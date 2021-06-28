https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738865806.html

Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары

Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары - РИА Новости, 28.06.2021

Эксперты назвали места в России, где туристы могут спастись от жары

Определены направления для путешествий по России, где изнуряющая жара бывает крайне редко, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:15

2021-06-28T11:15

2021-06-28T11:15

куда можно лететь

куда поехать

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

итуруп

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены направления для путешествий по России, где изнуряющая жара бывает крайне редко, сообщает АТОР.Туроператоры отмечают, что за последнюю неделю — экстремально жаркую во многих регионах — запросы на "прохладные" места для отдыха выросли на 15 процентов.Эксперты предлагают путешественникам отправиться в Архангельск, который называют "Воротами Арктики". В июле там — примерно 19 градусов, на побережье Белого и Баренцева морей воздух еще более свеж. Там туристы посещают нацпарк "Северная Арктика" и могут увидеть китов, белух, моржей и белых медведей. Также в регионе заслуживают внимания — самые северные мельницы в мире и историко-мемориальный музей Михаила Ломоносова.В Карелии средняя температура воздуха летом колеблется от 20 до 22 градусов. Особой популярностью там пользуется отдых на озерах. Также туристы посещают Валаам, водопад Кивач, горный парк "Рускеала", Онежское озеро.Мурманск — еще одно идеальное направления для непереносящих жару путешественников. Обычная температура летом — 15-19 градусов. Там можно отправиться в Хибины – горы на Кольском полуострове или купаться в озерах с ледяной водой.Около 20 градусов летом обычно на Сахалине и Итурупе. Там туристы проводят время на побережье Охотского и Японского морей, забираются на вулканы, купаются в горячих источниках.

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

итуруп

кольский полуостров

сахалин

архангельск

мурманск

валаам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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