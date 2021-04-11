https://ria.ru/20210411/aviasoobschenie-1727817681.html

Лавров оценил сроки возобновления полетов на египетские курорты

Лавров оценил сроки возобновления полетов на египетские курорты

Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T23:06

2021-04-11T23:06

2021-04-11T23:09

туризм

россия

хургада

шарм-эш-шейх

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - сказал Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".При этом министр подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма."Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета", - отметил он.Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/egipet-1598203192.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хургада, шарм-эш-шейх, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет