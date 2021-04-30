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США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, говорится в сообщении миссии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:31
2021-04-30T13:26
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, говорится в сообщении миссии.Там отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. "Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", - говорится в сообщении.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целях российских виз - не более 10 в год.
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москва, в мире, россия, сша

США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

10:31 30.04.2021 (обновлено: 13:26 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства
Флаг США на здании посольства - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, говорится в сообщении миссии.

"С 12 мая посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти", - говорится в сообщении, размещенном на сайте миссии.

Там отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. "Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", - говорится в сообщении.
США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.
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Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, РФ решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целях российских виз - не более 10 в год.
 
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