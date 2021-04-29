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ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину
ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину
Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если "военное наращивание в будущем РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:47
2021-04-29T19:34
россия
европарламент
евросоюз
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину".При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне признал, что SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции на отключение России.В резолюции ЕП также отмечается, что Брюссель должен сильнее поддерживать гражданское общество, "усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами".Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".Европарламент призвал ЕС снизить энергозависимость от России и "остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2".Речь в документе идет также о судоходстве в Керченском проливе.Помимо этого, в тексте осуждаются "угрозы России в адрес Чехии" и содержится призыв ко всем странам ЕС "провести скоординированную высылку российских дипломатов".Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались 46.
https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html
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россия, европарламент, евросоюз, украина, в мире

ЕП принял резолюцию об отключении SWIFT в России при нападении на Украину

17:47 29.04.2021 (обновлено: 19:34 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину".
"ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", — говорится в документе.
При этом верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне признал, что SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции на отключение России.
В резолюции ЕП также отмечается, что Брюссель должен сильнее поддерживать гражданское общество, "усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 19:51
Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
Депутаты подчеркнули, что "любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека".
Европарламент призвал ЕС снизить энергозависимость от России и "остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2".
Речь в документе идет также о судоходстве в Керченском проливе.

"ЕП призывает Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря. Призывает ЕС разработать в тесном сотрудничестве с государствами-членами и другими международными партнерами постоянный мониторинг прохода всех судов через Керченский пролив", — говорится в резолюции.

Помимо этого, в тексте осуждаются "угрозы России в адрес Чехии" и содержится призыв ко всем странам ЕС "провести скоординированную высылку российских дипломатов".
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались 46.
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