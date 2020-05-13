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Туризм
2020-05-13T08:05
https://ria.ru/20200513/1571164669.html
Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая
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РИА Новости

Путешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая

08:00 13.05.2020 (обновлено: 08:05 13.05.2020)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Это край, где можно обрести "драконье" здоровье, найти Мертвое озеро и Чертов палец. О поездке на Алтай стоит подумать ближе к сентябрю — в это время там особенно красиво. Ну а пока стоит разработать маршрут. О самых загадочных местах России — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Телецкое озеро у Алтайских гор, а точнее, его северная часть, и среднее течение реки Бия — это край людей-лебедей, — рассказывает гид Евгений Чураев. — Там живут кумадинцы. По-тюркски "ку" — лебедь. По их легенде, они произошли от этих птиц".

А сам водоем на древнем южноалтайском — Алтын Кол, "Золотое озеро". По поверью, боги однажды за что-то сильно рассердились на людей. Скот погибал на пастбищах, звери ушли из лесов, а рыба — из рек, даже пчелы и те улетели. Один алтаец припрятал слиток золота, и когда настали совсем тяжелые времена, попытался обменять его на еду. Но не получилось. Он выбросил драгоценный, но бесполезный металл в озеро и сам прыгнул следом.

Вид на Телецкое озеро в Республике Алтай
1 из 13

"Телецкое озеро у Алтайских гор, а точнее, его северная часть, и среднее течение реки Бия — это край людей-лебедей, — рассказывает гид Евгений Чураев. — Там живут кумадинцы. По-тюркски "ку" — лебедь. По их легенде, они произошли от этих птиц".

А сам водоем на древнем южноалтайском — Алтын Кол, "Золотое озеро". По поверью, боги однажды за что-то сильно рассердились на людей. Скот погибал на пастбищах, звери ушли из лесов, а рыба — из рек, даже пчелы и те улетели. Один алтаец припрятал слиток золота, и когда настали совсем тяжелые времена, попытался обменять его на еду. Но не получилось. Он выбросил драгоценный, но бесполезный металл в озеро и сам прыгнул следом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped image

Гора Белуха в Усть-Коксинском районе — самая высокая в Горном Алтае.

"Для местных она священна, — объясняет Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Я даже не видел, чтобы на нее поднимались".

По одной из легенд, ее назвали в честь снежного человека — великана Белое Ухо. Его как-то попытались поймать охотники, но он не сдался и погиб. А его белоснежное ухо, которое надеялись продать как диковинку, растаяло. Сам же великан оказался настолько тяжелым, что его не смогли поднять. На этом месте и возникла гора. Еще говорят, что именно здесь обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.

"В прошлом году недалеко от Белухи, на хребтах, мы случайно наткнулись на развалины какого-то древнего города, — добавляет Евгений Чураев. — Увидели каменную кладку, огромные валуны. Это место предстоит изучить".

Гора Белуха на Алтае
2 из 13

Гора Белуха в Усть-Коксинском районе — самая высокая в Горном Алтае.

"Для местных она священна, — объясняет Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Я даже не видел, чтобы на нее поднимались".

По одной из легенд, ее назвали в честь снежного человека — великана Белое Ухо. Его как-то попытались поймать охотники, но он не сдался и погиб. А его белоснежное ухо, которое надеялись продать как диковинку, растаяло. Сам же великан оказался настолько тяжелым, что его не смогли поднять. На этом месте и возникла гора. Еще говорят, что именно здесь обитает "Алтай ээзи" — хозяин края.

"В прошлом году недалеко от Белухи, на хребтах, мы случайно наткнулись на развалины какого-то древнего города, — добавляет Евгений Чураев. — Увидели каменную кладку, огромные валуны. Это место предстоит изучить".

CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped image
© Depositphotos / Anton_Petrus

"Высокогорное плато Укок еще называют Небесным пастбищем, — продолжает Дмитрий Юрочкин. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.

Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.

Укок — это ледниковые озера, девственная природа, потрясающе красивые закаты и рассветы. Находится плато на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии и России.

В 2015 году тут нашли наскальные рисунки. "Эти изображения животных, прежде всего лошадей, созданы в манере, характерной для позднего палеолита. То есть их возраст, возможно, — 14 тысяч лет", — уточнил академик Вячеслав Молодин.

Плато Укок на Алтае
3 из 13

"Высокогорное плато Укок еще называют Небесным пастбищем, — продолжает Дмитрий Юрочкин. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.

Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.

Укок — это ледниковые озера, девственная природа, потрясающе красивые закаты и рассветы. Находится плато на стыке границ Казахстана, Китая, Монголии и России.

В 2015 году тут нашли наскальные рисунки. "Эти изображения животных, прежде всего лошадей, созданы в манере, характерной для позднего палеолита. То есть их возраст, возможно, — 14 тысяч лет", — уточнил академик Вячеслав Молодин.

© Depositphotos / Anton_Petrus
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Почти 30 лет назад в кургане на плато Укок археологи обнаружили мумию девушки, предположительно, 25-летней. Ее назвали "алтайской принцессой", или "принцессой Укока". Возраст находки, которая выставлена в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, — более 2,5 тысячи лет.

Коренные жители считают ее своей прародительницей. Периодически в республике активизируется движение за ее захоронение. Некоторые уверены, что стихийные бедствия — землетрясения, наводнения и град — происходят в регионе из-за того, что их "принцесса" до сих пор не погребена.

Мумия Принцессы Укока
4 из 13

Почти 30 лет назад в кургане на плато Укок археологи обнаружили мумию девушки, предположительно, 25-летней. Ее назвали "алтайской принцессой", или "принцессой Укока". Возраст находки, которая выставлена в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, — более 2,5 тысячи лет.

Коренные жители считают ее своей прародительницей. Периодически в республике активизируется движение за ее захоронение. Некоторые уверены, что стихийные бедствия — землетрясения, наводнения и град — происходят в регионе из-за того, что их "принцесса" до сих пор не погребена.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Одно из самых удивительных мест края — долина реки Аргут, — рассказывает Дмитрий Юрочкин. — Это terra incognita, где можно почувствовать себя первопроходцем. Абсолютно первозданные ландшафты".

По его словам, лучше всего отправиться в долину ранней осенью. Там много тополей, и их листва приобретает очень красивый ярко-желтый цвет. "Вообще, первая декада сентября для поездок по Алтаю — идеальное время: тепло, солнечно и нет дождей", — подчеркивает эксперт.

Река Аргут в Кош-Агачском районе Республики Алтай
5 из 13

"Одно из самых удивительных мест края — долина реки Аргут, — рассказывает Дмитрий Юрочкин. — Это terra incognita, где можно почувствовать себя первопроходцем. Абсолютно первозданные ландшафты".

По его словам, лучше всего отправиться в долину ранней осенью. Там много тополей, и их листва приобретает очень красивый ярко-желтый цвет. "Вообще, первая декада сентября для поездок по Алтаю — идеальное время: тепло, солнечно и нет дождей", — подчеркивает эксперт.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Светлана Баева

"Скала Шамана в Чемальском районе — уникальный объект, — говорит руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — Это действующее святилище для алтайцев". Тут собираются на камлания (вызовы духов) шаманы. После одного такого схода на Алтае целый год стояла хорошая погода.

Туристам можно гулять рядом, а вот шуметь и мусорить — нельзя.

Республика Алтай. Скала шамана
6 из 13

"Скала Шамана в Чемальском районе — уникальный объект, — говорит руководитель местной турфирмы Олег Кардаков. — Это действующее святилище для алтайцев". Тут собираются на камлания (вызовы духов) шаманы. После одного такого схода на Алтае целый год стояла хорошая погода.

