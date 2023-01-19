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Умер режиссер Николай Досталь
Умер режиссер Николай Досталь - РИА Новости, 19.01.2023
Умер режиссер Николай Досталь
Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:56
2023-01-19T11:56
2023-01-19T15:44
культура
николай досталь
россия
новости культуры
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.Николай Досталь — кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".В 1997 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — народного артиста России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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николай досталь, россия, новости культуры
Культура, Николай Досталь, Россия, Новости культуры
11:56 19.01.2023 (обновлено: 15:44 19.01.2023)
Умер режиссер Николай Досталь
Режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.
"Мы можем подтвердить эту информацию", — уточнил собеседник агентства.
Николай Досталь — кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие.
В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".
В 1997 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — народного артиста России.