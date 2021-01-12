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Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества
Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества
Катарские и египетские дипломаты и представители силовых служб в ближайшее время проведут переговоры о возобновлении сотрудничества и завершении строительства... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:50
2021-01-12T22:50
мид египта
саудовская аравия
доха
катар
бахрейн
в мире
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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Катарские и египетские дипломаты и представители силовых служб в ближайшее время проведут переговоры о возобновлении сотрудничества и завершении строительства катарских проектов в Каире, сообщили источники телеканалу "Аль-Арабия"."Возобновление прямых полетов из Катара в Египет представляет собой первый шаг на пути восстановления отношений между двумя странами, после чего в ближайшее время последует ряд координационных встреч между дипломатами и представителями служб безопасности для возобновления сотрудничества", - отметили источники.По итогам прошедшего в начале января в Саудовской Аравии саммита глав аравийских монархий с участием главы МИД Египта они договорились возобновить разорванные более трех с половиной лет назад отношения с Катаром, прекратить его транспортную блокаду, восстановить торговые и экономические связи. После этого катарские компании, чьи проекты в Египте были заморожены все это время, получили разрешение закончить их строительство.Министерство гражданской авиации Египта сообщило во вторник, что власти страны вслед за ранее снявшими блокаду Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном приняли решение открыть воздушное пространство страны для катарской авиации с полуночи 12 января, самолеты из Катара получили разрешение пересекать воздушное пространство Египта или приземляться в его аэропортах.Египет вместе с тремя соседями Катара разорвал с Дохой дипотношения в июне 2017 года, обвинив Катар в поддержке терроризма. Катар отверг эти обвинения и отказался выполнять требования арабских стран, в числе которых значилось закрытие всемирно известного телеканала "Аль-Джазира" за его поддержку в своих эфирах движений, связанных с политическим исламом.
https://ria.ru/20210108/soobschenie-1592338281.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/katar-1592061385.html
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мид египта, саудовская аравия, доха, катар, бахрейн, в мире

Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества

22:50 12.01.2021
 
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Катарские и египетские дипломаты и представители силовых служб в ближайшее время проведут переговоры о возобновлении сотрудничества и завершении строительства катарских проектов в Каире, сообщили источники телеканалу "Аль-Арабия".
"Возобновление прямых полетов из Катара в Египет представляет собой первый шаг на пути восстановления отношений между двумя странами, после чего в ближайшее время последует ряд координационных встреч между дипломатами и представителями служб безопасности для возобновления сотрудничества", - отметили источники.
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 17:34Туризм
ОАЭ восстановят прерванное более 3,5 года назад сообщение с Катаром
По итогам прошедшего в начале января в Саудовской Аравии саммита глав аравийских монархий с участием главы МИД Египта они договорились возобновить разорванные более трех с половиной лет назад отношения с Катаром, прекратить его транспортную блокаду, восстановить торговые и экономические связи. После этого катарские компании, чьи проекты в Египте были заморожены все это время, получили разрешение закончить их строительство.
Министерство гражданской авиации Египта сообщило во вторник, что власти страны вслед за ранее снявшими блокаду Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном приняли решение открыть воздушное пространство страны для катарской авиации с полуночи 12 января, самолеты из Катара получили разрешение пересекать воздушное пространство Египта или приземляться в его аэропортах.
Египет вместе с тремя соседями Катара разорвал с Дохой дипотношения в июне 2017 года, обвинив Катар в поддержке терроризма. Катар отверг эти обвинения и отказался выполнять требования арабских стран, в числе которых значилось закрытие всемирно известного телеканала "Аль-Джазира" за его поддержку в своих эфирах движений, связанных с политическим исламом.
4-й эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на 41-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:01
Конфликту конец? Арабские страны подписали важный документ по Катару
 
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