Туристам можно гулять рядом, а вот шуметь и мусорить — нельзя.

© РИА Новости / Светлана Баева
CC BY-SA 4.0 / Lalique-ll (cropped) /

Священной алтайцы считают и Каракольскую долину в Онгудайском районе, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Здесь около пяти тысяч археологических памятников: петроглифы, балбалы (небольшие, иногда обработанные каменные столбы), стелы, древние захоронения. Еще это место называют Долиной смерти. По одной из версий, тут в курганах погребены жертвы ритуальных убийств.

Каракольская долина
7 из 13

Священной алтайцы считают и Каракольскую долину в Онгудайском районе, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Здесь около пяти тысяч археологических памятников: петроглифы, балбалы (небольшие, иногда обработанные каменные столбы), стелы, древние захоронения. Еще это место называют Долиной смерти. По одной из версий, тут в курганах погребены жертвы ритуальных убийств.

CC BY-SA 4.0 / Lalique-ll (cropped) /
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На левом берегу реки Катунь — Тавдинские пещеры (Алтайский край). Хотя они в отвесных скалах, туда легко попасть. Можно подняться по ступенькам почти до самого верха. Правда, последние метры придется преодолевать, держась за веревку. Здесь есть и стоянки древнего человека, и скифские захоронения.

До сих пор с этим местом связано много загадок. Например, изображение величественной птицы на каменном своде Орлиного грота, где жили первобытные люди. Откуда оно взялось — неизвестно.

Недалеко от Тавдинских пещер есть так называемая Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти столб внутри нее три раза, не отрывая от него рук. Тогда загаданное сбудется.

Рядом — пещера Ноздри Дракона. По поверьям, если войти в правую и выйти из левой, обретешь "драконье" здоровье.

Туристы во время экскурсии в Тавдинские пещеры в Алтайском крае
8 из 13

На левом берегу реки Катунь — Тавдинские пещеры (Алтайский край). Хотя они в отвесных скалах, туда легко попасть. Можно подняться по ступенькам почти до самого верха. Правда, последние метры придется преодолевать, держась за веревку. Здесь есть и стоянки древнего человека, и скифские захоронения.

До сих пор с этим местом связано много загадок. Например, изображение величественной птицы на каменном своде Орлиного грота, где жили первобытные люди. Откуда оно взялось — неизвестно.

Недалеко от Тавдинских пещер есть так называемая Арка желаний. Нужно прикоснуться к ней и обойти столб внутри нее три раза, не отрывая от него рук. Тогда загаданное сбудется.

Рядом — пещера Ноздри Дракона. По поверьям, если войти в правую и выйти из левой, обретешь "драконье" здоровье.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / olinchuk

Особенность горы Чертов палец в Каменском районе (Алтайский край) в долине реки Исеть — выступ, который действительно напоминает палец с ногтем. Тут рассказывают легенды о смелом охотнике, который победил "ворога Черто" с помощью коня — втоптал злодея в землю, только один палец от него и остался. Гора считается местом силы, сюда приходят зарядиться энергией и даже вылечиться от бесплодия.

Гора Чертов палец на Алтае
9 из 13

Особенность горы Чертов палец в Каменском районе (Алтайский край) в долине реки Исеть — выступ, который действительно напоминает палец с ногтем. Тут рассказывают легенды о смелом охотнике, который победил "ворога Черто" с помощью коня — втоптал злодея в землю, только один палец от него и остался. Гора считается местом силы, сюда приходят зарядиться энергией и даже вылечиться от бесплодия.

© Depositphotos / olinchuk
© Depositphotos / oxygen2608

Озеро Чейбеккель в Улаганском районе Республики Алтай называют Мертвым. Рыбы и растительности в нем нет. А местные верят, что вокруг обитают "злые силы". Писателя Ивана Ефремова эти легенды даже вдохновили на рассказ "Озеро лесных духов".

