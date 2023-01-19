https://ria.ru/20230119/dostal-1846038678.html

Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин

Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин - РИА Новости, 19.01.2023

Досталь оставил богатое творческое наследие, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:12

2023-01-19T17:12

2023-01-19T17:12

культура

николай досталь

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, отметив, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Досталь скончался на 77-м году жизни. "Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме. Российский лидер отметил, что светлая память о Николае Достале навсегда "сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека". Николай Досталь – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Он снял фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес", "Монах и бес" и другие.

https://ria.ru/20230119/dostal-1845931504.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай досталь, владимир путин, россия