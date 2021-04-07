https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html
Едем на море: Хорватия открывается для россиян
Едем на море: Хорватия открывается для россиян
"Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:00
2021-04-07T08:00
2021-04-07T08:10
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
маршруты - туризм
европа
хорватия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии, музеи доступны (но не все), рестораны работают навынос. Ожидается, что в мае большинство ограничений снимут. При этом уже в апреле страна готова принимать россиян. О трюфелях, вине, море, античности и самом маленьком городе в мире, а также о том, как попасть в Хорватию и когда лучше туда поехать, — в материале РИА Новости.Мягкий локдаун"В Европе во многих странах сейчас третья волна коронавируса, но у нас дела получше, — рассказывает глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. — Поэтому строгие ограничения не вводили, а те, что есть, надеемся отменить в мае. Естественно, кроме масок в общественных местах, социальной дистанции и дезинфекции".По его словам, страна активно готовится к приему гостей. Действует программа "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia), в ней могут участвовать все компании, так или иначе связанные с туризмом. Главное — выполнять необходимые протоколы эпидемиологической безопасности. Участниками программы стали отели и апартаменты, транспортные компании, музеи, кафе и рестораны. "Все это для того, чтобы туристы могли передвигаться свободно и не носить постоянно маски", — объясняет Райко Ружичка.Но даже сейчас путешествия по Хорватии как для гостей, так и для местных жителей практически не затруднены."У нас есть некоторые ограничительные меры, например масочный режим, но только в закрытых помещениях и транспорте, — говорит Виктория Молодова, гид в Загребе и Порече. — Нет и не было комендантского часа и запретов на передвижение внутри Хорватии. Работают все магазины и торговые центры. Доступны многие музеи, театры — с ограниченным числом зрителей в зависимости от величины зала".В ресторанах и кафе работают открытые веранды. В отелях гостей обслуживают и внутри, правда, только постояльцев.Парк не закрывался Страна разделена на 20 округов — жупаний (županija). Ограничения в них зависят от степени распространенности коронавируса. Например, в Дубровнике их больше, чуть меньше — в Загребе, а в Истрии почти нет."В Загребе работают некоторые городские отели, — рассказывает Виктория. — Постепенно открываются гостиницы и на Северной Адриатике, в том числе и сезонные. Например, кемпинги в Истрии".Ее коллега, гид по Хорватии Наталия Новикова, добавляет, что в отелях все услуги доступны в полном объеме — не только рестораны, но и спа-комплексы.Открыт и не закрывался самый известный в стране национальный парк — "Плитвицкие озера". Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 16 горных озер и 92 водопада. Сейчас, кстати, снижена стоимость входных билетов, но ограничено количество посетителей, которое строго контролируется.Курорты и вино из амфоры"Я бы советовала весной и в начале лета отдых в Истрии — это "зеленый регион". Курорты можно выбрать в городах Пореч, Ровинь, Врсар, Рабац", — говорит Виктория Молодова. Рекомендует она этот регион не только из-за безопасности. Истрия славится гастро- и дегустационными турами. Правда, гиды предупреждают: сейчас доступны только последние. Дегустации вина проходят на открытых террасах под навесами. Из закусок — прошутто, сыр.Охота на трюфелиЕще Истрия — столица трюфелей. Франция и Италия пока недоступны, а тут гарантирован отличный отдых любителям лесного деликатеса. "Охота на трюфели" — уникальное времяпрепровождение. Проводят ее в окрестностях городков Мотовун и Грожнян. Растут эти грибы под землей, так что, хотя их фестиваль проходит в Истрии в октябре-ноябре, найти можно и сейчас, и летом. Охотникам помогают специально обученные собаки. Щенков выбирают по нюху и дрессируют два года. "Охотники очень ревнивы, — говорит Виктория. — И друг другу помощников не продают".