Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"
14:14 02.05.2021 (обновлено: 15:58 02.05.2021)
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе с Reuters в преддверии первой за два года серии очных встреч министров иностранных дел Большой семерки.
"Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России", — сказал он.
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Министр также вновь упомянул о популярном на Западе убеждении о "вмешательстве России в выборы".
Газета Times, в свою очередь, пишет, что на встрече под председательством Рааба представят исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов". Так, например, они публикуют провокационные комментарии на сайтах Times, Daily Mail, Sun и Daily Express, чтобы "создать неверное представление о том, что люди поддерживают российскую агрессию в отношении Украины". Затем эти сообщения, утверждают авторы исследования, сайт ИноСМИ, входящий в медиагруппу "Россия сегодня", берет за основу для материалов о западном общественном мнении, а дальше они распространяются в российских государственных СМИ и соцсетях.
"Пророссийские тролли публикуют комментарии про Украину и на другие темы, чтобы повлиять на мнения здесь и проиграть их в российских СМИ. Это хороший пример изнуряющей борьбы, которую мы ведем. Мы объединяем крупнейшие державы для защиты открытого общества", — приводит Times слова Рааба.
Западные политики постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, дезинформации и совершении кибератак. В Москве эти обвинения не раз опровергали, подчеркивая, что они бездоказательны. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об утечке документов из Форин-офиса, которые свидетельствуют о том, что британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных СМИ, а также сформировало "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
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