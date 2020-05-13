Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая

"Телецкое озеро у Алтайских гор, а точнее, его северная часть, и среднее течение реки Бия — это край людей-лебедей, — рассказывает гид Евгений Чураев. — Там живут кумадинцы. По-тюркски "ку" — лебедь. По их легенде, они произошли от этих птиц".
А сам водоем на древнем южноалтайском — Алтын Кол, "Золотое озеро". По поверью, боги однажды за что-то сильно рассердились на людей. Скот погибал на пастбищах, звери ушли из лесов, а рыба — из рек, даже пчелы и те улетели. Один алтаец припрятал слиток золота, и когда настали совсем тяжелые времена, попытался обменять его на еду. Но не получилось. Он выбросил драгоценный, но бесполезный металл в озеро и сам прыгнул следом.
"Телецкое озеро у Алтайских гор, а точнее, его северная часть, и среднее течение реки Бия — это край людей-лебедей, — рассказывает гид Евгений Чураев. — Там живут кумадинцы. По-тюркски "ку" — лебедь. По их легенде, они произошли от этих птиц".
А сам водоем на древнем южноалтайском — Алтын Кол, "Золотое озеро". По поверью, боги однажды за что-то сильно рассердились на людей. Скот погибал на пастбищах, звери ушли из лесов, а рыба — из рек, даже пчелы и те улетели. Один алтаец припрятал слиток золота, и когда настали совсем тяжелые времена, попытался обменять его на еду. Но не получилось. Он выбросил драгоценный, но бесполезный металл в озеро и сам прыгнул следом.
Гора Белуха в Усть-Коксинском районе — самая высокая в Горном Алтае.
"Для местных она священна, — объясняет Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Я даже не видел, чтобы на нее поднимались".
По одной из легенд, ее назвали в честь снежного человека — великана Белое Ухо. Его как-то попытались поймать охотники, но он не сдался и погиб. А его белоснежное ухо, которое надеялись продать как диковинку, растаяло. Сам же великан оказался настолько тяжелым, что его не смогли поднять. На этом месте и возникла гора. Еще говорят, что именно здесь обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.
"В прошлом году недалеко от Белухи, на хребтах, мы случайно наткнулись на развалины какого-то древнего города, — добавляет Евгений Чураев. — Увидели каменную кладку, огромные валуны. Это место предстоит изучить".
Гора Белуха в Усть-Коксинском районе — самая высокая в Горном Алтае.
"Для местных она священна, — объясняет Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Я даже не видел, чтобы на нее поднимались".
По одной из легенд, ее назвали в честь снежного человека — великана Белое Ухо. Его как-то попытались поймать охотники, но он не сдался и погиб. А его белоснежное ухо, которое надеялись продать как диковинку, растаяло. Сам же великан оказался настолько тяжелым, что его не смогли поднять. На этом месте и возникла гора. Еще говорят, что именно здесь обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.
"В прошлом году недалеко от Белухи, на хребтах, мы случайно наткнулись на развалины какого-то древнего города, — добавляет Евгений Чураев. — Увидели каменную кладку, огромные валуны. Это место предстоит изучить".
"Высокогорное плато Укок еще называют Небесным пастбищем, — продолжает Дмитрий Юрочкин. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.
Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.
Укок — это ледниковые озера, девственная природа, потрясающе красивые закаты и рассветы. Находится плато на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии и России.
В 2015 году тут нашли наскальные рисунки. "Эти изображения животных, прежде всего лошадей, созданы в манере, характерной для позднего палеолита. То есть их возраст, возможно, — 14 тысяч лет", — уточнил академик Вячеслав Молодин.
"Высокогорное плато Укок еще называют Небесным пастбищем, — продолжает Дмитрий Юрочкин. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.
Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.
Укок — это ледниковые озера, девственная природа, потрясающе красивые закаты и рассветы. Находится плато на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии и России.
В 2015 году тут нашли наскальные рисунки. "Эти изображения животных, прежде всего лошадей, созданы в манере, характерной для позднего палеолита. То есть их возраст, возможно, — 14 тысяч лет", — уточнил академик Вячеслав Молодин.
Почти 30 лет назад в кургане на плато Укок археологи обнаружили мумию девушки, предположительно, 25-летней. Ее назвали "алтайской принцессой", или "принцессой Укока". Возраст находки, которая выставлена в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, — более 2,5 тысячи лет.
Коренные жители считают ее своей прародительницей. Периодически в республике активизируется движение за ее захоронение. Некоторые уверены, что стихийные бедствия — землетрясения, наводнения и град — происходят в регионе из-за того, что их "принцесса" до сих пор не погребена.
