https://ria.ru/20210511/strelba-1731745284.html

ЧП со стрельбой в школах в России в 2017-2021 годах

ЧП со стрельбой в школах в России в 2017-2021 годах

11 мая в Казани неизвестные открыли огонь в учебном заведении, также там прогремел взрыв. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:45

2021-05-11T11:45

2021-05-11T11:45

россия

стрельба

справки

происшествия

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202111 мая в Казани неизвестные открыли огонь в учебном заведении, также там прогремел взрыв. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников. По данным главы Татарстана Рустама Минниханова, погибли семь детей, 16 человек госпитализированы. 10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района 15-летний ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. 202027 ноября в Нальчике в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу. 12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. 201929 октября в Москве учащийся 8 класса принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Пневматический пистолет принадлежал его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь. 4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.25 января в поселке Абалаково на севере Красноярского края подросток 2003 года рождения пришел на территорию школы с охотничьим незарегистрированным ружьем и выстрелил в воздух четыре раза. Причиной происшедшего правоохранительные органы называли ссору учеников. Никто не пострадал. 201821 марта в городе Шадринск (Курганская область) 13-летняя ученица школы №15 произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Оружие принесла в учебное заведение ее двоюродная сестра, которая перед стрельбой отвлекла учителя, выйдя с ним в коридор. В результате ЧП пострадали семь человек, но серьезных травм они не получили, отделавшись синяками. Школа продолжила работать в штатном режиме, госпитализация пострадавшим не потребовалась. 18 января в гимназии №1 им. К.Д. Ушинского в Симферополе (Республика Крым) ученик седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. 201722 декабря в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы. По данным полиции, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы. 19 октября в Сыктывкаре (Республика Коми) учащийся одной школ принес в образовательное учреждение пневматический пистолет. Во время игры произошел непроизвольный выстрел. В результате другой школьник, 2004 года рождения, получил повреждение в области века и скулы. 5 сентября в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы. 12 мая в городе Усинске (Республика Коми) подросток, находясь возле школы, произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета в сторону других учащихся учебного заведения. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза. Полиция Усинска возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении стрелявшего. Усинский горсуд назначил несовершеннолетнему виновному наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. 11 февраля в одной из школ Нижнекамска во время урока 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. В результате последний в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Ребенок перенес две операции, но, несмотря на усилия медиков, скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан незамедлительно было возбуждено одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и второе – по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Позднее СМИ сообщили, что уголовное дело по данному факту закрыто. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стрельба, справки, происшествия