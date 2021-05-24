https://ria.ru/20210524/soobschenie-1733632153.html

В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией

В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

В Европарламенте призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией

Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:04

2021-05-24T13:04

2021-05-24T16:42

европарламент

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция "Европейская народная партия" (EPP) призвала ЕС полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Это вызвало критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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европарламент, белоруссия