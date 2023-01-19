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Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом - РИА Новости, 19.01.2023
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом
Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:08
2023-01-19T16:08
2023-01-19T16:08
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и зрителями, говорится в правительственной телеграмме министра культуры РФ Ольги Любимовой. Любимова также выразила соболезнования родным и близким Досталя. "Добрая память о Николае Николаевиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и миллионов зрителей. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", — добавил она. Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие. Он умер на 77-м году жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, николай досталь, россия, знаменитости, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Николай Досталь, Россия, Знаменитости, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом
Любимова: режиссерский талант Досталя позволил воплотить много высоко оцененных проектов