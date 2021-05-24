https://ria.ru/20210524/samolet-1733594726.html

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:43

2021-05-24T09:43

2021-05-24T10:14

минск

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ryanair

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РИГА, 24 мая — РИА Новости. Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic решил не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.По словам министра, решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом для сопровождения лайнера в воздух поднялся истребитель МиГ-29. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным — Следственный комитет Белоруссии возбудил по этому поводу уголовное дело.Среди пассажиров рейса оказался Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов, так как он фигурирует в списке причастных к терроризму. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Многие западные политики и чиновники расценили этот инцидент как принудительную посадку самолета, совершавшего рейс между двумя государствами ЕС, на территории третьей страны и призвали к международному расследованию.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, вильнюс, общество, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, airbaltic, латвия, белоруссия