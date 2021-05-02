Госдеп поддержал Чехию в конфликте с Россией
18:56 02.05.2021 (обновлено: 23:02 02.05.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели телефонный разговор, в котором затронули конфликт между Москвой и Прагой.
"Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранять единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России", — говорится в заявлении Госдепа.
Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.
29 апреля, 23:00В Чехии прошли антироссийские митинги
В Москве все обвинения отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".