Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html
Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда
Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда
Сегодня в Лондоне начинается трехдневная серия встреч глав МИД стран "Большой семерки". Это станет первым очным мероприятием такого рода за два года. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:00
2021-05-03T07:53
доминик рааб
европарламент
жозеп боррель
g7
северный поток
москва
лондон
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8f1a6ca8171b88ac6ab4144b06e74d1.jpg
Сегодня в Лондоне начинается трехдневная серия встреч глав МИД стран "Большой семерки". Это станет первым очным мероприятием такого рода за два года.Помимо собственно руководителей внешнеполитических ведомств G7, в столице Великобритании ожидают главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб очертил круг вопросов будущего обсуждения — в частности, "противодействие новым глобальным угрозам, защита дипломатии, защита прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии". Он особо акцентировал внимание на инициативе по разработке "механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России".Впрочем, было бы ошибкой считать, что именно Россия станет наиглавнейшей темой обсуждения министров "Большой семерки". Приглашение представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН прозрачно намекает, что происходящее в этой части света тревожит Запад ничуть не меньше.Хуже того, первый после двухгодичного перерыва очный саммит в формате G7 проходит в условиях, которые лучше всего характеризует поговорка "куда ни кинь — всюду клин": за прошедший период для Запада нет улучшений ни в одной сфере и ни в одной проблеме.Россия в этом смысле служит просто самым интересным и ярким примером произошедшей трансформации и общего мирового тренда, а не неким уникальным исключением из правила.За последние месяцы общим местом стало утверждение, что отношения Москвы с Западом находятся на низшей точке за очень многие годы, — и это правда.В дипломатической сфере развернута настоящая война с взаимными высылками сотрудников посольств и приостановкой выдачи неиммиграционных виз.Громкие обвинения в адрес России вновь впечатляют разнообразием: от преступлений ее суперагентов широкого профиля (киллеры-ликвидаторы и диверсанты-взрывники в одном флаконе) до наличия у нее космического супероружия.Официальная риторика становится все более жесткой. Жозеп Боррель возмутился — использовав такие эпитеты, как "неприемлемо" и "лишено каких-либо юридических оснований", — пополнением Москвой черного списка, что было ответом на введенные ЕС санкции. А Европарламент, как и обещал, принял резолюцию с призывом об остановке "Северного потока — 2", а также об отключении России от платежной системы SWIFT в случае, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину". А буквально вчера Штаты заявили о "подрывных и смертоносных действиях России".Уровень нынешней политической эскалации и медийной русофобии едва ли не превосходит тот, что наблюдался в 2014-2015 годах, когда в определенные моменты казалось, что Запад и впрямь пойдет на самые радикальные меры в своем давлении на Россию.Однако, как все помнят, в тот момент он не решился на них, после чего на несколько лет уровень напряженности в отношениях западных столиц с Москвой заметно снизился и сотрудничество стало быстро восстанавливаться, хотя формально общий антироссийский фон сохранялся и отдельные громкие скандалы случались.Тогда это изменение породило надежды, что по ту сторону границы — особенно в Европе — осознали бесплодность своих усилий и неизбежность партнерских отношений с Россией.Текущие события явственно свидетельствуют, что те надежды были не более чем иллюзиями. На самом деле Запад ничего не понял и ничему не научился — во всяком случае, он прочно забыл уроки, неоднократно преподанные ему Россией в предыдущие исторические эпохи.Судя по всему, истинной причиной, по которой западный мир во второй половине 2010-х пошел на смягчение эскалации в отношениях с Москвой, стали сиюминутные тактические выгоды и, главное, стратегический расчет, строившийся на уверенности, что время работает на него, что однажды Россию удастся додавить, добившись ее капитуляции.Вот только этот расчет на деле оказался стратегическим просчетом, потому что в переживающем системный кризис и быстро меняющемся мире время работает не на Запад, а против него — в пользу России, Китая и других его оппонентов.Собственно говоря, результат той ошибки ныне и можно наблюдать. Именно она объясняет противоречивость и местами прямо-таки абсурдность политики "Большой семерки", когда медийно-политическая эскалация с ее стороны не влечет за собой по-настоящему резких и чувствительных для России шагов (какими были, например, секторальные санкции в 2014-м).