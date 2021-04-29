ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину
17:47 29.04.2021 (обновлено: 19:34 29.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге
"ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", — говорится в документе.
При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне признал, что SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции на отключение России.
В резолюции ЕП также отмечается, что Брюссель должен сильнее поддерживать гражданское общество, "усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами".
28 апреля, 19:51Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".
Европарламент призвал ЕС снизить энергозависимость от России и "остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2".
Речь в документе идет также о судоходстве в Керченском проливе.
"ЕП призывает Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря. Призывает ЕС разработать в тесном сотрудничестве с государствами-членами и другими международными партнерами постоянный мониторинг прохода всех судов через Керченский пролив", — говорится в резолюции.
Помимо этого, в тексте осуждаются "угрозы России в адрес Чехии" и содержится призыв ко всем странам ЕС "провести скоординированную высылку российских дипломатов".
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались 46.