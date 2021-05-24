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Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией
Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией
Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:43
2021-05-24T10:14
минск
вильнюс
общество
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
airbaltic
латвия
белоруссия
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РИГА, 24 мая — РИА Новости. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.По словам министра, решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом для сопровождения лайнера в воздух поднялся истребитель МиГ-29. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным — Следственный комитет Белоруссии возбудил по этому поводу уголовное дело.Среди пассажиров рейса оказался Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов, так как он фигурирует в списке причастных к терроризму. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Многие западные политики и чиновники расценили этот инцидент как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны и призвали к международному расследованию.
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минск, вильнюс, общество, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, airbaltic, латвия, белоруссия

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

09:43 24.05.2021 (обновлено: 10:14 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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РИГА, 24 мая — РИА Новости. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

"Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов", — сказал он.

По словам министра, решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом для сопровождения лайнера в воздух поднялся истребитель МиГ-29. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным — Следственный комитет Белоруссии возбудил по этому поводу уголовное дело.
Среди пассажиров рейса оказался Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов, так как он фигурирует в списке причастных к терроризму. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Многие западные политики и чиновники расценили этот инцидент как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны и призвали к международному расследованию.
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МинскВильнюсОбществоВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairAirBalticЛатвияБелоруссия
 
 
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