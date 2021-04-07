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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html
Едем на море: Хорватия открывается для россиян
Едем на море: Хорватия открывается для россиян
"Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:00
2021-04-07T08:10
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
маршруты - туризм
европа
хорватия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии, музеи доступны (но не все), рестораны работают навынос. Ожидается, что в мае большинство ограничений снимут. При этом уже в апреле страна готова принимать россиян. О трюфелях, вине, море, античности и самом маленьком городе в мире, а также о том, как попасть в Хорватию и когда лучше туда поехать, — в материале РИА Новости.Мягкий локдаун"В Европе во многих странах сейчас третья волна коронавируса, но у нас дела получше, — рассказывает глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. — Поэтому строгие ограничения не вводили, а те, что есть, надеемся отменить в мае. Естественно, кроме масок в общественных местах, социальной дистанции и дезинфекции".По его словам, страна активно готовится к приему гостей. Действует программа "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia), в ней могут участвовать все компании, так или иначе связанные с туризмом. Главное — выполнять необходимые протоколы эпидемиологической безопасности. Участниками программы стали отели и апартаменты, транспортные компании, музеи, кафе и рестораны. "Все это для того, чтобы туристы могли передвигаться свободно и не носить постоянно маски", — объясняет Райко Ружичка.Но даже сейчас путешествия по Хорватии как для гостей, так и для местных жителей практически не затруднены."У нас есть некоторые ограничительные меры, например масочный режим, но только в закрытых помещениях и транспорте, — говорит Виктория Молодова, гид в Загребе и Порече. — Нет и не было комендантского часа и запретов на передвижение внутри Хорватии. Работают все магазины и торговые центры. Доступны многие музеи, театры — с ограниченным числом зрителей в зависимости от величины зала".В ресторанах и кафе работают открытые веранды. В отелях гостей обслуживают и внутри, правда, только постояльцев.Парк не закрывался Страна разделена на 20 округов — жупаний (županija). Ограничения в них зависят от степени распространенности коронавируса. Например, в Дубровнике их больше, чуть меньше — в Загребе, а в Истрии почти нет."В Загребе работают некоторые городские отели, — рассказывает Виктория. — Постепенно открываются гостиницы и на Северной Адриатике, в том числе и сезонные. Например, кемпинги в Истрии".Ее коллега, гид по Хорватии Наталия Новикова, добавляет, что в отелях все услуги доступны в полном объеме — не только рестораны, но и спа-комплексы.Открыт и не закрывался самый известный в стране национальный парк — "Плитвицкие озера". Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 16 горных озер и 92 водопада. Сейчас, кстати, снижена стоимость входных билетов, но ограничено количество посетителей, которое строго контролируется.Курорты и вино из амфоры"Я бы советовала весной и в начале лета отдых в Истрии — это "зеленый регион". Курорты можно выбрать в городах Пореч, Ровинь, Врсар, Рабац", — говорит Виктория Молодова. Рекомендует она этот регион не только из-за безопасности. Истрия славится гастро- и дегустационными турами. Правда, гиды предупреждают: сейчас доступны только последние. Дегустации вина проходят на открытых террасах под навесами. Из закусок — прошутто, сыр.Охота на трюфелиЕще Истрия — столица трюфелей. Франция и Италия пока недоступны, а тут гарантирован отличный отдых любителям лесного деликатеса. "Охота на трюфели" — уникальное времяпрепровождение. Проводят ее в окрестностях городков Мотовун и Грожнян. Растут эти грибы под землей, так что, хотя их фестиваль проходит в Истрии в октябре-ноябре, найти можно и сейчас, и летом. Охотникам помогают специально обученные собаки. Щенков выбирают по нюху и дрессируют два года. "Охотники очень ревнивы, — говорит Виктория. — И друг другу помощников не продают".