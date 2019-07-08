Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

ТБИЛИСИ/МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вступает в силу запрет на прямое воздушное сообщение между Россией и Грузией. С восьмого июля рейсы прекращают и российские, и грузинские авиакомпании.

Ранее прямые рейсы выполняли российские "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia, а также две грузинские - Georgian Airways и Myway Airlines. Полеты осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Жуковского, Перми, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Новосибирска и другие, а также из Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на восьмое июля либо более позднюю дату, имеют возможность без доплат и штрафных санкций вернуть деньги за них или переоформить поездку на другие направления. Минтранс России обещал проработать потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотреть вопрос компенсаций перевозчикам. Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.

Владимир Путин в июне подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан из России в Грузию с восьмое июля, туроператорам и агентам рекомендовано не реализовывать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение граждан России на родину. Позже грузинские авиаперевозчики получили уведомление от российского Минтранса о запрете полетов в Россию.

История запретов на полеты

Прямое авиасообщение между странами запрещено не впервые. Статус воздушного сообщения отражает положение политических отношений между государствами. Впервые авиасообщение приостановили в октябре 2006 года на фоне резкого ухудшения отношений. Россия обосновала тогда запрет задолженностью авиакомпаний Грузии за аэронавигационное обслуживание, которая на тот момент составляла 3,7 миллиона долларов. После достигнутой президентами двух стран договоренности грузинские авиакомпании большую часть долга погасили, и спустя два года, 25 марта 2008 года, воздушное сообщение было возобновлено, но ненадолго.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Девятого августа Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Все последующие попытки возобновить полеты хотя бы на уровне чартеров заканчивались неудачно. Между тем, в период праздников некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию из России можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран.

В августе 2010 года Россия вновь открыла прямое авиасообщение с Грузией, а с 2014 года были возобновлены прямые регулярные рейсы.

На этот раз отношения между странами обострились на фоне протестов в Тбилиси, которые начались 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где были российские представители. Спецназ разогнал митинг, однако на следующий день протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, свыше 300 были задержаны.

Отношения Москвы и Тбилиси

Дипотношения между Грузией и Россией разорваны с осени 2008 года, после августовской войны и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Пришедшие по итогам парламентских выборов 2012 года новые власти Грузии из партии "Грузинская мечта" под руководством олигарха Бидзины Иванишвили неоднократно заявляли, что основными приоритетами внешней политики страны является членство в ЕС и НАТО и урегулирование отношений с Россией. Вскоре на новую должность спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией был назначен Зураб Абашидзе, который систематично проводит встречи со своим коллегой, замглавы МИД России Григорием Карасиным в Праге. Стороны обсуждают культурные, гуманитарные, торговые и транспортные отношения. Существует еще один формат переговоров с Россией - это проходящие с 2008 года Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Представители Тбилиси в один голос твердят, что желают вести прагматичный диалог с Россией, а урегулировать конфликты с Абхазией и Южной Осетией хотят исключительно мирным путем.

С недавних пор новой фигурой среди грузинских первых лиц стала Саломе Зурабишвили, осенью 2018 года победившая на президентских выборах. Грузинские эксперты предполагали, что, исходя из своего многолетнего опыта дипломатии, Зурабишвили могла бы стать той, кто отважится начать прямой диалог с Москвой и проведет встречу с российским руководством, защитив при этом национальные интересы страны. Однако Зурабишвили, спустя шесть месяцев после победы на выборах, заявила, что не собирается начинать диалог с Путиным и ждет первого шага из Москвы.

Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Грузинская экономика

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в стране (21%) был из России. В мае россияне нанесли в Грузию 172,2 тысячи визитов, более 152 тысяч посетили Грузию в июне и заняли первое место среди иностранцев, приезжающих в эту страну. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщала, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан России, поступления составили два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов). По ее словам, до конца 2019 года Грузия потеряет миллион туристов из России и около 710 миллионов долларов прибыли.