https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727972593.html
Ростуризм: все туристы могут планово вернуться из Турции и Танзании
Ростуризм: все туристы могут планово вернуться из Турции и Танзании
Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:08
2021-04-12T20:08
2021-04-12T20:22
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров. Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то в Ростуризме рекомендуют рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. В ведомстве просят туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.Речь идет об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году. "Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры", – пояснила Зарина Догузова. Вся актуальная информация как для туристов, так и для туроператоров, будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, занзибар, турция, танзания, отдых
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров.
"Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они также смогут вернуться в Россию планово, – пояснила Догузова. – Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты".
Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то в Ростуризме рекомендуют рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. В ведомстве просят туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.
"Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров – чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и самое главное - помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами", – заявила глава Ростуризма.
Речь идет об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочки уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году. "Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом и другие финансовые и нефинансовые меры", – пояснила Зарина Догузова.
Вся актуальная информация как для туристов, так и для туроператоров, будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма.