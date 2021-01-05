https://ria.ru/20210105/katar-1592056474.html
Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:54
2021-01-05T15:54
2021-01-05T16:32
саудовская аравия
кувейт
оман
катар
бахрейн
оаэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592056788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e11c826ef1b7e094b8a2cfd5e6f50689.jpg
ДОХА, 5 янв — РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара. Трансляцию подписания коммюнике вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария".Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид.При этом точное содержание итогового заявления пока не раскрывается.Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате. Она должна была пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями. На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри как представитель страны, разорвавшей отношения с Дохой вместе с аравийскими монархиями 3,5 года назад.Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не принимал участия в региональных встречах в верхах с 2017 года — с того момента, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипотношения и объявили ему бойкот. В знак примирения накануне саммита Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, которая длилась 3,5 года, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского — катарскими судами.
https://ria.ru/20201230/emir-1591635828.html
саудовская аравия
кувейт
оман
катар
бахрейн
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592056788_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbe589302da8c15d488adfb403a8d87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, кувейт, оман, катар, бахрейн, оаэ, в мире
ДОХА, 5 янв — РИА Новости.
Лидеры стран Персидского залива
— участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии
— подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара
. Трансляцию подписания коммюнике вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария
".
Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани
и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман
и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ
Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана
Фахд бен Махмуд Аль Саид.
При этом точное содержание итогового заявления пока не раскрывается.
Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате. Она должна была пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями.
На саммите присутствует старший советник президента США
Дональда Трампа Джаред Кушнер
, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта
Самех аш-Шукри как представитель страны, разорвавшей отношения с Дохой вместе с аравийскими монархиями 3,5 года назад.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не принимал участия в региональных встречах в верхах с 2017 года — с того момента, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипотношения и объявили ему бойкот. В знак примирения накануне саммита Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, которая длилась 3,5 года, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского — катарскими судами.