Почти 30 лет назад в кургане на плато Укок археологи обнаружили мумию девушки, предположительно, 25-летней. Ее назвали "алтайской принцессой", или "принцессой Укока". Возраст находки, которая выставлена в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, — более 2,5 тысячи лет.
Коренные жители считают ее своей прародительницей. Периодически в республике активизируется движение за ее захоронение. Некоторые уверены, что стихийные бедствия — землетрясения, наводнения и град — происходят в регионе из-за того, что их "принцесса" до сих пор не погребена.
"Одно из самых удивительных мест края — долина реки Аргут, — рассказывает Дмитрий Юрочкин. — Это terra incognita, где можно почувствовать себя первопроходцем. Абсолютно первозданные ландшафты".
По его словам, лучше всего отправиться в долину ранней осенью. Там много тополей, и их листва приобретает очень красивый ярко-желтый цвет. "Вообще, первая декада сентября для поездок по Алтаю — идеальное время: тепло, солнечно и нет дождей", — подчеркивает эксперт.
"Одно из самых удивительных мест края — долина реки Аргут, — рассказывает Дмитрий Юрочкин. — Это terra incognita, где можно почувствовать себя первопроходцем. Абсолютно первозданные ландшафты".
По его словам, лучше всего отправиться в долину ранней осенью. Там много тополей, и их листва приобретает очень красивый ярко-желтый цвет. "Вообще, первая декада сентября для поездок по Алтаю — идеальное время: тепло, солнечно и нет дождей", — подчеркивает эксперт.
"Скала Шамана в Чемальском районе — уникальный объект, — говорит руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — Это действующее святилище для алтайцев". Тут собираются на камлания (вызовы духов) шаманы. После одного такого схода на Алтае целый год стояла хорошая погода.
Туристам можно гулять рядом, а вот шуметь и мусорить — нельзя.
"Скала Шамана в Чемальском районе — уникальный объект, — говорит руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — Это действующее святилище для алтайцев". Тут собираются на камлания (вызовы духов) шаманы. После одного такого схода на Алтае целый год стояла хорошая погода.
Туристам можно гулять рядом, а вот шуметь и мусорить — нельзя.
Священной алтайцы считают и Каракольскую долину в Онгудайском районе, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Здесь около пяти тысяч археологических памятников: петроглифы, балбалы (небольшие, иногда обработанные каменные столбы), стелы, древние захоронения. Еще это место называют Долиной смерти. По одной из версий, тут в курганах погребены жертвы ритуальных убийств.
Священной алтайцы считают и Каракольскую долину в Онгудайском районе, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Здесь около пяти тысяч археологических памятников: петроглифы, балбалы (небольшие, иногда обработанные каменные столбы), стелы, древние захоронения. Еще это место называют Долиной смерти. По одной из версий, тут в курганах погребены жертвы ритуальных убийств.
На левом берегу реки Катунь — Тавдинские пещеры (Алтайский край). Хотя они в отвесных скалах, туда легко попасть. Можно подняться по ступенькам почти до самого верха. Правда, последние метры придется преодолевать, держась за веревку. Здесь есть и стоянки древнего человека, и скифские захоронения.
До сих пор с этим местом связано много загадок. Например, изображение величественной птицы на каменном своде Орлиного грота, где жили первобытные люди. Откуда оно взялось — неизвестно.
Недалеко от Тавдинских пещер есть так называемая Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти столб внутри нее три раза, не отрывая от него рук. Тогда загаданное сбудется.
Рядом — пещера Ноздри Дракона. По поверьям, если войти в правую и выйти из левой, обретешь "драконье" здоровье.
На левом берегу реки Катунь — Тавдинские пещеры (Алтайский край). Хотя они в отвесных скалах, туда легко попасть. Можно подняться по ступенькам почти до самого верха. Правда, последние метры придется преодолевать, держась за веревку. Здесь есть и стоянки древнего человека, и скифские захоронения.
До сих пор с этим местом связано много загадок. Например, изображение величественной птицы на каменном своде Орлиного грота, где жили первобытные люди. Откуда оно взялось — неизвестно.
Недалеко от Тавдинских пещер есть так называемая Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти столб внутри нее три раза, не отрывая от него рук. Тогда загаданное сбудется.
Рядом — пещера Ноздри Дракона. По поверьям, если войти в правую и выйти из левой, обретешь "драконье" здоровье.
