия за мгновение уничтожила деревья и выжгла траву. Остались только самые крепкие растения с толстыми стволами. Теперь они черные, а земля тут — теплая.
Это место очень любят туристы: особенно атмосферно здесь ночью. Лунный пейзаж в сочетании с давящей тишиной поражает.
"Так цветет Горный Алтай в мае", — объясняет автор фотографии Светлана Казина. На снимке — "сибирская сакура", или маральник (один из видов рододендрона), в селе Куюс.
В период пандемии Горный Алтай стал новым хитом среди туристов, говорят эксперты.
Первозданная природа, чистейшие озера, пещеры и тысячи археологических памятников — здесь действительно есть на что посмотреть.
А еще именно на Алтае туристы ищут врата в легендарную Шамбалу — "страну бессмертных".
"Так цветет Горный Алтай в мае", — объясняет автор фотографии Светлана Казина. На снимке — "сибирская сакура", или маральник (один из видов рододендрона), в селе Куюс.
В период пандемии Горный Алтай стал новым хитом среди туристов, говорят эксперты.
Первозданная природа, чистейшие озера, пещеры и тысячи археологических памятников — здесь действительно есть на что посмотреть.
А еще именно на Алтае туристы ищут врата в легендарную Шамбалу — "страну бессмертных".
"Апельсиновый закат на Москве-реке" — так назвала эту фотографию Анна Тыщенко.
"Река в районе Звенигорода вышла из берегов и немного залила пойму. И с определенного ракурса видны были невероятные по красоте отражения деревьев, — говорит автор снимка. — Своим силуэтом они напоминали кружева или фантастические картины".
"Апельсиновый закат на Москве-реке" — так назвала эту фотографию Анна Тыщенко.
"Река в районе Звенигорода вышла из берегов и немного залила пойму. И с определенного ракурса видны были невероятные по красоте отражения деревьев, — говорит автор снимка. — Своим силуэтом они напоминали кружева или фантастические картины".
"Благодаря обилию рыбы это место облюбовали не только морские котики. Счастливым ловцам достаточно десяти секунд, чтобы обеспечить себя обедом на неделю вперед", — рассказывает автор фотографии Станислав Старовойтов.
Кадр, сделанный в районе Петропавловска-Камчатского, он назвал "Диванные критики".
Наблюдение за животными в естественной среде обитания и посещение национальных парков — вот зачем туристы едут на Камчатку.
Среди местных must see — Ключевский природный парк с 13 вулканами, окруженные водопадами и горячими источниками Голубые озера, вода в которых цвета неба, а также Кроноцкий биосферный заповедник с ледниками, озерами, Долиной гейзеров и кальдерой Узон.
"Благодаря обилию рыбы это место облюбовали не только морские котики. Счастливым ловцам достаточно десяти секунд, чтобы обеспечить себя обедом на неделю вперед", — рассказывает автор фотографии Станислав Старовойтов.
Кадр, сделанный в районе Петропавловска-Камчатского, он назвал "Диванные критики".
Наблюдение за животными в естественной среде обитания и посещение национальных парков — вот зачем туристы едут на Камчатку.
Среди местных must see — Ключевский природный парк с 13 вулканами, окруженные водопадами и горячими источниками Голубые озера, вода в которых цвета неба, а также Кроноцкий биосферный заповедник с ледниками, озерами, Долиной гейзеров и кальдерой Узон.
"Облик городов меняется: на смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего и ускользающего прошлого", — говорит Елена Култышева.
На фотографии — Санкт-Петербург. Автор назвала свой кадр "Превращение".
"Облик городов меняется: на смену старинной архитектуре приходят новые дома из современных материалов. Этот миг уходящего и ускользающего прошлого", — говорит Елена Култышева.
На фотографии — Санкт-Петербург. Автор назвала свой кадр "Превращение".
Этот кадр сделан в Липецкой области, в селе Варваро-Борки.
"Комбайны широким фронтом собирают урожай пшеницы. Они выстроились по диагонали, чтобы не мешать друг другу, — отметил фотограф Игорь Кляхин. — Таким образом, они не упустят ни колоска".
Этот кадр сделан в Липецкой области, в селе Варваро-Борки.
"Комбайны широким фронтом собирают урожай пшеницы. Они выстроились по диагонали, чтобы не мешать друг другу, — отметил фотограф Игорь Кляхин. — Таким образом, они не упустят ни колоска".