В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
13:04 24.05.2021 (обновлено: 16:42 24.05.2021)
БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске.
"Ни рейсов в или из Белоруссии, ни полетов над Белоруссией (не должно быть. — Прим. ред.) <…> Также призываем незамедлительно принять четвертый пакет санкций", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.
Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.