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Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам

Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам - РИА Новости, 24.05.2021

Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам

глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов. Поводом послужил инцидент с посадкой самолета... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:56

2021-05-24T14:56

2021-05-24T14:56

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23 мая 2021 года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов. Поводом послужил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилась. СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ринкевич назвал произошедшее "захватом" рейса. 24 мая министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил, что латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. В этот же день крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске. С 8 июля 2019 года на основании указа президента РФ российским авиакомпаниям запрещены воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Грузинские авиаперевозчики получили уведомление от российского Минтранса о запрете полетов в Россию. Отношения между странами обострились на фоне протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня 2019 года. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где были российские представители. Спецназ разогнал митинг, однако на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, свыше 300 были задержаны. 5 июня 2017 года Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, прекращении транспортного сообщения с этой страной, в том числе и воздушного сообщения. В качестве причин назывались "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких, как запрещенные в России группировки "Аль-Каида"* и "Исламское государство" (запрещены в РФ)*. Катар отверг эти обвинения и отказался выполнять требования арабских стран, в числе которых значилось закрытие всемирно известного телеканала "Аль-Джазира" за его поддержку в своих эфирах движений, связанных с политическим исламом. 5 января 2021 года лидеры стран Персидского залива – участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии – подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара. Накануне 4 января в знак примирения Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского – катарскими судами. 9 января прерванное воздушное, наземное и морское сообщение с Катаром возобновили ОАЭ. Затем границы с Катаром открыл Бахрейн, а 12 января 2021 года самолеты из Катара получили разрешение пересекать воздушное пространство Египта или приземляться в его аэропортах.В марте 2010 года авиационными властями ЕС в так называемый "черный список" ненадежных авиаперевозчиков была включена часть самолетов Iran Air. 6 июля 2010 года стало известно, что Европейский комитет по авиационной безопасности в сумме запретил полеты в воздушном пространстве Евросоюза двум третям авиалайнеров иранской авиакомпании Iran Air, в том числе авиалайнерам Airbus-320, Boeing-727 и Boeing-727. Резолюция, предусматривающая ужесточение санкций в отношении Тегерана в связи с его отказом свернуть работы по обогащению урана, была принята СБ ООН 9 июня 2010 года. 24 июня Конгресс США практически единодушно утвердил дополнительный пакет санкций в отношении иранских компаний и частных лиц. В частности, были ужесточены штрафные меры, которые Белый дом может применить против иностранных компаний, осуществляющих инвестиции в энергетический сектор Ирана. 5 июля 2010 года аэропорты Великобритании, Германии и ОАЭ отказались заправлять иранские самолеты из-за введенных Вашингтоном односторонних санкций в отношении Тегерана. ЕС снял запрет на полеты Iran Air летом 2016 года. При этом авиакомпания все еще фигурирует в списке авиаперевозчиков, в отношении которых власти ЕС сохранили некоторые ограничения в зависимости от используемого типа самолетов. В конце 1949 года был введен запрет на полеты тайваньских авиакомпаний над территорией КНР после того, как на Тайвань бежало около двух миллионов сторонников партии Гоминьдан, проигравшей коммунистам борьбу за власть в материковом Китае. С тех пор Китай считает Тайвань одной из своих провинций. Только перестройка экономической системы КНР и либерализация порядков на Тайване после смерти Чан Кайши подтолкнуло тайваньское правительство к установлению контактов с Пекином в начале 1990-х годов. В феврале 2005 года было достигнуто соглашение об организации нескольких десятков прямых чартерных перелетов между несколькими крупными городами в Китае и на Тайване во время китайского нового года для того, чтобы тайваньские бизнесмены, работающие в Китае, смогли вернуться домой на праздники, а с сентября того же года трем тайваньским авиакомпаниям разрешили летать в воздушном пространстве КНР.С 1948 года с образования государства Израиль последовавшей за этим череды военных конфликтов отношения с арабскими странами оставались напряженными. В 1979 году был подписан мирный договор с Египтом, в 1994 году с Иорданией. Это сказывалось и на авиасообщении с арабскими странами Частью мирного соглашения между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году, являлось требование установления воздушного сообщения между столицами. Для полетов поэтому маршруту была создана авиакомпания - Nefertiti Airlines, которая работала только до 1982 года. После египетские рейсы из Каира в Тель-Авив стали управляться компанией Air Sinai.В течение 70 лет воздушное пространство Саудовской Аравии было закрыто не только для израильских самолетов, но и для самолетов других стран, летящих в эту страну. В феврале 2018 года Саудовская Аравия разрешила первый в истории полет в Израиль над своей территорией. В марте 2018 года первый полет в Израиль через воздушное пространство Саудовской Аравии был совершен индийской компании Air India. После анонсирования договора о мире между ОАЭ и Израилем 31 августа 2020 года израильская авиакомпания El Al совершила первый в истории полет в ОАЭ. 20 октября 2020 года Израиль и ОАЭ подписали соглашения об авиасообщении. 4 сентября 2020 года Бахрейн разрешил пролет израильских самолетов, направляющихся в ОАЭ и обратно через свое воздушное пространство, а 15 сентября 2020 года было подписано соглашение о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. * Запрещенная в России террористическая группировка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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