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Туризм
https://ria.ru/20210411/aviasoobschenie-1727817681.html
Лавров оценил сроки возобновления полетов на египетские курорты
Лавров оценил сроки возобновления полетов на египетские курорты
Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T23:06
2021-04-11T23:09
туризм
россия
хургада
шарм-эш-шейх
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".При этом министр подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма."Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета", - отметил он.Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/egipet-1598203192.html
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россия, хургада, шарм-эш-шейх, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет

Лавров оценил сроки возобновления полетов на египетские курорты

23:06 11.04.2021 (обновлено: 23:09 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".
При этом министр подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма.
"Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета", - отметил он.
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 18:50Туризм
В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией
Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.
В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 16:59Сказано в эфире
В Альянсе турагентств разъяснили ситуацию с чартерами в Египет
 
ТуризмРоссияХургадаШарм-эш-ШейхСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Египет
 
 
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