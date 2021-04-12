https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727815722.html

В Турции рассказали, как будут контролировать ситуацию с COVID-19

В Турции рассказали, как будут контролировать ситуацию с COVID-19

Турецкие власти рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией СOVID-19 будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T07:21

2021-04-12T07:21

2021-04-12T09:57

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АНКАРА, 12 апр – РИА Новости. Турецкие власти рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией СOVID-19 будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон, заявил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.По данным минздрава, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в минувший четверг в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос.Ожидания связаны с российскими туристами"Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения, – сказал Арас. – Кроме того, сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая".По его словам, с самого начала пандемии в туристическом секторе страны при содействии министерства культуры и туризма проводится процесс сертификации объектов туристической инфраструктуры."Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что увеличено расстояние между шезлонгами и столиками, многие гостиницы отказались от системы самообслуживания в ресторане, гостей обслуживают официанты, весь персонал регулярно сдает тесты на коронавирус, в ближайшее время 2,5 миллиона сотрудников туристического сектора будут вакцинированы.По его словам, в прошлом году из-за пандемии не смогли приехать европейские туристы, однако Турция стала популярным местом отдыха для местного населения, а также туристов из России и Украины. "В этом году наши ожидания также связаны с этим сегментом, поскольку надежды на приезд туристов из Европы немного. По имеющейся информации, в этом году вновь ожидается наплыв местного населения, а также российских и украинских туристов", - добавил Арас.Паники среди россиян в Турции нетХотя власти Турции с конца марта вновь ужесточили ограничительные меры, паники среди туристов и российских граждан, проживающих в стране, нет. На путешественников комендантский час не распространяются. Однако они должны соблюдать масочный режим, который действуют в Турции не только в общественных помещениях, но и на улицах.По ее словам, в отелях, работающих по системе "все включено", услуги оказываются в полном объеме.Работники турецкого туристического сектора встревожены сообщениями о том, что в ближайшие дни Россия может ограничить или приостановить авиасообщение из-за резкого роста числа случаев коронавируса в Турции. Там надеются, что российские власти не пойдут на радикальные шаги в преддверии майских праздников.Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в том числе обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, условились поддерживать контакты по этой теме. Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. По сообщению пресс-службы Кремля, условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727615647.html

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727734867.html

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