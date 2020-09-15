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https://ria.ru/20200915/soglashenie-1577288539.html
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:35
2020-09-15T20:53
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
бахрейн
израиль
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> подписали соглашение о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямин Нетаньяху</a> и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.Церемония подписания проходит на лужайке у Белого дома в присутствии президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, первой леди Меланьи и нескольких десятков приглашённых гостей.На церемонии были подписаны три копии документа о нормализации отношений - английском, иврите и арабском языках. На английской версии соглашения подпись поставил президент Трамп, благодаря посредническим усилиям которого они были заключены.После подписания соглашения о нормализации отношений Трамп, Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна отдельно подписали четыре копии "Авраамских соглашений" (на английском, иврите и два на арабском языках).Бахрейн ранее договорился о нормализации отношений с Израилем в рамках так называемого Авраамского договора, достигнутого при посредничестве США. Королевство присоединилось к договору после того как договоренности об установлении отношений были достигнуты с <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.До настоящего момента Израиль признавали только две арабские страны - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордания</a>.
https://ria.ru/20200915/soglashenie-1577288754.html
https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, бахрейн, израиль, в мире

Израиль и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

20:35 15.09.2020 (обновлено: 20:53 15.09.2020)
1011
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.
Церемония подписания проходит на лужайке у Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа, первой леди Меланьи и нескольких десятков приглашённых гостей.
Биньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 20:44
Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном
На церемонии были подписаны три копии документа о нормализации отношений - английском, иврите и арабском языках. На английской версии соглашения подпись поставил президент Трамп, благодаря посредническим усилиям которого они были заключены.
После подписания соглашения о нормализации отношений Трамп, Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна отдельно подписали четыре копии "Авраамских соглашений" (на английском, иврите и два на арабском языках).
Бахрейн ранее договорился о нормализации отношений с Израилем в рамках так называемого Авраамского договора, достигнутого при посредничестве США. Королевство присоединилось к договору после того как договоренности об установлении отношений были достигнуты с ОАЭ.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.
До настоящего момента Израиль признавали только две арабские страны - Египет и Иордания.
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