Причина очевидна: теперь подобные меры еще более бессмысленны, чем были тогда, поскольку за прошедшие годы Россия радикально усилила устойчивость собственной системы и способность к автономному функционированию. Что толку теперь отрезать Москву от SWIFT, если это позволит ей в полную силу запустить уже работающую отечественную систему финансовой коммуникации?С похожими проблемами Запад сталкивается практически по любому внешнеполитическому направлению — и это не считая резко обострившихся внутренних противоречий и конфликтов.Последние годы, как и предыдущие десятилетия, западный мир, самым ярким и знаковым символом которого является как раз "Большая семерка", руководствовался глубокой верой в свою историческую правоту — в то, что прогресс и сам неизбежный ход событий в конце концов все расставят по местам. Подразумевалось, что все вернется на круги своя: геополитические ренегаты-выскочки потерпят сокрушительное поражение, а гегемония Запада над миром засияет еще ярче.История действительно все расставляет по своим местам. Правда, ее видение сильно отличается от того, в которое столь истово верили США, Европа и их сателлиты в других частях света.Теперь же все более актуальным становится вопрос, что они будут делать, когда их вера под неумолимым воздействием реальности окончательно иссякнет.
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html
https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html
https://ria.ru/20210428/konkurent-1730201430.html
https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html
https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html
https://ria.ru/20210421/interesy-1729327027.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
москва
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593831_324:259:2709:2048_1920x0_80_0_0_ed9d6468519b814f0c8e8eb9ea1c3cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доминик рааб, европарламент, жозеп боррель, g7, северный поток, москва, лондон, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда

08:00 03.05.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Сегодня в Лондоне начинается трехдневная серия встреч глав МИД стран "Большой семерки". Это станет первым очным мероприятием такого рода за два года.
Помимо собственно руководителей внешнеполитических ведомств G7, в столице Великобритании ожидают главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 08:00
Песни южных и западных славян о России
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб очертил круг вопросов будущего обсуждения — в частности, "противодействие новым глобальным угрозам, защита дипломатии, защита прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии". Он особо акцентировал внимание на инициативе по разработке "механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России".
Впрочем, было бы ошибкой считать, что именно Россия станет наиглавнейшей темой обсуждения министров "Большой семерки". Приглашение представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН прозрачно намекает, что происходящее в этой части света тревожит Запад ничуть не меньше.
Разбитая фигура Статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00
Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес
Хуже того, первый после двухгодичного перерыва очный саммит в формате G7 проходит в условиях, которые лучше всего характеризует поговорка "куда ни кинь — всюду клин": за прошедший период для Запада нет улучшений ни в одной сфере и ни в одной проблеме.
Россия в этом смысле служит просто самым интересным и ярким примером произошедшей трансформации и общего мирового тренда, а не неким уникальным исключением из правила.
За последние месяцы общим местом стало утверждение, что отношения Москвы с Западом находятся на низшей точке за очень многие годы, — и это правда.
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 08:00
Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией
В дипломатической сфере развернута настоящая война с взаимными высылками сотрудников посольств и приостановкой выдачи неиммиграционных виз.
Громкие обвинения в адрес России вновь впечатляют разнообразием: от преступлений ее суперагентов широкого профиля (киллеры-ликвидаторы и диверсанты-взрывники в одном флаконе) до наличия у нее космического супероружия.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:00
Стратегический конкурент — это тот, у кого все получается. А у тебя нет
Официальная риторика становится все более жесткой. Жозеп Боррель возмутился — использовав такие эпитеты, как "неприемлемо" и "лишено каких-либо юридических оснований", — пополнением Москвой черного списка, что было ответом на введенные ЕС санкции. А Европарламент, как и обещал, принял резолюцию с призывом об остановке "Северного потока — 2", а также об отключении России от платежной системы SWIFT в случае, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину". А буквально вчера Штаты заявили о "подрывных и смертоносных действиях России".
