США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
10:31 30.04.2021 (обновлено: 13:26 30.04.2021)
"С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти", - говорится в сообщении, размещенном на сайте миссии.
Там отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. "Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", - говорится в сообщении.
США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.
Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целях российских виз - не более 10 в год.