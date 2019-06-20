Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T14:35Z
https://ria.ru/20190620/1555742430.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152829/51/1528295197_0:110:2500:1516_1036x0_80_0_0_c498e38cbfc35af3e4b71184496b4eea.jpg
РИА Новости
Туризм

Российское озеро Эльтон вошло в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО

Вчера, 14:35
39
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (Владимир Медведев) / Берег солёного озера Эльтон с высоты птичьего полёта. Волгоградская область / Cropped imageСоляное озеро Эльтон
Соляное озеро Эльтон
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (Владимир Медведев) / Берег солёного озера Эльтон с высоты птичьего полёта. Волгоградская область / Cropped image
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Озеро Эльтон в Волгоградской области вошло во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО в результате заседания в Париже международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".
Площадь заповедника на севере Прикаспийской низменности на границе с Казахстаном, составляет 207340 га.
"В то время как он в основном охватывает полузасушливые и засушливые зоны, на его территории находится озеро Эльтон, - говорится в сообщении ЮНЕСКО. - История добычи соли и интенсивного сельского хозяйства вызвало ряд проблем касательно водоснабжения и степени загрязнения водных ресурсов в этой местности".
Эксперты отметили, что "в 14 сельских и скотоводческих поселениях постоянно проживает около 5900 жителей, и в зависимости от сезонных колебаний это число может удваиваться".
Девушка с ноутбуком на пляже
11 июня, 08:00
Как на море: лучшие речные и озерные курорты России
Согласно документу, "озеро Эльтон представляет особую ценность для кочевников и их скотоводческой деятельности, единственного вида сельскохозяйственной деятельности на территории биосферного заповедника на данный момент". Помимо этого оно играет значимую роль для местных животных и птиц, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.
"Этот биосферный заповедник направляет усилия на улучшение управления водными ресурсами в условиях изменения климата и разработку более устойчивых методов ведения сельского хозяйства и животноводства, - подчеркивают в международной организации. - Развитие туризма в этом регионе также окажет содействие в решении двойной проблемы: нехватки квалифицированных рабочих и безработицы".
Долина реки Катунь
17 июня, 23:58
Названы самые популярные реки России для отдыха в летних домиках
100000
ТуризмТуризмзаповедникитуристыозераНовости - ТуризмЮНЕСКОВологодская область
Рекомендуем
Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
АТОР: в Египте число самостоятельных туристов из России превысит 120 тысяч
РИА
Новости
Гость пятизвездочного отеля в Крыму
Туристы рассказали, как они выбирают отели
Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса Олимпийский. 28 мая 2018
Джонни Депп вместе с Hollywood Vampires спел песню из нового альбома
Отдыхающие у стен Казанского кремля
Названы лучшие города России для пешеходных прогулок
Лента
новостей
Орехи
Туриста из Великобритании высадили из самолета из-за аллергии на орехи
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
Названы города, где отдыхают российские школьники этим летом
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Источник: россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев
Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Зарубежные страны. Италия
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Рыболовецкие лодки в порту города Вестманна на острове Стреймой, Фарерских островов
Определены направления, где туристы могут этим летом отдохнуть от жары
Воздушные шары над городом Луксор, Египет
В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами
Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций
Мужчина и женщина
Белек вместо Сочи: ожидать ли Турции наплыва российских силовиков
Умная колонка
Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
Названы города, в которые россияне летят за любые деньги
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Лента новостейМолния