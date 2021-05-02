https://ria.ru/20210502/propaganda-1730911428.html

Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"

Страны G7 решили разработать механизмы борьбы с "российской пропагандой"

Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T14:14

2021-05-02T14:14

2021-05-02T15:58

россия

доминик рааб

g7

великобритания

москва

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572410680_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_bedfda55c3314b2cd48cdc05dedfe3d4.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представители стран G7 планируют разработать механизм для борьбы с российской "дезинформацией и пропагандой", заявил глава британского МИД Доминик Рааб в беседе с Reuters в преддверии первой за два года серии очных встреч министров иностранных дел Большой семерки."Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России", — сказал он.По его словам, меры должны касаться не только "передачи правды" жителям стран G7, но и распространяться на саму Россию и Китай. Кроме того, Рааб выразил обеспокоенность из-за "попыток Москвы сеять недоверие" к правительствам западных стран. Министр также вновь упомянул о популярном на Западе убеждении о "вмешательстве России в выборы".Газета Times, в свою очередь, пишет, что на встрече под председательством Рааба представят исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов". Так, например, они публикуют провокационные комментарии на сайтах Times, Daily Mail, Sun и Daily Express, чтобы "создать неверное представление о том, что люди поддерживают российскую агрессию в отношении Украины". Затем эти сообщения, утверждают авторы исследования, сайт ИноСМИ, входящий в медиагруппу "Россия сегодня", берет за основу для материалов о западном общественном мнении, а дальше они распространяются в российских государственных СМИ и соцсетях. "Пророссийские тролли публикуют комментарии про Украину и на другие темы, чтобы повлиять на мнения здесь и проиграть их в российских СМИ. Это хороший пример изнуряющей борьбы, которую мы ведем. Мы объединяем крупнейшие державы для защиты открытого общества", — приводит Times слова Рааба.Западные политики постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, дезинформации и совершении кибератак. В Москве эти обвинения не раз опровергали, подчеркивая, что они бездоказательны. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама.В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об утечке документов из Форин-офиса, которые свидетельствуют о том, что британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных СМИ, а также сформировало "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730260089.html

https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730363827.html

россия

великобритания

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доминик рааб, g7, великобритания, москва, китай, в мире