По ее словам, как растут трюфели — загадка. Можно сегодня пройти и ни одного не встретить, а на следующий день найти несколько. "Некоторые охотники специально закапывают грибы. Но тартуфар, с которым я работаю, поступает по-другому, — продолжает гид. — Он дает туристам несколько трюфелей, предлагает самим закопать и убедиться, что собаки найдут".Очень древний и самый маленькийАнтичность здесь — это прежде всего Пула, самый крупный город Истрии. Ему более трех тысяч лет. Римский амфитеатр, форум, Триумфальная арка Сергия (Золотые ворота), построенная в XXVII веке до нашей эры, храм Августа, который, как считается, возвели еще при жизни Христа — это все здесь. Самый маленький город в мире — Хум с населением 28 человек — тоже в Истрии. Средневековый, каменный и занимает небольшой холм. Не такой крохотный, но не менее интересный — город художников Грожнян: он под охраной ЮНЕСКО.Сплит и "Москва слезам не верит" "Рекомендую вам Среднюю Далмацию, регион около города Сплит. На побережье Адриатического моря трудно найти другое такое прекрасное место. Почему? Потому что это разнообразие! — убеждает гид в Загребе и Сплите Аннамария Сунара. — Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — и все это рядом". По ее словам, Шибенскую и Макарскую ривьеры невозможно ни с чем сравнить в Хорватии, а город, который стоит между ними, известен всем, даже Гоше из фильма "Москва слезам не верит"."Все помнят легендарную сцену, где Гоша объясняет, что не все хотят быть руководителями: "Был такой римский император Диоклетиан, кстати, очень приличный император, так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали просить его вернуться к власти, сказал: "Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать", — приводит гид слова Гоши. — Так вот, все это случилось здесь, в Сплите". В 295-м Диоклетиан начал и в 305 году закончил строительство дворца на месте сегодняшнего Сплита. Конечно, капусту императора не найдем, но хорошо сохранившийся дворец — да, говорит Аннамария.Кстати, и сейчас мавзолей Диоклетиана, храм Юпитера, музеи — открыты.Все близко и вкусноПо словам Аннамарии, Сплит — хороший выбор для отдыха еще и потому, что до многих достопримечательностей очень близко: это Трогир, древняя Салона, Омиш, каньон реки Цетины и другие. Она советует обязательно попробовать брудет (рыбное рагу), далматинскую паштицаду (семейное праздничное блюдо из мяса), сопарник (пикантный пирог с начинкой) и сплитский торт. Ну а домой привезти оливковое масло, ликер "Мараскино", кофе "Франк", белое вино "Пошип", красное "Плавац мали", крафтовое пиво производства "Барило", масло лаванды или бессмертника песчаного.Как попасть в Хорватию и когда это сделатьСобрать документы для того, чтобы попасть в Хорватию, все увидеть и попробовать, с 1 апреля стало довольно просто. Нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Также понадобится действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии. Необходимо подтверждение оплаченного проживания в Хорватии. А перед вылетом нужно заполнить специальную форму Министерства туризма страны.Впрочем, эксперты не советуют срочно паковать чемоданы."Хорватия всегда была летним направлением, — говорит Райко Ружичка. — Самый интересный период у нас с июня, а пик сезона — июль-август, пользуются спросом туры в Хорватию и в сентябре. Мы надеемся, что летом и все экскурсии будут доступны, и объекты откроются". Да и прямых перелетов пока нет — вероятно, они появятся в мае-июне. В системах бронирования уже можно выбрать авиабилеты. Пока средняя стоимость (в Сплит, Дубровник и Пулу) — от 20 тысяч рублей в оба конца.
https://ria.ru/20210305/khorvatiya-1600042118.html
https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603751991.html
https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, маршруты - туризм, европа, хорватия
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии, музеи доступны (но не все), рестораны работают навынос. Ожидается, что в мае большинство ограничений снимут. При этом уже в апреле страна готова принимать россиян. О трюфелях, вине, море, античности и самом маленьком городе в мире, а также о том, как попасть в Хорватию и когда лучше туда поехать, — в материале РИА Новости.
