https://ria.ru/20210501/sputniki-1730797558.html

Генерал Реймонд: Россия разработала оружие для уничтожения спутников США

Генерал Реймонд: Россия разработала оружие для уничтожения спутников США

Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или уничтожить спутники США, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T04:38

2021-05-01T04:38

2021-05-01T08:32

россия

вашингтон

дмитрий песков

китай

сша

в мире

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В США испугались космической угрозы от России

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или уничтожить спутники США, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал-майор Джон Реймонд.Подобную оценку Реймонд уже приводил в начале марта: тогда он заявлял газете New York Times, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у США. При этом он отмечал, что у обеих стран есть множество лазерных систем разного уровня мощности, которые годятся для уничтожения или повреждения спутников с земли, или для их выведения из строя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявил, что опасения США о российской активности в космосе беспочвенные, поскольку Россия — мирная страна.При этом, по его словам, цель США состоит в том, чтобы "не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него". Поэтому Соединенным Штатам необходимо "не допускать" подобного развития событий, а космическая сфера "должна быть безопасна для всех".

https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

россия

вашингтон

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дмитрий песков, китай, сша, в мире