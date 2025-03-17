https://ria.ru/20250317/bobrovskiy-2005538135.html
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым - РИА Новости, 17.03.2025
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым
Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:02:00+03:00
2025-03-17T17:02:00+03:00
2025-03-17T17:02:00+03:00
культура
россия
никита михалков
андрей кончаловский
сергей соловьев (режиссер)
мосфильм
валентин бобровский (звукорежиссер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005537306_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_b46861f1addd709c88f8da6aa4d5ca22.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея Кончаловского, умер на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "15 марта 2025 года на 89-м году ушел из жизни звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Валентин Иванович Бобровский", - говорится в сообщении союза. В пресс-службе подчеркнули, что всю свою творческую жизнь он связал с "Мосфильмом". Прощание пройдет 19 марта в 10.00 в крематории Хованского кладбища. Бобровский родился в 1936 году. Одной из первых его работ стал фильм "Раба любви", затем он сотрудничал с Михалковым в картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня", с Кончаловским на четырехсерийном фильме "Сибириада", с Сергеем Соловьевым на фильмах "Спасатель", "Наследница по прямой", "Чужая белая и рябой", с Николаем Досталем на фильмах "Облако-рай", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005537306_237:0:1662:1069_1920x0_80_0_0_f6c7386bb5bdc6363f409938cb7d3e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никита михалков, андрей кончаловский, сергей соловьев (режиссер), мосфильм, валентин бобровский (звукорежиссер)
Культура, Россия, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Сергей Соловьев (режиссер), Мосфильм, Валентин Бобровский (звукорежиссер)
Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым
Умер работавший с Михалковым и Соловьевым звукорежиссер Валентин Бобровский