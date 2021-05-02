Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/propaganda-1730911428.html
Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"
Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"
Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T14:14
2021-05-02T15:58
россия
доминик рааб
g7
великобритания
москва
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572410680_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_bedfda55c3314b2cd48cdc05dedfe3d4.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе с Reuters в преддверии первой за два года серии очных встреч министров иностранных дел Большой семерки."Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России", — сказал он.По его словам, меры должны касаться не только "передачи правды" жителям стран G7, но и распространяться на саму Россию и Китай. Кроме того, Рааб выразил обеспокоенность из-за "попыток Москвы сеять недоверие" к правительствам западных стран. Министр также вновь упомянул о популярном на Западе убеждении о "вмешательстве России в выборы".Газета Times, в свою очередь, пишет, что на встрече под председательством Рааба представят исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов". Так, например, они публикуют провокационные комментарии на сайтах Times, Daily Mail, Sun и Daily Express, чтобы "создать неверное представление о том, что люди поддерживают российскую агрессию в отношении Украины". Затем эти сообщения, утверждают авторы исследования, сайт ИноСМИ, входящий в медиагруппу "Россия сегодня", берет за основу для материалов о западном общественном мнении, а дальше они распространяются в российских государственных СМИ и соцсетях. "Пророссийские тролли публикуют комментарии про Украину и на другие темы, чтобы повлиять на мнения здесь и проиграть их в российских СМИ. Это хороший пример изнуряющей борьбы, которую мы ведем. Мы объединяем крупнейшие державы для защиты открытого общества", — приводит Times слова Рааба.Западные политики постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, дезинформации и совершении кибератак. В Москве эти обвинения не раз опровергали, подчеркивая, что они бездоказательны. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама.В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об утечке документов из Форин-офиса, которые свидетельствуют о том, что британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных СМИ, а также сформировало "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260089.html
https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730363827.html
россия
великобритания
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572410680_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_8880d0c84e9180165a20bc9ba27d70c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, доминик рааб, g7, великобритания, москва, китай, в мире

Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"

14:14 02.05.2021 (обновлено: 15:58 02.05.2021)
 
© AFP 2021 / Eric Piermont Логотип G7
Логотип G7 - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AFP 2021 / Eric Piermont
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе с Reuters в преддверии первой за два года серии очных встреч министров иностранных дел Большой семерки.
"Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 10:21
Россия не будет присоединяться к G7, заявил Лавров
По его словам, меры должны касаться не только "передачи правды" жителям стран G7, но и распространяться на саму Россию и Китай. Кроме того, Рааб выразил обеспокоенность из-за "попыток Москвы сеять недоверие" к правительствам западных стран.
Министр также вновь упомянул о популярном на Западе убеждении о "вмешательстве России в выборы".
Газета Times, в свою очередь, пишет, что на встрече под председательством Рааба представят исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов". Так, например, они публикуют провокационные комментарии на сайтах Times, Daily Mail, Sun и Daily Express, чтобы "создать неверное представление о том, что люди поддерживают российскую агрессию в отношении Украины". Затем эти сообщения, утверждают авторы исследования, сайт ИноСМИ, входящий в медиагруппу "Россия сегодня", берет за основу для материалов о западном общественном мнении, а дальше они распространяются в российских государственных СМИ и соцсетях.
"Пророссийские тролли публикуют комментарии про Украину и на другие темы, чтобы повлиять на мнения здесь и проиграть их в российских СМИ. Это хороший пример изнуряющей борьбы, которую мы ведем. Мы объединяем крупнейшие державы для защиты открытого общества", — приводит Times слова Рааба.
Западные политики постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, дезинформации и совершении кибератак. В Москве эти обвинения не раз опровергали, подчеркивая, что они бездоказательны. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об утечке документов из Форин-офиса, которые свидетельствуют о том, что британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных СМИ, а также сформировало "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 17:36
ЕП обвинил Россию в ухудшении отношений с Европой
 
РоссияДоминик РаабG7ВеликобританияМоскваКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Народный артист России Олег Вавилов попал в больницу
03:37Блинкен: США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
Лента новостейМолния