По ее словам, как растут трюфели — загадка. Можно сегодня пройти и ни одного не встретить, а на следующий день найти несколько. "Некоторые охотники специально закапывают грибы. Но тартуфар, с которым я работаю, поступает по-другому, — продолжает гид. — Он дает туристам несколько трюфелей, предлагает самим закопать и убедиться, что собаки найдут".Очень древний и самый маленькийАнтичность здесь — это прежде всего Пула, самый крупный город Истрии. Ему более трех тысяч лет. Римский амфитеатр, форум, Триумфальная арка Сергия (Золотые ворота), построенная в XXVII веке до нашей эры, храм Августа, который, как считается, возвели еще при жизни Христа — это все здесь. Самый маленький город в мире — Хум с населением 28 человек — тоже в Истрии. Средневековый, каменный и занимает небольшой холм. Не такой крохотный, но не менее интересный — город художников Грожнян: он под охраной ЮНЕСКО.Сплит и "Москва слезам не верит" "Рекомендую вам Среднюю Далмацию, регион около города Сплит. На побережье Адриатического моря трудно найти другое такое прекрасное место. Почему? Потому что это разнообразие! — убеждает гид в Загребе и Сплите Аннамария Сунара. — Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — и все это рядом". По ее словам, Шибенскую и Макарскую ривьеры невозможно ни с чем сравнить в Хорватии, а город, который стоит между ними, известен всем, даже Гоше из фильма "Москва слезам не верит"."Все помнят легендарную сцену, где Гоша объясняет, что не все хотят быть руководителями: "Был такой римский император Диоклетиан, кстати, очень приличный император, так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали просить его вернуться к власти, сказал: "Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать", — приводит гид слова Гоши. — Так вот, все это случилось здесь, в Сплите". В 295-м Диоклетиан начал и в 305 году закончил строительство дворца на месте сегодняшнего Сплита. Конечно, капусту императора не найдем, но хорошо сохранившийся дворец — да, говорит Аннамария.Кстати, и сейчас мавзолей Диоклетиана, храм Юпитера, музеи — открыты.Все близко и вкусноПо словам Аннамарии, Сплит — хороший выбор для отдыха еще и потому, что до многих достопримечательностей очень близко: это Трогир, древняя Салона, Омиш, каньон реки Цетины и другие. Она советует обязательно попробовать брудет (рыбное рагу), далматинскую паштицаду (семейное праздничное блюдо из мяса), сопарник (пикантный пирог с начинкой) и сплитский торт. Ну а домой привезти оливковое масло, ликер "Мараскино", кофе "Франк", белое вино "Пошип", красное "Плавац мали", крафтовое пиво производства "Барило", масло лаванды или бессмертника песчаного.Как попасть в Хорватию и когда это сделатьСобрать документы для того, чтобы попасть в Хорватию, все увидеть и попробовать, с 1 апреля стало довольно просто. Нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Также понадобится действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии. Необходимо подтверждение оплаченного проживания в Хорватии. А перед вылетом нужно заполнить специальную форму Министерства туризма страны.Впрочем, эксперты не советуют срочно паковать чемоданы."Хорватия всегда была летним направлением, — говорит Райко Ружичка. — Самый интересный период у нас с июня, а пик сезона — июль-август, пользуются спросом туры в Хорватию и в сентябре. Мы надеемся, что летом и все экскурсии будут доступны, и объекты откроются". Да и прямых перелетов пока нет — вероятно, они появятся в мае-июне. В системах бронирования уже можно выбрать авиабилеты. Пока средняя стоимость (в Сплит, Дубровник и Пулу) — от 20 тысяч рублей в оба конца.
https://ria.ru/20210305/khorvatiya-1600042118.html
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, маршруты - туризм, европа, хорватия

