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Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:31
2021-05-11T11:31
2021-05-11T12:24
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.Ранее президент республики Рустам Минниханов говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.В экстренных службах при этом рассказывали об 11 умерших, двое из которых, как уточнялось, разбились, выпрыгнув с третьего этажа.Два молодых человека открыли огонь в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.Детей эвакуировали, с ними сейчас работают психологи. Организована горячая линия.Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места стрельбы в казанской школе
Кадры с места стрельбы в казанской школе
2021-05-11T11:31
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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
2021-05-11T11:31
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости.
В Казани
при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.
Ранее президент республики Рустам Минниханов
говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.
В экстренных службах при этом рассказывали об 11 умерших, двое из которых, как уточнялось, разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Два молодых человека открыли огонь в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.
Детей эвакуировали, с ними сейчас работают психологи. Организована горячая линия.
Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.
В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.
Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.