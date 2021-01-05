https://ria.ru/20210105/katar-1592056474.html

Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром

Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром

Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:54

2021-01-05T15:54

2021-01-05T16:32

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кувейт

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ДОХА, 5 янв — РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара. Трансляцию подписания коммюнике вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария".Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид.При этом точное содержание итогового заявления пока не раскрывается.Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате. Она должна была пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями. На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри как представитель страны, разорвавшей отношения с Дохой вместе с аравийскими монархиями 3,5 года назад.Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не принимал участия в региональных встречах в верхах с 2017 года — с того момента, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипотношения и объявили ему бойкот. В знак примирения накануне саммита Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, которая длилась 3,5 года, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского — катарскими судами.

https://ria.ru/20201230/emir-1591635828.html

саудовская аравия

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саудовская аравия, кувейт, оман, катар, бахрейн, оаэ, в мире