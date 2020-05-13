Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая

"Телецкое озеро у Алтайских гор, а точнее, его северная часть, и среднее течение реки Бия — это край людей-лебедей, — рассказывает гид Евгений Чураев. — Там живут кумадинцы. По-тюркски "ку" — лебедь. По их легенде, они произошли от этих птиц".

А сам водоем на древнем южноалтайском — Алтын Кол, "Золотое озеро". По поверью, боги однажды за что-то сильно рассердились на людей. Скот погибал на пастбищах, звери ушли из лесов, а рыба — из рек, даже пчелы и те улетели. Один алтаец припрятал слиток золота, и когда настали совсем тяжелые времена, попытался обменять его на еду. Но не получилось. Он выбросил драгоценный, но бесполезный металл в озеро и сам прыгнул следом.