https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970006.html

Чаще всего россияне с COVID-19 возвращаются из Турции, заявила Попова

Чаще всего россияне с COVID-19 возвращаются из Турции, заявила Попова

Большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся в РФ, приезжают из Турции, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:47

2021-04-12T19:47

2021-04-12T19:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149574/12/1495741279_0:7:2816:1591_1920x0_80_0_0_e369cf50059d2b428dff800474be8bfd.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся в РФ, приезжают из Турции, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - сказала Попова.Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Вопрос обеспечения безопасности российских туристов по коронавирусу затрагивался и в разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727950150.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, турция