Мягкий локдаун
"В Европе во многих странах сейчас третья волна коронавируса, но у нас дела получше, — рассказывает глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. — Поэтому строгие ограничения не вводили, а те, что есть, надеемся отменить в мае. Естественно, кроме масок в общественных местах, социальной дистанции и дезинфекции".
По его словам, страна активно готовится к приему гостей. Действует программа "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia), в ней могут участвовать все компании, так или иначе связанные с туризмом. Главное — выполнять необходимые протоколы эпидемиологической безопасности.
Участниками программы стали отели и апартаменты, транспортные компании, музеи, кафе и рестораны. "Все это для того, чтобы туристы могли передвигаться свободно и не носить постоянно маски", — объясняет Райко Ружичка.
Но даже сейчас путешествия по Хорватии как для гостей, так и для местных жителей практически не затруднены.
"У нас есть некоторые ограничительные меры, например масочный режим, но только в закрытых помещениях и транспорте, — говорит Виктория Молодова, гид в Загребе и Порече. — Нет и не было комендантского часа и запретов на передвижение внутри Хорватии. Работают все магазины и торговые центры. Доступны многие музеи, театры — с ограниченным числом зрителей в зависимости от величины зала".
В ресторанах и кафе работают открытые веранды. В отелях гостей обслуживают и внутри, правда, только постояльцев.
2 из 4
Улица старого города в Загребе.
2 из 4
Улица старого города в Загребе.
Парк не закрывался
Страна разделена на 20 округов — жупаний (županija). Ограничения в них зависят от степени распространенности коронавируса. Например, в Дубровнике их больше, чуть меньше — в Загребе, а в Истрии почти нет.
"В Загребе работают некоторые городские отели, — рассказывает Виктория. — Постепенно открываются гостиницы и на Северной Адриатике, в том числе и сезонные. Например, кемпинги в Истрии".
Ее коллега, гид по Хорватии Наталия Новикова, добавляет, что в отелях все услуги доступны в полном объеме — не только рестораны, но и спа-комплексы.
1 из 3
Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии.
2 из 3
"Плитвицкие озера" в Хорватии.
3 из 3
Лодки в национальном парке "Плитвицкие озера" в Хорватии.
1 из 3
Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии.
2 из 3
"Плитвицкие озера" в Хорватии.
3 из 3
Лодки в национальном парке "Плитвицкие озера" в Хорватии.
Открыт и не закрывался самый известный в стране национальный парк — "Плитвицкие озера". Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 16 горных озер и 92 водопада. Сейчас, кстати, снижена стоимость входных билетов, но ограничено количество посетителей, которое строго контролируется.
Курорты и вино из амфоры
"Я бы советовала весной и в начале лета отдых в Истрии — это "зеленый регион". Курорты можно выбрать в городах Пореч, Ровинь, Врсар, Рабац", — говорит Виктория Молодова.
Рекомендует она этот регион не только из-за безопасности.
Истрия славится гастро- и дегустационными турами. Правда, гиды предупреждают: сейчас доступны только последние. Дегустации вина проходят на открытых террасах под навесами. Из закусок — прошутто, сыр.
Охота на трюфели
Еще Истрия — столица трюфелей. Франция и Италия пока недоступны, а тут гарантирован отличный отдых любителям лесного деликатеса.
"Охота на трюфели" — уникальное времяпрепровождение. Проводят ее в окрестностях городков Мотовун и Грожнян. Растут эти грибы под землей, так что, хотя их фестиваль проходит в Истрии в октябре-ноябре, найти можно и сейчас, и летом. Охотникам помогают специально обученные собаки. Щенков выбирают по нюху и дрессируют два года. "Охотники очень ревнивы, — говорит Виктория. — И друг другу помощников не продают".
1 из 2
Найденные в Хорватии трюфели.
1 из 2
Найденные в Хорватии трюфели.
