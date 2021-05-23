https://ria.ru/20210523/aviabilety-1733344960.html
Названы авиамаршруты по России, ставшие популярными во время пандемии
Названы авиамаршруты по России, ставшие популярными во время пандемии - РИА Новости, 23.05.2021
Названы авиамаршруты по России, ставшие популярными во время пандемии
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг российских авианаправлений, на которые наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:30
2021-05-23T12:30
2021-05-23T12:31
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг российских авианаправлений, на которые наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной 2019 года, сообщает Туту.ру. Эксперты советуют приглядеться к этим регионам, если хочется чего-то новенького. По каждому из маршрутов, попавших в список, спрос по сравнению с весной 2019 года вырос более чем в три раза. Лидирует в рейтинге направление Москва — Горно-Алтайск (здесь и далее учитывались бронирования и в одну, и в другую сторону). Во-первых, Алтай просто бьет все рекорды по популярности уже второй год, а во-вторых, туда стало летать больше рейсов. В результате средний чек по сравнению с весной 2019 года сократился на 47 процентов — с 26,2 до 13,8 тысячи рублей туда-обратно. А количество бронирований выросло в 15 раз. На втором месте по росту спроса маршрут Санкт-Петербург — Саратов. Саратов, кстати, это еще один пример города, который стал доступнее за последнее время: летом 2019 года здесь открылся новый аэропорт. Количество бронирований выросло более чем в шесть раз, а средний чек сократился на 39 процентов — с 14,5 до 8,8 тысячи рублей туда-обратно.Замыкает тройку направление Симферополь — Минеральные Воды, спрос вырос более чем в пять раз. Средний чек сократился на 23 процента: с 8,4 до 6,4 тысячи рублей туда-обратно.Также более чем в пять раз выросло число бронирований на маршрутах Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Геленджик. В четыре раза и более стали чаще покупать авиабилеты Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи и Симферополь — Казань.Рост бронирований более чем втрое аналитики фиксируют на направлениях Нижний Новгород — Екатеринбург, Москва — Курск, Санкт-Петербург — Курск, Санкт-Петербург — Ульяновск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Ростов-на-Дону — Омск, Красноярск — Казань, Санкт-Петербург — Астрахань, Москва — Нальчик и Сочи — Новосибирск.
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил рейтинг российских авианаправлений, на которые наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной 2019 года, сообщает Туту.ру.
Эксперты советуют приглядеться к этим регионам, если хочется чего-то новенького. По каждому из маршрутов, попавших в список, спрос по сравнению с весной 2019 года вырос более чем в три раза.
Лидирует в рейтинге направление Москва — Горно-Алтайск (здесь и далее учитывались бронирования и в одну, и в другую сторону). Во-первых, Алтай просто бьет все рекорды по популярности уже второй год, а во-вторых, туда стало летать больше рейсов. В результате средний чек по сравнению с весной 2019 года сократился на 47 процентов — с 26,2 до 13,8 тысячи рублей туда-обратно. А количество бронирований выросло в 15 раз.
На втором месте по росту спроса маршрут Санкт-Петербург — Саратов. Саратов, кстати, это еще один пример города, который стал доступнее за последнее время: летом 2019 года здесь открылся новый аэропорт. Количество бронирований выросло более чем в шесть раз, а средний чек сократился на 39 процентов — с 14,5 до 8,8 тысячи рублей туда-обратно.
Замыкает тройку направление Симферополь — Минеральные Воды, спрос вырос более чем в пять раз. Средний чек сократился на 23 процента: с 8,4 до 6,4 тысячи рублей туда-обратно.
Также более чем в пять раз выросло число бронирований на маршрутах Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Геленджик. В четыре раза и более стали чаще покупать авиабилеты Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи и Симферополь — Казань.
Рост бронирований более чем втрое аналитики фиксируют на направлениях Нижний Новгород — Екатеринбург, Москва — Курск, Санкт-Петербург — Курск, Санкт-Петербург — Ульяновск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Ростов-на-Дону — Омск, Красноярск — Казань, Санкт-Петербург — Астрахань, Москва — Нальчик и Сочи — Новосибирск.