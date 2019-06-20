Российское озеро Эльтон вошло в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Озеро Эльтон в Волгоградской области вошло во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО в результате заседания в Париже международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Площадь заповедника на севере Прикаспийской низменности на границе с Казахстаном, составляет 207340 га.

"В то время как он в основном охватывает полузасушливые и засушливые зоны, на его территории находится озеро Эльтон, - говорится в сообщении ЮНЕСКО. - История добычи соли и интенсивного сельского хозяйства вызвало ряд проблем касательно водоснабжения и степени загрязнения водных ресурсов в этой местности".

Эксперты отметили, что "в 14 сельских и скотоводческих поселениях постоянно проживает около 5900 жителей, и в зависимости от сезонных колебаний это число может удваиваться".

Согласно документу, "озеро Эльтон представляет особую ценность для кочевников и их скотоводческой деятельности, единственного вида сельскохозяйственной деятельности на территории биосферного заповедника на данный момент". Помимо этого оно играет значимую роль для местных животных и птиц, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.