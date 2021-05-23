https://ria.ru/20210523/latviya-1733575712.html

Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии

Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2021

Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:44

2021-05-23T23:44

2021-05-23T23:44

задержание основателя telegram-канала nexta

эдгар ринкевич

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РИГА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, назвав произошедшее "захватом" рейса.В свою очередь, МИД Литвы в воскресенье заявил, что страна призвала партнеров по ЕС выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, Литва призвала рассмотреть возможность приостановить членство Белоруссии в Международной организации гражданской авиации (ICAO).Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/litva-1733574604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, эдгар ринкевич, мид латвии, латвия, белоруссия, в мире