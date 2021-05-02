https://ria.ru/20210502/ssha-1730934038.html

Госдеп поддержал Чехию в конфликте с Россией

Госдеп поддержал Чехию в конфликте с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели телефонный разговор, в котором затронули конфликт между Москвой и Прагой. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T18:56

2021-05-02T18:56

2021-05-02T23:02

нато

энтони блинкен

милош земан

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели телефонный разговор, в котором затронули конфликт между Москвой и Прагой.Подчеркивается также, что Вашингтон поддержал решения Чехии исключить российскую компанию "Росатом" из кандидатов на достройку АЭС "Дукованы", и "значительно сократить присутствие российской разведки в Праге", что повысило безопасность страны и НАТО.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения отвергли, назвав их абсурдными и голословными.В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730592316.html

https://ria.ru/20210502/chekhiya-1730914857.html

россия

чехия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, энтони блинкен, милош земан, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, сша, в мире