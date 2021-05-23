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Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2021
Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:44
2021-05-23T23:44
задержание основателя telegram-канала nexta
эдгар ринкевич
мид латвии
латвия
белоруссия
в мире
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РИГА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, назвав произошедшее "захватом" рейса.В свою очередь, МИД Литвы в воскресенье заявил, что страна призвала партнеров по ЕС выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, Литва призвала рассмотреть возможность приостановить членство Белоруссии в Международной организации гражданской авиации (ICAO).Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/litva-1733574604.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, эдгар ринкевич, мид латвии, латвия, белоруссия, в мире

Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии

23:44 23.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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РИГА, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свете инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов, назвав произошедшее "захватом" рейса.

"Сегодняшний захват рейса Ryanair режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко показывает, что белорусское воздушное пространство небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов", - говорится в сообщении в Twitter главы латвийского МИД.

В свою очередь, МИД Литвы в воскресенье заявил, что страна призвала партнеров по ЕС выступить с рекомендацией избегать в будущем воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, Литва призвала рассмотреть возможность приостановить членство Белоруссии в Международной организации гражданской авиации (ICAO).
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Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaЭдгар РинкевичМИД ЛатвииЛатвияБелоруссияВ мире
 
 
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