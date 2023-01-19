https://ria.ru/20230119/dostal-1845998024.html

Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом

Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом - РИА Новости, 19.01.2023

Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом

Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:08

2023-01-19T16:08

2023-01-19T16:08

культура

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россия

знаменитости

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и зрителями, говорится в правительственной телеграмме министра культуры РФ Ольги Любимовой. Любимова также выразила соболезнования родным и близким Досталя. "Добрая память о Николае Николаевиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и миллионов зрителей. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", — добавил она. Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие. Он умер на 77-м году жизни.

https://ria.ru/20230119/kurkova-1845898244.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, николай досталь, россия, знаменитости, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)