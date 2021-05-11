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Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:31
2021-05-11T12:24
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.Ранее президент республики Рустам Минниханов говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.В экстренных службах при этом рассказывали об 11 умерших, двое из которых, как уточнялось, разбились, выпрыгнув с третьего этажа.Два молодых человека открыли огонь в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.Детей эвакуировали, с ними сейчас работают психологи. Организована горячая линия.Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.
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РИА Новости
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Кадры с места стрельбы в казанской школе
Кадры с места стрельбы в казанской школе
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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе

11:31 11.05.2021 (обновлено: 12:24 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.
Ранее президент республики Рустам Минниханов говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.
В экстренных службах при этом рассказывали об 11 умерших, двое из которых, как уточнялось, разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Два молодых человека открыли огонь в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.
Детей эвакуировали, с ними сейчас работают психологи. Организована горячая линия.
Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.
В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.
Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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