https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727972593.html

Ростуризм: все туристы могут планово вернуться из Турции и Танзании

Ростуризм: все туристы могут планово вернуться из Турции и Танзании

Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T20:08

2021-04-12T20:08

2021-04-12T20:22

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туризм

занзибар

турция

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отдых

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то в Ростуризме рекомендуют рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. В ведомстве просят туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.Речь идет об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году. "Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры", – пояснила Зарина Догузова. Вся актуальная информация как для туристов, так и для туроператоров, будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/1727969474.html

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танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, занзибар, турция, танзания, отдых