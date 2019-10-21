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РИА Новости
Туризм

Названы достопримечательности, которые мечтают посетить российские туристы

10:29 21.10.2019
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© Depositphotos / AlexanderPiragisВулкан Вилючинская Сопка на Камчатке
Вулкан Вилючинская Сопка на Камчатке
© Depositphotos / AlexanderPiragis
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Путешественники рассказали, какие места в России они хотели бы посетить, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 25 тысяч пользователей и узнали, какие российские достопримечательности они мечтают увидеть.
Более трети — 36% опрошенных — назвали Байкал самым желанным местом для отпуска. Они бы хотели погулять вдоль озера, прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, поплавать на байдарке или катамаране и, возможно, увидеть шаманов.
28% респондентов признались, что хотят отправиться на Камчатку — посмотреть на Долину гейзеров, горячие водопады, попасть на вулкан, покататься на оленях, продегустировать местную красную икру и, если повезет, сделать фотографии медведей в естественной среде обитания.
Еще 18% проголосовали за Алтай, так как там "пейзажи невероятной красоты, чистейшие озера и снежные вершины". Туристы хотели бы поучаствовать в сплаве по рекам, походе по алтайским лугам, покататься по Чуйскому тракту, продегустировать алтайский мед и побывать на Телецком озере.
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