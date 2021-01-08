ОАЭ восстановят прерванное более 3,5 года назад сообщение с Катаром
17:34 08.01.2021 (обновлено: 17:42 08.01.2021)
ДОХА, 8 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновляют в субботу, 9 января, прерванное более 3,5 лет назад из-за конфликта с Катаром воздушное, наземное и морское сообщение с этой страной, сообщило в пятницу Эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества страны Халеда Абдаллу Бельхуля.
На этой неделе решение о прекращении блокады Катара также приняла соседняя с ним Саудовская Аравия на фоне договоренности между странами Персидского залива под давлением администрации Дональда Трампа восстановить единство арабских стран Персидского залива на фоне разногласий с Ираном.
"ОАЭ начинают прекращать действие всех принятых решений против государства Катар после 5 июня 2017 года в соответствии с подписанной в Саудовской Аравии "Декларацией Эль-Улаа" - соглашением об объединении, нацеленном на укрепление арабского и исламского единства в зоне Персидского залива. В этой связи ОАЭ возобновит работу всех наземных, морских и воздушных портов для катарских судов, самолетов и автомобильного транспорта, начиная с девятого января", - отметил замминистра.
Ранее госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил журналистам, что ОАЭ возобновят торговлю и полеты с Катаром в ближайшее время, но полное восстановление отношений потребует больше времени из-за необходимости восстановить доверие между двумя странами, над чем будут работать двусторонние комиссии.
Пятого января на саммите аравийских монархий в саудовском городе Эль-Улаа шесть стран региона и Египет как еще одна сторона конфликта с Катаром подписали договоренность о прекращении всех разногласий с Катаром и восстановлении дипломатических отношений, разорванных в июне 2017 года по инициативе "квартета" - Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, обвинившего Катар в поддержке терроризма.