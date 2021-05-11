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В Казани при стрельбе в школе погибли девять человек

В Казани при стрельбе в школе погибли девять человек

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:21

2021-05-11T10:21

2021-05-11T11:01

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести убитых.Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8, также там прогремел взрыв. Двое из погибших детей разбились, выпрыгнув с третьего этажа.По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.С эвакуированными детьми работают психологи.На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань