Названы достопримечательности, которые мечтают посетить российские туристы

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Путешественники рассказали, какие места в России они хотели бы посетить, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса опросили 25 тысяч пользователей и узнали, какие российские достопримечательности они мечтают увидеть.

Более трети — 36% опрошенных — назвали Байкал самым желанным местом для отпуска. Они бы хотели погулять вдоль озера, прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, поплавать на байдарке или катамаране и, возможно, увидеть шаманов.

28% респондентов признались, что хотят отправиться на Камчатку — посмотреть на Долину гейзеров, горячие водопады, попасть на вулкан, покататься на оленях, продегустировать местную красную икру и, если повезет, сделать фотографии медведей в естественной среде обитания.

Еще 18% проголосовали за Алтай, так как там "пейзажи невероятной красоты, чистейшие озера и снежные вершины". Туристы хотели бы поучаствовать в сплаве по рекам, походе по алтайским лугам, покататься по Чуйскому тракту, продегустировать алтайский мед и побывать на Телецком озере.