https://ria.ru/20210108/soobschenie-1592338281.html

ОАЭ восстановят прерванное более 3,5 года назад сообщение с Катаром

ОАЭ восстановят прерванное более 3,5 года назад сообщение с Катаром

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновляют в субботу, 9 января, прерванное более 3,5 лет назад из-за конфликта с Катаром воздушное, наземное и морское... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:34

2021-01-08T17:34

2021-01-08T17:42

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ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновляют в субботу, 9 января, прерванное более 3,5 лет назад из-за конфликта с Катаром воздушное, наземное и морское сообщение с этой страной, сообщило в пятницу Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества страны Халеда Абдаллу Бельхуля.На этой неделе решение о прекращении блокады Катара также приняла соседняя с ним Саудовская Аравия на фоне договоренности между странами Персидского залива под давлением администрации Дональда Трампа восстановить единство арабских стран Персидского залива на фоне разногласий с Ираном.Ранее госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил журналистам, что ОАЭ возобновят торговлю и полеты с Катаром в ближайшее время, но полное восстановление отношений потребует больше времени из-за необходимости восстановить доверие между двумя странами, над чем будут работать двусторонние комиссии.Пятого января на саммите аравийских монархий в саудовском городе Эль-Улаа шесть стран региона и Египет как еще одна сторона конфликта с Катаром подписали договоренность о прекращении всех разногласий с Катаром и восстановлении дипломатических отношений, разорванных в июне 2017 года по инициативе "квартета" - Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, обвинившего Катар в поддержке терроризма.

https://ria.ru/20210104/katar-1592001089.html

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туристы, новости - туризм, персидский залив, дональд трамп, саудовская аравия, иран, в мире