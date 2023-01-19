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Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом - РИА Новости, 19.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230119/dostal-1845998024.html
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом - РИА Новости, 19.01.2023
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом
Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:08
2023-01-19T16:08
культура
новости культуры
ольга любимова
николай досталь
россия
знаменитости
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и зрителями, говорится в правительственной телеграмме министра культуры РФ Ольги Любимовой. Любимова также выразила соболезнования родным и близким Досталя. "Добрая память о Николае Николаевиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и миллионов зрителей. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", — добавил она. Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие. Он умер на 77-м году жизни.
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новости культуры, ольга любимова, николай досталь, россия, знаменитости, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Николай Досталь, Россия, Знаменитости, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
16:08 19.01.2023
 
Любимова назвала Досталя ярким режиссером с особым взглядом

Любимова: режиссерский талант Досталя позволил воплотить много высоко оцененных проектов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Николай Досталь
Режиссер Николай Досталь - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Особый взгляд и яркий режиссерский талант Николая Досталя позволили ему воплотить на экране множество проектов, которые были высоко оценены коллегами и зрителями, говорится в правительственной телеграмме министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Любимова также выразила соболезнования родным и близким Досталя.
"Добрая память о Николае Николаевиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и миллионов зрителей. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", — добавил она.
Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие. Он умер на 77-м году жизни.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваНиколай ДостальРоссияЗнаменитостиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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