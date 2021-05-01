Боррель осудил российские санкции против чиновников Евросоюза
21:39 01.05.2021 (обновлено: 23:46 01.05.2021)
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - говорится в распространенном в субботу заявлении Борреля.
Глава евродипломатии также от имени ЕС "осудил решение РФ запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза" и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
29 апреля, 18:29Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов