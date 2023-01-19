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Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230119/dostal-1846038678.html
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин - РИА Новости, 19.01.2023
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:12
2023-01-19T17:12
культура
николай досталь
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Досталь скончался на 77-м году жизни. "Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме. Российский лидер отметил, что светлая память о Николае Достале навсегда "сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека". Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие.
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николай досталь, владимир путин, россия
Культура, Николай Досталь, Владимир Путин, Россия
17:12 19.01.2023
 
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин

Путин: режиссер Николай Досталь оставил богатое творческое наследие

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Николай Досталь
Режиссер Николай Досталь - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Николай Досталь . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Досталь скончался на 77-м году жизни.
"Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил, что светлая память о Николае Достале навсегда "сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека".
Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие.
Режиссер, сценарист и актер Николай Досталь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
12:34
Биография Николая Досталя
 
КультураНиколай ДостальВладимир ПутинРоссия
 
 
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