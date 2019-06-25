Чистый восторг! Где смотреть на дельфинов и китов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Марина Селина. Самые большие животные в мире — киты — периодически поднимаются из морских глубин, чтобы сделать вдох и снова скрыться в пучине. Этот момент стараются увидеть и сфотографировать тысячи туристов. Куда отправиться путешественникам, чтобы встретить самое крупное млекопитающее, понаблюдать за семьями дельфинов, и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.
Брызги и эмоции
"Когда видишь кита, понимаешь, насколько ты мелок по сравнению с этим огромным существом. Интересно наблюдать за охотой китов на рыбу, их выдохи, махание плавниками, прыжки. Горбатый кит, например, полностью вылетает из воды, когда прыгает, и это незабываемо", — рассказывает директор Нижне-Свирского заповедника Максим Антипин, работавший ранее замдиректора по науке национального парка "Берингия" на Чукотке и заповедника "Курильский" на Сахалине.
Дельфины не такие большие, как киты, но наблюдение за ними в естественной среде обитания вызывает восторг. Они тоже совершают грациозные прыжки, переворачиваются в воздухе, хлопают плавниками и очень доброжелательны по отношению к людям, объясняет специалист.
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Посмотреть на китов и дельфинов можно во многих странах, в том числе в России. Главное — знать, куда и когда стоит ехать.
Дельфины и киты в России
На Черном море отдыхающие нередко видят дельфинов — не только с лодок, но и с берега. На Соловецких островах можно встретить белых китов — белух. В район Кольского полуострова в мае на нерест трески приплывают кашалоты и малые полосатики.
Эти направления — самые бюджетные для наблюдения за китами в России. "На Кольский полуостров можно съездить в небольшое трехдневное путешествие — специально, чтобы посмотреть на китов. С питанием и проживанием такой тур обойдется минимум в 40 тысяч рублей", — говорит эксперт по путешествиям компании Russia Discovery Екатерина Спирина. Наблюдения за китами на Соловецких островах стоят примерно столько же.
Дельфины в Севастополе
Опытные путешественники могут обойтись без услуг турфирм. "Для этого нужно долететь до города Анадыря на Чукотке. И там, на побережье Берингова моря, можно увидеть белух чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Такая возможность есть примерно с середины июля до середины августа", — посвящает в детали Максим Антипин.
Уникальное место для наблюдения за морскими гигантами на Дальнем Востоке — Шантарский архипелаг. "Это, пожалуй, единственная точка в мире, где со стопроцентной вероятностью можно увидеть гренландских китов, уступающих по размерам только синим", — поясняет гендиректор группы компаний "Дальневосточные экспедиции" Бахтияр Мавланов.
Шантарский архипелаг расположен в Охотском море. "Вода холодная, много планктона, именно такие условия привлекают гренландских китов", — рассказывает Бахтияр Мавланов. Стоимость туров сюда варьируется от 120 тысяч до 350 тысяч рублей — в зависимости от транспорта. Помимо наблюдения за китами, туристы знакомятся с природой Шантарского архипелага, миром диких животных, местной кухней и обрядами.
Прыжок горбатого кита над водой
У берегов Сахалина можно увидеть серого кита, а посетив Командорские острова на Камчатке — еще и горбача, северного плавуна и косатку.
Большая вероятность увидеть китов — горбатого и серого — есть также в районе пролива Сенявина у восточного побережья Чукотского полуострова. Здесь, как отмечает Максим Антипин, морские животные сконцентрированы на небольшой площади, что повышает вероятность встречи с ними.
Норвегия
В Норвегии можно встретить косаток, горбатых китов, дельфинов. "Я провел там четыре сезона и ни разу не было провального, всегда кого-то видели", — делится впечатлениями сооснователь проекта Whale Watching Russia Стас Захаров.
Люди смотрят, как горбатый кит выпрыгивает из воды
Шансы увидеть китов сложно прогнозировать. Чтобы их увеличить, лучше отправляться в многодневные морские сафари. Правда, стоят такие туры недешево, в отличие от коротких экскурсий на несколько часов стоимостью до 100 евро. Неделя наблюдения за китами в Норвегии может обойтись в сумму от трех до пяти тысяч долларов, в зависимости от услуг и условий проживания. Ноябрь — самый подходящий период для морских сафари в этой стране.
Исландия
В водах Исландии довольно высоки шансы встретить морских млекопитающих — беломордого дельфина, малого полосатика, горбатого кита, а если сильно повезет, то и синего. Он считается самым большим в мире, его вес может превышать 120 тонн, а длина — достигать 33 метров. Обычно туристы отправляются на морское сафари из городка Хусавик (Húsavík), расположенного на севере острова.
Однодневные поездки — самые распространенный вариант экскурсий. В стране много природных достопримечательностей, на знакомство с которыми необходимо время, и короткая морская экскурсия идеально вписывается в расписание недельного тура. "Специально ехать в Исландию наблюдать за китами на несколько дней, наверное, не стоит. Как и в Антарктиду. Киты тут — не главная туристическая достопримечательность", — объясняет Стас Захаров.
Португалия
© AFP 2019 / Patricia De Melo MoreiraТуристы наблюдают за дельфинами во время тура в Атлантическом океане на Азорских островах
Туристы наблюдают за дельфинами во время тура в Атлантическом океане на Азорских островах
В португальских водах обитают около двух десятков видов китов, в основном — в районе Азорских островов. Май и июнь — это пик сезона для желающих их увидеть. Пролив между двумя островами — Пику и Фаял — часть миграционного маршрута морских млекопитающих.
Однодневная экскурсия на три−четыре часа стоит около 50 евро. Как правило, за одну поездку туристы наблюдают сразу несколько видов китообразных.
Испания, Франция, Италия
Люди смотрят на дельфинов вблизи Леричи, Северо-Западная Италия
Путешествуя по Испании, Италии или Франции, также можно увидеть морских гигантов. Так, в Испании туристам следует добраться до Бискайского залива. Экскурсии там проводят круглый год, но лучшее время — август и сентябрь. В Италии такие поездки предлагают на побережье Лигурии, а во Франции любоваться китами отправляются с Корсики. Стоимость экскурсий начинается от 40 евро с человека, она зависит от типа судна и продолжительности тура.
Южная Африка
В Южной Африке ежегодно с конца мая по конец июля случается ход сардин. Многомиллионные косяки рыб идут вдоль юго-восточного побережья, за ними устремляются акулы, дельфины, птицы и некоторые виды китов. "В том числе идут горбатые киты, они не питаются сардинами, но движутся вместе с ними на север, в сторону Мадагаскара. Это потрясающее зрелище, особенно когда видишь такое впервые", — не скрывает эмоций Стас Захаров.
Шри-Ланка
Cиний кит в водах Шри-Ланки
В прибрежных водах Шри-Ланки высоки шансы встретить синего кита. Экскурсии недорогие. Тур на один день обойдется в 30 долларов, за эти деньги иногда удается еще и поплавать с морскими животными.