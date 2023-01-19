https://ria.ru/20230119/dostal-1845920575.html

Умер режиссер Николай Досталь

Умер режиссер Николай Досталь - РИА Новости, 19.01.2023

Умер режиссер Николай Досталь

Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:56

2023-01-19T11:56

2023-01-19T15:44

культура

николай досталь

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.Николай Досталь — кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".В 1997 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — народного артиста России.

https://ria.ru/20210521/dostal-1732915556.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай досталь, россия, новости культуры