Озеро Чейбеккель
10 из 13

Озеро Чейбеккель в Улаганском районе Республики Алтай называют Мертвым. Рыбы и растительности в нем нет. А местные верят, что вокруг обитают "злые силы". Писателя Ивана Ефремова эти легенды даже вдохновили на рассказ "Озеро лесных духов".

© Depositphotos / oxygen2608
© Depositphotos / Starover64

"Смотровая площадка на Семинском перевале Чуйского тракта популярна у туристов. Но всего в 300 метрах от дороги можно увидеть очень загадочный объект, — объясняет Евгений Чураев. — Прямо в скале — запертая изнутри каменная дверь "чуди белоглазой" — древнего мифического народа".

Говорят, что они жили в лесу в ямах между деревьями. Там же чудь прятала свои несметные сокровища. Легенды о них ходят не только на Алтае, но и на Урале, в Архангельской области.

По поверьям, под землю чудь белоглазая ушла потому, что не хотела подчиняться "людям Белого царя". Так тюрки и монголы называли русских правителей, в том числе Иоанна Грозного.

Семинский перевал
11 из 13

"Смотровая площадка на Семинском перевале Чуйского тракта популярна у туристов. Но всего в 300 метрах от дороги можно увидеть очень загадочный объект, — объясняет Евгений Чураев. — Прямо в скале — запертая изнутри каменная дверь "чуди белоглазой" — древнего мифического народа".

Говорят, что они жили в лесу в ямах между деревьями. Там же чудь прятала свои несметные сокровища. Легенды о них ходят не только на Алтае, но и на Урале, в Архангельской области.

По поверьям, под землю чудь белоглазая ушла потому, что не хотела подчиняться "людям Белого царя". Так тюрки и монголы называли русских правителей, в том числе Иоанна Грозного.

© Depositphotos / Starover64
CC BY 3.0 / Чуваев Николай /

А это Змеиная гора в поселке Артыбаш Турочанского района Республики Алтай. Рептилии тут не водились, зато у местного народа был вождь, который почему-то не любил женщин. Поэтому их в племени и не было. Молодые люди по ночам ходили к возлюбленным в соседние деревни. Владыке это не нравилось, и он придумал для непокорных испытание: кто донесет до вершины горы невесту, сможет на ней жениться. Многие пытались, но лишь одному удалось. И тогда от злости вождь превратился в ядовитого гада.

По другому сказанию, здесь обитал огромный змей, который искал золото и всю гору изрыл. С тех времен сохранились круглые ходы и собственно название.

Гора Змеиная
12 из 13

А это Змеиная гора в поселке Артыбаш Турочанского района Республики Алтай. Рептилии тут не водились, зато у местного народа был вождь, который почему-то не любил женщин. Поэтому их в племени и не было. Молодые люди по ночам ходили к возлюбленным в соседние деревни. Владыке это не нравилось, и он придумал для непокорных испытание: кто донесет до вершины горы невесту, сможет на ней жениться. Многие пытались, но лишь одному удалось. И тогда от злости вождь превратился в ядовитого гада.

По другому сказанию, здесь обитал огромный змей, который искал золото и всю гору изрыл. С тех времен сохранились круглые ходы и собственно название.

CC BY 3.0 / Чуваев Николай /
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Место слияния величественных Чуи и Катуни коренные алтайцы считают священным. Ну а туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными и необычными пейзажами. Вода в реках разного цвета: бирюзовая — в Катуни и мутная, серая — в Чуе.

У алтайцев есть традиция —повязывать здесь на ветки деревьев белые ленты.

Урочище Ак-Узук в районе слияния рек Чуи и Катуни в Республике Алтай
13 из 13

Место слияния величественных Чуи и Катуни коренные алтайцы считают священным. Ну а туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными и необычными пейзажами. Вода в реках разного цвета: бирюзовая — в Катуни и мутная, серая — в Чуе.

У алтайцев есть традиция —повязывать здесь на ветки деревьев белые ленты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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