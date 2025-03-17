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Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым - РИА Новости, 17.03.2025
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Культура
 
17:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/bobrovskiy-2005538135.html
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым - РИА Новости, 17.03.2025
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым
Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:02:00+03:00
2025-03-17T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея Кончаловского, умер на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "15 марта 2025 года на 89-м году ушел из жизни звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Валентин Иванович Бобровский", - говорится в сообщении союза. В пресс-службе подчеркнули, что всю свою творческую жизнь он связал с "Мосфильмом". Прощание пройдет 19 марта в 10.00 в крематории Хованского кладбища. Бобровский родился в 1936 году. Одной из первых его работ стал фильм "Раба любви", затем он сотрудничал с Михалковым в картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня", с Кончаловским на четырехсерийном фильме "Сибириада", с Сергеем Соловьевым на фильмах "Спасатель", "Наследница по прямой", "Чужая белая и рябой", с Николаем Досталем на фильмах "Облако-рай", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес".
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россия, никита михалков, андрей кончаловский, сергей соловьев (режиссер), мосфильм, валентин бобровский (звукорежиссер)
Культура, Россия, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Сергей Соловьев (режиссер), Мосфильм, Валентин Бобровский (звукорежиссер)
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым

Умер работавший с Михалковым и Соловьевым звукорежиссер Валентин Бобровский

© Фото : Союз кинематографистов РФ/ВКонтактеЗвукорежиссер Валентин Бобровский
Звукорежиссер Валентин Бобровский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Союз кинематографистов РФ/ВКонтакте
Звукорежиссер Валентин Бобровский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея Кончаловского, умер на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«
"15 марта 2025 года на 89-м году ушел из жизни звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Валентин Иванович Бобровский", - говорится в сообщении союза.
В пресс-службе подчеркнули, что всю свою творческую жизнь он связал с "Мосфильмом". Прощание пройдет 19 марта в 10.00 в крематории Хованского кладбища.
Бобровский родился в 1936 году. Одной из первых его работ стал фильм "Раба любви", затем он сотрудничал с Михалковым в картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня", с Кончаловским на четырехсерийном фильме "Сибириада", с Сергеем Соловьевым на фильмах "Спасатель", "Наследница по прямой", "Чужая белая и рябой", с Николаем Досталем на фильмах "Облако-рай", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес".
 
КультураРоссияНикита МихалковАндрей КончаловскийСергей Соловьев (режиссер)МосфильмВалентин Бобровский (звукорежиссер)
 
 
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