Генерал Реймонд: Россия разработала оружие для уничтожения спутников США
04:38 01.05.2021 (обновлено: 08:32 01.05.2021)
Подобную оценку Реймонд уже приводил в начале марта: тогда он заявлял газете New York Times, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения у США. При этом он отмечал, что у обеих стран есть множество лазерных систем разного уровня мощности, которые годятся для уничтожения или повреждения спутников с земли, или для их выведения из строя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявил, что опасения США о российской активности в космосе беспочвенные, поскольку Россия — мирная страна.
"Космос — это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве", — заявил Реймонд в интервью газете Washington Post.
При этом, по его словам, цель США состоит в том, чтобы "не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него". Поэтому Соединенным Штатам необходимо "не допускать" подобного развития событий, а космическая сфера "должна быть безопасна для всех".
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