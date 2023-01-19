https://ria.ru/20230119/dostal-1846038678.html
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин - РИА Новости, 19.01.2023
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:12
2023-01-19T17:12
2023-01-19T17:12
культура
николай досталь
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Досталь скончался на 77-м году жизни. "Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме. Российский лидер отметил, что светлая память о Николае Достале навсегда "сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека". Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие.
https://ria.ru/20230119/dostal-1845931504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай досталь, владимир путин, россия
Культура, Николай Досталь, Владимир Путин, Россия
Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин
Путин: режиссер Николай Досталь оставил богатое творческое наследие
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
Досталь скончался на 77-м году жизни.
"Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил, что светлая память о Николае Достале
навсегда "сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека".
Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие.