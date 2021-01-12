Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Катарские и египетские дипломаты и представители силовых служб в ближайшее время проведут переговоры о возобновлении сотрудничества и завершении строительства катарских проектов в Каире, сообщили источники телеканалу "Аль-Арабия".
"Возобновление прямых полетов из Катара в Египет представляет собой первый шаг на пути восстановления отношений между двумя странами, после чего в ближайшее время последует ряд координационных встреч между дипломатами и представителями служб безопасности для возобновления сотрудничества", - отметили источники.
По итогам прошедшего в начале января в Саудовской Аравии саммита глав аравийских монархий с участием главы МИД Египта они договорились возобновить разорванные более трех с половиной лет назад отношения с Катаром, прекратить его транспортную блокаду, восстановить торговые и экономические связи. После этого катарские компании, чьи проекты в Египте были заморожены все это время, получили разрешение закончить их строительство.
Министерство гражданской авиации Египта сообщило во вторник, что власти страны вслед за ранее снявшими блокаду Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном приняли решение открыть воздушное пространство страны для катарской авиации с полуночи 12 января, самолеты из Катара получили разрешение пересекать воздушное пространство Египта или приземляться в его аэропортах.
Египет вместе с тремя соседями Катара разорвал с Дохой дипотношения в июне 2017 года, обвинив Катар в поддержке терроризма. Катар отверг эти обвинения и отказался выполнять требования арабских стран, в числе которых значилось закрытие всемирно известного телеканала "Аль-Джазира" за его поддержку в своих эфирах движений, связанных с политическим исламом.