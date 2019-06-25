Чистый восторг! Где смотреть на дельфинов и китов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Марина Селина. Самые большие животные в мире — киты — периодически поднимаются из морских глубин, чтобы сделать вдох и снова скрыться в пучине. Этот момент стараются увидеть и сфотографировать тысячи туристов. Куда отправиться путешественникам, чтобы встретить самое крупное млекопитающее, понаблюдать за семьями дельфинов, и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.

Брызги и эмоции

"Когда видишь кита, понимаешь, насколько ты мелок по сравнению с этим огромным существом. Интересно наблюдать за охотой китов на рыбу, их выдохи, махание плавниками, прыжки. Горбатый кит, например, полностью вылетает из воды, когда прыгает, и это незабываемо", — рассказывает директор Нижне-Свирского заповедника Максим Антипин, работавший ранее замдиректора по науке национального парка "Берингия" на Чукотке и заповедника "Курильский" на Сахалине.

Дельфины не такие большие, как киты, но наблюдение за ними в естественной среде обитания вызывает восторг. Они тоже совершают грациозные прыжки, переворачиваются в воздухе, хлопают плавниками и очень доброжелательны по отношению к людям, объясняет специалист.

Посмотреть на китов и дельфинов можно во многих странах, в том числе в России. Главное — знать, куда и когда стоит ехать.

Дельфины и киты в России

На Черном море отдыхающие нередко видят дельфинов — не только с лодок, но и с берега. На Соловецких островах можно встретить белых китов — белух. В район Кольского полуострова в мае на нерест трески приплывают кашалоты и малые полосатики.

Эти направления — самые бюджетные для наблюдения за китами в России. "На Кольский полуостров можно съездить в небольшое трехдневное путешествие — специально, чтобы посмотреть на китов. С питанием и проживанием такой тур обойдется минимум в 40 тысяч рублей", — говорит эксперт по путешествиям компании Russia Discovery Екатерина Спирина. Наблюдения за китами на Соловецких островах стоят примерно столько же.

Опытные путешественники могут обойтись без услуг турфирм. "Для этого нужно долететь до города Анадыря на Чукотке. И там, на побережье Берингова моря, можно увидеть белух чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Такая возможность есть примерно с середины июля до середины августа", — посвящает в детали Максим Антипин.

Уникальное место для наблюдения за морскими гигантами на Дальнем Востоке — Шантарский архипелаг. "Это, пожалуй, единственная точка в мире, где со стопроцентной вероятностью можно увидеть гренландских китов, уступающих по размерам только синим", — поясняет гендиректор группы компаний "Дальневосточные экспедиции" Бахтияр Мавланов.

Шантарский архипелаг расположен в Охотском море. "Вода холодная, много планктона, именно такие условия привлекают гренландских китов", — рассказывает Бахтияр Мавланов. Стоимость туров сюда варьируется от 120 тысяч до 350 тысяч рублей — в зависимости от транспорта. Помимо наблюдения за китами, туристы знакомятся с природой Шантарского архипелага, миром диких животных, местной кухней и обрядами.

У берегов Сахалина можно увидеть серого кита, а посетив Командорские острова на Камчатке — еще и горбача, северного плавуна и косатку.

Большая вероятность увидеть китов — горбатого и серого — есть также в районе пролива Сенявина у восточного побережья Чукотского полуострова. Здесь, как отмечает Максим Антипин, морские животные сконцентрированы на небольшой площади, что повышает вероятность встречи с ними.

Норвегия

В Норвегии можно встретить косаток, горбатых китов, дельфинов. "Я провел там четыре сезона и ни разу не было провального, всегда кого-то видели", — делится впечатлениями сооснователь проекта Whale Watching Russia Стас Захаров.

Шансы увидеть китов сложно прогнозировать. Чтобы их увеличить, лучше отправляться в многодневные морские сафари. Правда, стоят такие туры недешево, в отличие от коротких экскурсий на несколько часов стоимостью до 100 евро. Неделя наблюдения за китами в Норвегии может обойтись в сумму от трех до пяти тысяч долларов, в зависимости от услуг и условий проживания. Ноябрь — самый подходящий период для морских сафари в этой стране.

Исландия

В водах Исландии довольно высоки шансы встретить морских млекопитающих — беломордого дельфина, малого полосатика, горбатого кита, а если сильно повезет, то и синего. Он считается самым большим в мире, его вес может превышать 120 тонн, а длина — достигать 33 метров. Обычно туристы отправляются на морское сафари из городка Хусавик (Húsavík), расположенного на севере острова.

Однодневные поездки — самые распространенный вариант экскурсий. В стране много природных достопримечательностей, на знакомство с которыми необходимо время, и короткая морская экскурсия идеально вписывается в расписание недельного тура. "Специально ехать в Исландию наблюдать за китами на несколько дней, наверное, не стоит. Как и в Антарктиду. Киты тут — не главная туристическая достопримечательность", — объясняет Стас Захаров.

Португалия

© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira Туристы наблюдают за дельфинами во время тура в Атлантическом океане на Азорских островах © AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira Туристы наблюдают за дельфинами во время тура в Атлантическом океане на Азорских островах

В португальских водах обитают около двух десятков видов китов, в основном — в районе Азорских островов. Май и июнь — это пик сезона для желающих их увидеть. Пролив между двумя островами — Пику и Фаял — часть миграционного маршрута морских млекопитающих.

Однодневная экскурсия на три−четыре часа стоит около 50 евро. Как правило, за одну поездку туристы наблюдают сразу несколько видов китообразных.

Испания, Франция, Италия

Путешествуя по Испании, Италии или Франции, также можно увидеть морских гигантов. Так, в Испании туристам следует добраться до Бискайского залива. Экскурсии там проводят круглый год, но лучшее время — август и сентябрь. В Италии такие поездки предлагают на побережье Лигурии, а во Франции любоваться китами отправляются с Корсики. Стоимость экскурсий начинается от 40 евро с человека, она зависит от типа судна и продолжительности тура.

Южная Африка

В Южной Африке ежегодно с конца мая по конец июля случается ход сардин. Многомиллионные косяки рыб идут вдоль юго-восточного побережья, за ними устремляются акулы, дельфины, птицы и некоторые виды китов. "В том числе идут горбатые киты, они не питаются сардинами, но движутся вместе с ними на север, в сторону Мадагаскара. Это потрясающее зрелище, особенно когда видишь такое впервые", — не скрывает эмоций Стас Захаров.

Шри-Ланка