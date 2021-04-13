https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

Турция однозначно под запретом — слишком опасно. Где теперь отдыхать?

Турция однозначно под запретом — слишком опасно. Где теперь отдыхать?

Провести майские праздники в Турции российским туристам не удастся — регулярное и чартерное авиасообщение ограничено с 15 апреля и до конца весны. Ситуация с... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:10

2021-04-13T08:10

2021-04-13T10:53

мальдивы

зарина догузова

греция

туризм

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россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Провести майские праздники в Турции российским туристам не удастся — регулярное и чартерное авиасообщение ограничено с 15 апреля и до конца весны. Ситуация с COVID там вышла из-под контроля: за последние десять дней суточный прирост инфицированных семь раз обновлял максимумы с начала пандемии. Рекорд — 55 941 — зафиксировали в прошлый четверг, вчера — опять более 54 тысяч. О том, что происходит с туризмом в Турции, как страна борется с пандемией и какие есть альтернативы, — в материале РИА Новости.Взрывной рост и опасные штаммыВ Турции сейчас около 30 тысяч гостей из России. В Ростуризме подчеркнули, что они "смогут вернутся планово, в соответствии с датами окончания тура". Это же касается и самостоятельных путешественников. Главное — быть на связи с туроператором или отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобрели билеты. Еще в начале апреля было понятно: Турция почти целиком в "красной зоне". Ситуация ухудшалась стремительно. Причем, по словам главы Минздрава страны Фахреттина Коджа, 75 процентов заболевают британским вариантом штамма.Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 80 процентов россиян, вернувшихся из-за границы с коронавирусом, посещали именно Турцию.Туристы напуганыОт путевок на турецкие курорты отказываются с прошлой недели.Специалисты крупного туроператора отметили: число бронирований с вылетом в ближайшие месяцы (еще до сообщений о закрытии) упало до минимума, а аннуляций — выросло в десятки раз.При этом, по данным аналитической службы АТОР, в Турцию с 15 апреля по 31 мая планировали отправиться более полумиллиона россиян. Более 40 процентов — семьи с детьми.Кроме того, во многие страны, открытые для российских туристов (но с которыми пока нет прямого авиасообщения), летели с пересадками через Стамбул. Как правило, это был самый удобный и экономичный маршрут.Сейчас на взаимной основе сохранили несколько рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. И не факт, что их хватит транзитным пассажирам.Деньги или перенос?"Такая ситуация не регламентируется Постановлением правительства № 991, позволившим авиакомпаниям отсрочить на три года возврат денежных средств за несостоявшиеся перелеты, — объясняет юрист Владимир Казак. — Если перевозчик отменит перелет — обязан вернуть стоимость билетов". По его словам, маловероятно, что Торгово-промышленная палата выдаст авиакомпании справку о форс-мажоре и освободит от ответственности за непредоставленные услуги.Туроператорам официально рекомендовали приостановить продажи. Им придется возвратить средства туристам или согласовывать с клиентами иные условия предоставления услуг. При этом постановление правительства № 1073 от 20 июля 2020 года, разрешающее отсрочить возврат, тут не применимо. Там идет речь о путевках, приобретенных до 31 марта 2020-го включительно.Владимир Казак уточняет: если власти не введут особый порядок расторжения договоров реализации туристского продукта, туроператоров ждут серьезные проблемы. Компании обязаны вернуть денежные средства за несостоявшиеся путешествия в сроки, установленные законом "О защите прав потребителей". То есть в течение десяти дней с момента поступления требований от клиента. Иначе туристы вправе взыскать деньги через суд.Это может привести к банкротству фирм, еще не оправившихся от прошлого пандемийного года.В частности, ведомство рассматривает возможность субсидировать вывозные рейсы. Также планируют отмену выплат в Резервный фонд, сокращение и отсрочку взносов в ФПО Турпомощи.Альтернативы нет?Найти замену Турции не так уж просто. "ОАЭ и Куба — дорого. Занзибар тоже закрыли, да сейчас там и не сезон", — говорит Инна Поом. Тунис готов принимать россиян, но это лишь частичная альтернатива. "Страна пользовалась высоким спросом в летний период не один год, более того, раньше у нас были даже чартеры зимой", — уточнили в пресс-службе крупного туроператора.Но в компаниях, которые специализируются на Тунисе, поясняют: там несколько другой отдых. "Я в принципе категорический противник сравнения, а тем более замены одного направления другим. Это сбивает с толку туристов, поскольку курорты ориентированы на разные целевые аудитории, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний в СНГ и Европе. — Турция — это в основном отдых в отеле, а Тунис — в стране. Он ближе к Европейскому Средиземноморью — Греции, Кипру, где пляжное времяпрепровождение дополняют многочисленные экскурсии".Тем не менее обратить внимание на Тунис стоит. Сейчас у операторов есть туры на начало мая стоимостью от 48 тысяч рублей за двоих в отель "три звезды" с перелетом.Европейское Средиземноморье тоже открыто. Улететь на Кипр можно хоть в это воскресенье. Стоимость тура с перелетом — от 80 тысяч рублей на двоих в отель категории "три звезды" без питания. С середины мая обещают отменить обязательный карантин в Греции. Готова принимать туристов и Хорватия.Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что чартерные рейсы из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновиться в ближайшее время. В таком случае и эта страна поможет заменить Турцию. Цена туров будет ниже, чем при перелете в Каир.И, конечно, можно отправиться на российский юг. Правда, найти вариант на майские праздники в Крыму и на Кубани довольно сложно: спрос очень высокий. Но губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил: "Курорты примут гостей со всей России, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции".А что в Турции?Там обещают взять ситуацию с COVID-19 под контроль уже в мае. Если так, то летом Турция откроется. Российские власти пообещали внимательно отслеживать ситуацию и в случае ее стабилизации "оперативно информировать наших граждан — чтобы они имели возможность покупать туры".

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

https://ria.ru/20210412/turbiznes-1727973670.html

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727960418.html

https://ria.ru/20210412/bilety-1727980641.html

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727972593.html

https://ria.ru/20210410/tunis-1727564771.html

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

https://ria.ru/20210326/gretsiya-1602684497.html

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

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