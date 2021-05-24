Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией
09:43 24.05.2021 (обновлено: 10:14 24.05.2021)
РИГА, 24 мая — РИА Новости. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.
"Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов", — сказал он.
По словам министра, решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом для сопровождения лайнера в воздух поднялся истребитель МиГ-29. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным — Следственный комитет Белоруссии возбудил по этому поводу уголовное дело.
Среди пассажиров рейса оказался Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов, так как он фигурирует в списке причастных к терроризму. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Многие западные политики и чиновники расценили этот инцидент как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны и призвали к международному расследованию.