Апельсиновый закат и Мертвый лес. Самые красивые пейзажи России

© Фото : Юрий Столыпин/предоставлено телеканалом "Моя Планета"

"Поиск интересных локаций для съемок чаще всего заканчивается неожиданными, но удивительными снимками. Завораживающая пыльная буря — яркий тому пример: неизбежность стихии зафиксирована в моменте", — рассказывает фотограф Юрий Столыпин.

Кадр сделан в поселке Эльтон Волгоградской области, где находится самое большое минеральное озеро Европы. Вместо воды — рапа, высококонцентрированный раствор солей. Рядом с водоемом расположен бальнеологический курорт.