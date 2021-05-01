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Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза
Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:39
2021-05-01T23:46
россия
жозеп боррель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.Глава евродипломатии также от имени ЕС "осудил решение РФ запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза" и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
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россия, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза

21:39 01.05.2021 (обновлено: 23:46 01.05.2021)
 
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© REUTERS / Virginia Mayo/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - говорится в распространенном в субботу заявлении Борреля.

Глава евродипломатии также от имени ЕС "осудил решение РФ запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза" и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
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