https://ria.ru/20250317/bobrovskiy-2005538135.html

Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым

Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым - РИА Новости, 17.03.2025

Умер звукорежиссер Бобровский, работавший с Михалковым и Соловьевым

Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея... РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, звукорежиссер Валентин Бобровский, работавший над фильмами "Раба любви" и "Родня" Никиты Михалкова, "Сибириадой" Андрея Кончаловского, умер на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "15 марта 2025 года на 89-м году ушел из жизни звукорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Валентин Иванович Бобровский", - говорится в сообщении союза. В пресс-службе подчеркнули, что всю свою творческую жизнь он связал с "Мосфильмом". Прощание пройдет 19 марта в 10.00 в крематории Хованского кладбища. Бобровский родился в 1936 году. Одной из первых его работ стал фильм "Раба любви", затем он сотрудничал с Михалковым в картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни Обломова", "Родня", с Кончаловским на четырехсерийном фильме "Сибириада", с Сергеем Соловьевым на фильмах "Спасатель", "Наследница по прямой", "Чужая белая и рябой", с Николаем Досталем на фильмах "Облако-рай", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, никита михалков, андрей кончаловский, сергей соловьев (режиссер), мосфильм, валентин бобровский (звукорежиссер)