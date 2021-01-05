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Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:54
2021-01-05T16:32
саудовская аравия
кувейт
оман
катар
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оаэ
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ДОХА, 5 янв — РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара. Трансляцию подписания коммюнике вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария".Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид.При этом точное содержание итогового заявления пока не раскрывается.Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате. Она должна была пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями. На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри как представитель страны, разорвавшей отношения с Дохой вместе с аравийскими монархиями 3,5 года назад.Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не принимал участия в региональных встречах в верхах с 2017 года — с того момента, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипотношения и объявили ему бойкот. В знак примирения накануне саммита Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, которая длилась 3,5 года, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского — катарскими судами.
https://ria.ru/20201230/emir-1591635828.html
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саудовская аравия, кувейт, оман, катар, бахрейн, оаэ, в мире

Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром

15:54 05.01.2021 (обновлено: 16:32 05.01.2021)
 
© REUTERS / Ahmed YosriНаследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман встречает эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани, который прибыл для участия в 41 саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман встречает эмира Катара Тамима бин Хамада аль-Тани, который прибыл для участия в 41 саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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ДОХА, 5 янв — РИА Новости. Лидеры стран Персидского залива — участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии — подписали коммюнике по итогам встречи в верхах о единстве членов совета и завершении конфликта вокруг Катара. Трансляцию подписания коммюнике вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид.
При этом точное содержание итогового заявления пока не раскрывается.
Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате. Она должна была пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями.
На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри как представитель страны, разорвавшей отношения с Дохой вместе с аравийскими монархиями 3,5 года назад.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не принимал участия в региональных встречах в верхах с 2017 года — с того момента, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали с Катаром дипотношения и объявили ему бойкот. В знак примирения накануне саммита Саудовская Аравия объявила об отмене блокады Катара, которая длилась 3,5 года, открытии сухопутной границы между двумя странами, а также снятии запрета на пересечение ее воздушного пространства катарскими самолетами и морского — катарскими судами.
 
Саудовская АравияКувейтОманКатарБахрейнОАЭВ мире
 
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