https://ria.ru/20210511/pogibshie-1731742209.html

Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе

Власти уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:31

2021-05-11T11:31

2021-05-11T12:24

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли семь детей и учительница, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Около 20 человек пострадали.Ранее президент республики Рустам Минниханов говорил, что среди жертв четыре мальчика и три девочки, все они ученики восьмого класса.В экстренных службах при этом рассказывали об 11 умерших, двое из которых, как уточнялось, разбились, выпрыгнув с третьего этажа.Два молодых человека открыли огонь в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Одного из них оперативно задержали, второго ликвидировали. Известно, что оружие у них было зарегистрировано официально.Детей эвакуировали, с ними сейчас работают психологи. Организована горячая линия.Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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Кадры с места стрельбы в казанской школе Кадры с места стрельбы в казанской школе 2021-05-11T11:31 true PT0M19S

Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев 2021-05-11T11:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия