https://ria.ru/20210501/evrosoyuz-1730870622.html

Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза

Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T21:39

2021-05-01T21:39

2021-05-01T23:46

россия

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.Глава евродипломатии также от имени ЕС "осудил решение РФ запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза" и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

https://ria.ru/20210429/evroparlament-1730559175.html

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2021

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россия, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, в мире