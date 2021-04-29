https://ria.ru/20210429/otnosheniya-1730546095.html

ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину

ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину

Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если "военное наращивание в будущем РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:47

2021-04-29T17:47

2021-04-29T19:34

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину".При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне признал, что SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции на отключение России.В резолюции ЕП также отмечается, что Брюссель должен сильнее поддерживать гражданское общество, "усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами".Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".Европарламент призвал ЕС снизить энергозависимость от России и "остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2".Речь в документе идет также о судоходстве в Керченском проливе.Помимо этого, в тексте осуждаются "угрозы России в адрес Чехии" и содержится призыв ко всем странам ЕС "провести скоординированную высылку российских дипломатов".Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались 46.

https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html

https://ria.ru/20210429/sistema-1730449219.html

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россия, европарламент, евросоюз, украина, в мире