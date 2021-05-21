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Биография Николая Досталя

Биография Николая Досталя - РИА Новости, 21.05.2021

Биография Николая Досталя

Советский и российский кинорежиссер, продюсер, сценарист и киноактер Николай Николаевич Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в семье кинорежиссера Николая... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:09

2021-05-21T04:09

2021-05-21T04:10

москва

николай досталь

справки

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Советский и российский кинорежиссер, продюсер, сценарист и киноактер Николай Николаевич Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в семье кинорежиссера Николая Досталя (1909-1959) и виолончелистки Джахантаб Сарафи (1918-1946). Мать умерла, когда Николаю Досталю было четыре месяца. Его и старшего брата Владимира воспитывала сестра отца. После гибели отца во время съемок фильма в 1959 году киностудия "Мосфильм" взяла под опеку его сыновей.В 1971 году Николай Досталь окончил факультет журналистики Московского государственного университета, в 1981 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии).В начале 1960-х годов стал работать ассистентом режиссера на киностудии "Мосфильм". Затем там же был вторым режиссером, а с 1982 года – режиссером-постановщиком.Как актер он снимался в фильмах "До свидания, мальчики!" (1964), "Морские рассказы" (1967), "Расплата" (1970), "Ехали в трамвае Ильф и Петров" (1971), "Человек на своем месте" (1972). Дебютировал в режиссуре в 1982 году короткометражной картиной "Ожидается похолодание и снег". В 1985 году он поставил полнометражный фильм "Человек с аккордеоном". За ним последовали "Шура и Просвирняк" (1987), "Я в полном порядке" (1989).Известность в России и за рубежом Николаю Досталю принесла картина "Облако-рай" (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых "Серебряный Леопард" Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз российского национального кинофестиваля "Кинотавр".Николай Досталь снял такие картины, как "Маленький гигант большого секса" (1992), "Мелкий бес" (1995), "Полицейские и воры" (1998).Его фильм "Коля-перекати поле" (2005) завоевал главный приз кинофестиваля "Окно в Европу", а картина "Петя по дороге в царствие небесное" (2009) получил главный приз –"Золотого Святого Георгия" 31-го Московского международного кинофестиваля.Досталь снял популярные телесериалы "Гражданин начальник" (2001), "Стилет" (2003), "Штрафбат" (2004), последний из них был отмечен призом ТЭФИ, главным призом Международного фестиваля телефильмов в Женеве.Его следующий сериал "Завещание Ленина" (2007) был признан лучшим сериалом (более 10 серий) по версии премии "Золотой орел".В 2011 году Николай Досталь снял исторический телесериал "Раскол", которому в 2012 году была присуждена премия "Ника" в номинации "Телевизионное событие". В 2016 году режиссер представил фильм "Монах и бес". Картина получила в гран-при фестиваля православного кино "Покров" в Киеве, главный приз фестиваля исторического кино "Вече" в Великом Новгороде, сам Досталь за эту киноленту был удостоен приза за лучшую режиссуру на Всероссийском фестивале "Виват кино Россия" в Санкт-Петербурге.Часть своих фильмов режиссер снимал по собственному сценарию. К ним относятся "Шура и Просвирняк", "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры", "Я в полном порядке", "Коля-перекати поле", сериал "Раскол". Он также является одним из сценаристов сериала Михаила Козакова "Очарование зла" (2006).Помимо художественных фильмов и сериалов режиссер снял документальный фильм "Россия. XX век. Взгляд на власть" (1999), где выступил одновременно и как продюсер.Творчество режиссера было отмечено различными наградами. В 2008 году Николай Досталь был удостоен звания Народный артист РФ. Имеет почетное звание заслуженный деятель искусств РФ. (1997). Он является обладателем Премии города Москвы 2007 года в области литературы и искусства за фильм "Коля – перекати поле". В 2016 году режиссер был награжден орденом святителя Николая Чудотворца Украинской православной церкви. Досталь был дважды удостоен специального приза премии "Ника" за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа – за фильм "Завещание Ленина" (2007), и за сериал "Раскол" (2011). Он является обладателем приза за лучшую режиссуру на Всероссийском фестивале "Виват кино Россия" (2017) за фильм "Монах и бес". Николай Досталь женат. Его супруга Евгения работала художником на кинопроектах мужа "Мелкий бес", "Коля-перекати поле", "Петя по дороге в Царство Небесное", "Завещание Ленина", "Раскол", "Монах и бес". Старший брат Владимир Досталь работал на киностудии "Мосфильм", где прошел путь от помощника режиссера до генерального директора киностудии. Он был генеральным директором кинокомпании "КиноМост", генеральным директором ЗАО "Золотой Экран", "Кинокомпания "ДомФильм" и "Кинокомпания "МакДос". Продюсировал свыше 80 фильмов и сериалов, среди них "Цареубийца" (1991), "Шут Балакирев" (2002), "Крот" (2001, 2002), "МУР есть МУР" (2004), "Бандитский Петербург" (2003, 2005, 2006, 2007), "Девять жизней Нестора Махно" (2006), а также сериалов, снятых братом, "Гражданин начальник", "Штрафбат", "Завещание Ленина", "Раскол". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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москва, николай досталь, справки