По ее словам, как растут трюфели — загадка. Можно сегодня пройти и ни одного не встретить, а на следующий день найти несколько. "Некоторые охотники специально закапывают грибы. Но тартуфар, с которым я работаю, поступает по-другому, — продолжает гид. — Он дает туристам несколько трюфелей, предлагает самим закопать и убедиться, что собаки найдут".
Очень древний и самый маленький
Античность здесь — это прежде всего Пула, самый крупный город Истрии. Ему более трех тысяч лет. Римский амфитеатр, форум, Триумфальная арка Сергия (Золотые ворота), построенная в XXVII веке до нашей эры, храм Августа, который, как считается, возвели еще при жизни Христа — это все здесь.
1 из 2
Триумфальная арка Сергия в Пуле.
2 из 2
Амфитеатр города Пула, Хорватия.
1 из 2
Триумфальная арка Сергия в Пуле.
2 из 2
Амфитеатр города Пула, Хорватия.
Самый маленький город в мире — Хум с населением 28 человек — тоже в Истрии. Средневековый, каменный и занимает небольшой холм. Не такой крохотный, но не менее интересный — город художников Грожнян: он под охраной ЮНЕСКО.
Сплит и "Москва слезам не верит"
"Рекомендую вам Среднюю Далмацию, регион около города Сплит. На побережье Адриатического моря трудно найти другое такое прекрасное место. Почему? Потому что это разнообразие! — убеждает гид в Загребе и Сплите Аннамария Сунара. — Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — и все это рядом".
По ее словам, Шибенскую и Макарскую ривьеры невозможно ни с чем сравнить в Хорватии, а город, который стоит между ними, известен всем, даже Гоше из фильма "Москва слезам не верит".
"Все помнят легендарную сцену, где Гоша объясняет, что не все хотят быть руководителями: "Был такой римский император Диоклетиан, кстати, очень приличный император, так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали просить его вернуться к власти, сказал: "Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать", — приводит гид слова Гоши. — Так вот, все это случилось здесь, в Сплите".
В 295-м Диоклетиан начал и в 305 году закончил строительство дворца на месте сегодняшнего Сплита. Конечно, капусту императора не найдем, но хорошо сохранившийся дворец — да, говорит Аннамария.
1 из 2
Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.
2 из 2
Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.
1 из 2
Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.
2 из 2
Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.
Кстати, и сейчас мавзолей Диоклетиана, храм Юпитера, музеи — открыты.
Все близко и вкусно
По словам Аннамарии, Сплит — хороший выбор для отдыха еще и потому, что до многих достопримечательностей очень близко: это Трогир, древняя Салона, Омиш, каньон реки Цетины и другие.
Она советует обязательно попробовать брудет (рыбное рагу), далматинскую паштицаду (семейное праздничное блюдо из мяса), сопарник (пикантный пирог с начинкой) и сплитский торт. Ну а домой привезти оливковое масло, ликер "Мараскино", кофе "Франк", белое вино "Пошип", красное "Плавац мали", крафтовое пиво производства "Барило", масло лаванды или бессмертника песчаного.
Как попасть в Хорватию и когда это сделать
Собрать документы для того, чтобы попасть в Хорватию, все увидеть и попробовать, с 1 апреля стало довольно просто. Нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Также понадобится действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии. Необходимо подтверждение оплаченного проживания в Хорватии. А перед вылетом нужно заполнить
специальную форму Министерства туризма страны.
Впрочем, эксперты не советуют срочно паковать чемоданы.
"Хорватия всегда была летним направлением, — говорит Райко Ружичка. — Самый интересный период у нас с июня, а пик сезона — июль-август, пользуются спросом туры в Хорватию и в сентябре. Мы надеемся, что летом и все экскурсии будут доступны, и объекты откроются".
Да и прямых перелетов пока нет — вероятно, они появятся в мае-июне. В системах бронирования уже можно выбрать авиабилеты. Пока средняя стоимость (в Сплит, Дубровник и Пулу) — от 20 тысяч рублей в оба конца.