Уровень нынешней политической эскалации и медийной русофобии едва ли не превосходит тот, что наблюдался в 2014-2015 годах, когда в определенные моменты казалось, что Запад и впрямь пойдет на самые радикальные меры в своем давлении на Россию.
Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:00
Запад прекрасно знает, где Путин провел красную черту
Однако, как все помнят, в тот момент он не решился на них, после чего на несколько лет уровень напряженности в отношениях западных столиц с Москвой заметно снизился и сотрудничество стало быстро восстанавливаться, хотя формально общий антироссийский фон сохранялся и отдельные громкие скандалы случались.
Тогда это изменение породило надежды, что по ту сторону границы — особенно в Европе — осознали бесплодность своих усилий и неизбежность партнерских отношений с Россией.
Текущие события явственно свидетельствуют, что те надежды были не более чем иллюзиями. На самом деле Запад ничего не понял и ничему не научился — во всяком случае, он прочно забыл уроки, неоднократно преподанные ему Россией в предыдущие исторические эпохи.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Невыученные уроки истории
Судя по всему, истинной причиной, по которой западный мир во второй половине 2010-х пошел на смягчение эскалации в отношениях с Москвой, стали сиюминутные тактические выгоды и, главное, стратегический расчет, строившийся на уверенности, что время работает на него, что однажды Россию удастся додавить, добившись ее капитуляции.
Вот только этот расчет на деле оказался стратегическим просчетом, потому что в переживающем системный кризис и быстро меняющемся мире время работает не на Запад, а против него — в пользу России, Китая и других его оппонентов.
Собственно говоря, результат той ошибки ныне и можно наблюдать. Именно она объясняет противоречивость и местами прямо-таки абсурдность политики "Большой семерки", когда медийно-политическая эскалация с ее стороны не влечет за собой по-настоящему резких и чувствительных для России шагов (какими были, например, секторальные санкции в 2014-м).
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:22
Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
Причина очевидна: теперь подобные меры еще более бессмысленны, чем были тогда, поскольку за прошедшие годы Россия радикально усилила устойчивость собственной системы и способность к автономному функционированию. Что толку теперь отрезать Москву от SWIFT, если это позволит ей в полную силу запустить уже работающую отечественную систему финансовой коммуникации?
С похожими проблемами Запад сталкивается практически по любому внешнеполитическому направлению — и это не считая резко обострившихся внутренних противоречий и конфликтов.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Последние годы, как и предыдущие десятилетия, западный мир, самым ярким и знаковым символом которого является как раз "Большая семерка", руководствовался глубокой верой в свою историческую правоту — в то, что прогресс и сам неизбежный ход событий в конце концов все расставят по местам. Подразумевалось, что все вернется на круги своя: геополитические ренегаты-выскочки потерпят сокрушительное поражение, а гегемония Запада над миром засияет еще ярче.
История действительно все расставляет по своим местам. Правда, ее видение сильно отличается от того, в которое столь истово верили США, Европа и их сателлиты в других частях света.
Теперь же все более актуальным становится вопрос, что они будут делать, когда их вера под неумолимым воздействием реальности окончательно иссякнет.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:11
За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США
 
Доминик РаабЕвропарламентЖозеп БоррельG7Северный потокМоскваЛондонСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Арутюняна допросили по делу о свержении конституционного строя
11:22В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом
11:20Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
11:14В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
11:08В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
11:07Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
11:07Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
11:04В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
10:58Пашинян привился от коронавируса
10:54Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
10:48Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
10:43В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
10:41Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
10:38Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ
10:31Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
10:29В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
10:25В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
Лента новостейМолния