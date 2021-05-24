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В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021
В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией
Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:04
2021-05-24T16:42
европарламент
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
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европарламент, белоруссия

В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией

13:04 24.05.2021 (обновлено: 16:42 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске.

"Ни рейсов в или из Белоруссии, ни полетов над Белоруссией (не должно быть. — Прим. ред.) <…> Также призываем незамедлительно принять четвертый пакет санкций", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
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