Особенность горы Чертов палец в Каменском районе (Алтайский край) в долине реки Исеть — выступ, который действительно напоминает палец с ногтем. Тут рассказывают легенды о смелом охотнике, который победил "ворога Черто" с помощью коня — втоптал злодея в землю, только один палец от него и остался. Гора считается местом силы, сюда приходят зарядиться энергией и даже вылечиться от бесплодия.
Особенность горы Чертов палец в Каменском районе (Алтайский край) в долине реки Исеть — выступ, который действительно напоминает палец с ногтем. Тут рассказывают легенды о смелом охотнике, который победил "ворога Черто" с помощью коня — втоптал злодея в землю, только один палец от него и остался. Гора считается местом силы, сюда приходят зарядиться энергией и даже вылечиться от бесплодия.
Озеро Чейбеккель в Улаганском районе Республики Алтай называют Мертвым. Рыбы и растительности в нем нет. А местные верят, что вокруг обитают "злые силы". Писателя Ивана Ефремова эти легенды даже вдохновили на рассказ "Озеро лесных духов".
Озеро Чейбеккель в Улаганском районе Республики Алтай называют Мертвым. Рыбы и растительности в нем нет. А местные верят, что вокруг обитают "злые силы". Писателя Ивана Ефремова эти легенды даже вдохновили на рассказ "Озеро лесных духов".
"Смотровая площадка на Семинском перевале Чуйского тракта популярна у туристов. Но всего в 300 метрах от дороги можно увидеть очень загадочный объект, — объясняет Евгений Чураев. — Прямо в скале — запертая изнутри каменная дверь "чуди белоглазой" — древнего мифического народа".
Говорят, что они жили в лесу в ямах между деревьями. Там же чудь прятала свои несметные сокровища. Легенды о них ходят не только на Алтае, но и на Урале, в Архангельской области.
По поверьям, под землю чудь белоглазая ушла потому, что не хотела подчиняться "людям Белого царя". Так тюрки и монголы называли русских правителей, в том числе Иоанна Грозного.
"Смотровая площадка на Семинском перевале Чуйского тракта популярна у туристов. Но всего в 300 метрах от дороги можно увидеть очень загадочный объект, — объясняет Евгений Чураев. — Прямо в скале — запертая изнутри каменная дверь "чуди белоглазой" — древнего мифического народа".
Говорят, что они жили в лесу в ямах между деревьями. Там же чудь прятала свои несметные сокровища. Легенды о них ходят не только на Алтае, но и на Урале, в Архангельской области.
По поверьям, под землю чудь белоглазая ушла потому, что не хотела подчиняться "людям Белого царя". Так тюрки и монголы называли русских правителей, в том числе Иоанна Грозного.
А это Змеиная гора в поселке Артыбаш Турочанского района Республики Алтай. Рептилии тут не водились, зато у местного народа был вождь, который почему-то не любил женщин. Поэтому их в племени и не было. Молодые люди по ночам ходили к возлюбленным в соседние деревни. Владыке это не нравилось, и он придумал для непокорных испытание: кто донесет до вершины горы невесту, сможет на ней жениться. Многие пытались, но лишь одному удалось. И тогда от злости вождь превратился в ядовитого гада.
По другому сказанию, здесь обитал огромный змей, который искал золото и всю гору изрыл. С тех времен сохранились круглые ходы и собственно название.
А это Змеиная гора в поселке Артыбаш Турочанского района Республики Алтай. Рептилии тут не водились, зато у местного народа был вождь, который почему-то не любил женщин. Поэтому их в племени и не было. Молодые люди по ночам ходили к возлюбленным в соседние деревни. Владыке это не нравилось, и он придумал для непокорных испытание: кто донесет до вершины горы невесту, сможет на ней жениться. Многие пытались, но лишь одному удалось. И тогда от злости вождь превратился в ядовитого гада.
По другому сказанию, здесь обитал огромный змей, который искал золото и всю гору изрыл. С тех времен сохранились круглые ходы и собственно название.
Место слияния величественных Чуи и Катуни коренные алтайцы считают священным. Ну а туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными и необычными пейзажами. Вода в реках разного цвета: бирюзовая — в Катуни и мутная, серая — в Чуе.
У алтайцев есть традиция —повязывать здесь на ветки деревьев белые ленты.
Место слияния величественных Чуи и Катуни коренные алтайцы считают священным. Ну а туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными и необычными пейзажами. Вода в реках разного цвета: бирюзовая — в Катуни и мутная, серая — в Чуе.
У алтайцев есть традиция —повязывать здесь на ветки деревьев белые ленты.