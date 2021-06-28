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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738865806.html
Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары
Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары
Определены направления для путешествий по России, где изнуряющая жара бывает крайне редко, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:15
2021-06-28T11:15
куда можно лететь
куда поехать
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
итуруп
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены направления для путешествий по России, где изнуряющая жара бывает крайне редко, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают, что за последнюю неделю — экстремально жаркую во многих регионах — запросы на "прохладные" места для отдыха выросли на 15 процентов.Эксперты предлагают путешественникам отправиться в Архангельск, который называют "Воротами Арктики". В июле там — примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще более свеж. Там туристы посещают нацпарк "Северная Арктика" и могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей. Также в регионе заслуживают внимания — самые северные мельницы в мире и историко-мемориальный музей Михаила Ломоносова.В Карелии средняя температура воздуха летом колеблется от 20 до 22 градусов. Особой популярностью там пользуется отдых на озерах. Также туристы посещают Валаам, водопад Кивач, горный парк "Рускеала", Онежское озеро.Мурманск — еще одно идеальное направления для непереносящих жару путешественников. Обычная температура летом — 15-19 градусов. Там можно отправиться в Хибины – горы на Кольском полуострове или купаться в озерах с ледяной водой.Около 20 градусов летом обычно на Сахалине и Итурупе. Там туристы проводят время на побережье Охотского и Японского морей, забираются на вулканы, купаются в горячих источниках.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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кольский полуостров
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куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, итуруп, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кольский полуостров, сахалин, архангельск, мурманск, валаам

Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары

11:15 28.06.2021
 
© Depositphotos / dnaumoidСплав по реке Пистайоки в Карелии
Сплав по реке Пистайоки в Карелии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / dnaumoid
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены направления для путешествий по России, где изнуряющая жара бывает крайне редко, сообщает АТОР.
Туроператоры отмечают, что за последнюю неделю — экстремально жаркую во многих регионах — запросы на "прохладные" места для отдыха выросли на 15 процентов.
Эксперты предлагают путешественникам отправиться в Архангельск, который называют "Воротами Арктики". В июле там — примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще более свеж. Там туристы посещают нацпарк "Северная Арктика" и могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей. Также в регионе заслуживают внимания — самые северные мельницы в мире и историко-мемориальный музей Михаила Ломоносова.
В Карелии средняя температура воздуха летом колеблется от 20 до 22 градусов. Особой популярностью там пользуется отдых на озерах. Также туристы посещают Валаам, водопад Кивач, горный парк "Рускеала", Онежское озеро.
Мурманск — еще одно идеальное направления для непереносящих жару путешественников. Обычная температура летом — 15-19 градусов. Там можно отправиться в Хибины – горы на Кольском полуострове или купаться в озерах с ледяной водой.
Около 20 градусов летом обычно на Сахалине и Итурупе. Там туристы проводят время на побережье Охотского и Японского морей, забираются на вулканы, купаются в горячих источниках.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмИтурупАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКольский полуостровСахалинАрхангельскМурманскВалаам
 
 
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