Едем на море: Хорватия открывается для россиян

08:00 07.04.2021 (обновлено: 08:10 07.04.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.Шибеник в Хорватии
Шибеник в Хорватии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Tomaž Demšar / Šibenik. Pogled iz trdnjave na levo stran zaliva.
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии, музеи доступны (но не все), рестораны работают навынос. Ожидается, что в мае большинство ограничений снимут. При этом уже в апреле страна готова принимать россиян. О трюфелях, вине, море, античности и самом маленьком городе в мире, а также о том, как попасть в Хорватию и когда лучше туда поехать, — в материале РИА Новости.

Мягкий локдаун

"В Европе во многих странах сейчас третья волна коронавируса, но у нас дела получше, — рассказывает глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. — Поэтому строгие ограничения не вводили, а те, что есть, надеемся отменить в мае. Естественно, кроме масок в общественных местах, социальной дистанции и дезинфекции".
По его словам, страна активно готовится к приему гостей. Действует программа "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia), в ней могут участвовать все компании, так или иначе связанные с туризмом. Главное — выполнять необходимые протоколы эпидемиологической безопасности.
Участниками программы стали отели и апартаменты, транспортные компании, музеи, кафе и рестораны. "Все это для того, чтобы туристы могли передвигаться свободно и не носить постоянно маски", — объясняет Райко Ружичка.
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:33Туризм
В Хорватии планируют промаркировать безопасные туристические объекты
Но даже сейчас путешествия по Хорватии как для гостей, так и для местных жителей практически не затруднены.
"У нас есть некоторые ограничительные меры, например масочный режим, но только в закрытых помещениях и транспорте, — говорит Виктория Молодова, гид в Загребе и Порече. — Нет и не было комендантского часа и запретов на передвижение внутри Хорватии. Работают все магазины и торговые центры. Доступны многие музеи, театры — с ограниченным числом зрителей в зависимости от величины зала".
В ресторанах и кафе работают открытые веранды. В отелях гостей обслуживают и внутри, правда, только постояльцев.
© Pixabay / Michelleraponi

Ресторан в Хорватии.

Ресторан в Хорватии
1 из 4

Ресторан в Хорватии.

© Pixabay / Michelleraponi
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУлица старого города в Загребе.
Улица старого города в Загребе
2 из 4
Улица старого города в Загребе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© Pixabay / neufal54

Кафе в Хорватии.

Кафе в Хорватии
3 из 4

Кафе в Хорватии.

© Pixabay / neufal54
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФуникулер в Загребе.
Фуникулер в Загребе
4 из 4
Фуникулер в Загребе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
1 из 4

Ресторан в Хорватии.

© Pixabay / Michelleraponi
2 из 4
Улица старого города в Загребе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
3 из 4

Кафе в Хорватии.

© Pixabay / neufal54
4 из 4
Фуникулер в Загребе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Парк не закрывался

Страна разделена на 20 округов — жупаний (županija). Ограничения в них зависят от степени распространенности коронавируса. Например, в Дубровнике их больше, чуть меньше — в Загребе, а в Истрии почти нет.
"В Загребе работают некоторые городские отели, — рассказывает Виктория. — Постепенно открываются гостиницы и на Северной Адриатике, в том числе и сезонные. Например, кемпинги в Истрии".
Ее коллега, гид по Хорватии Наталия Новикова, добавляет, что в отелях все услуги доступны в полном объеме — не только рестораны, но и спа-комплексы.
CC BY 2.0 / Pablo BM / Plitvice Lakes National Park

Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии.

Национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии
1 из 3

Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии.

CC BY 2.0 / Pablo BM / Plitvice Lakes National Park
© Pixabay / Toni Zimmermann

"Плитвицкие озера" в Хорватии.

Плитвицкие озера в Хорватии
2 из 3

"Плитвицкие озера" в Хорватии.

© Pixabay / Toni Zimmermann
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Croatia-00838 - Wooden Row Boats

Лодки в национальном парке "Плитвицкие озера" в Хорватии.

Лодки в национальном парке Плитвицкие озера в Хорватии
3 из 3

Лодки в национальном парке "Плитвицкие озера" в Хорватии.

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Croatia-00838 - Wooden Row Boats
1 из 3

Национальный парк "Плитвицкие озера" в Хорватии.

CC BY 2.0 / Pablo BM / Plitvice Lakes National Park
2 из 3

"Плитвицкие озера" в Хорватии.

© Pixabay / Toni Zimmermann
3 из 3

Лодки в национальном парке "Плитвицкие озера" в Хорватии.

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Croatia-00838 - Wooden Row Boats
Открыт и не закрывался самый известный в стране национальный парк — "Плитвицкие озера". Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 16 горных озер и 92 водопада. Сейчас, кстати, снижена стоимость входных билетов, но ограничено количество посетителей, которое строго контролируется.

Курорты и вино из амфоры

"Я бы советовала весной и в начале лета отдых в Истрии — это "зеленый регион". Курорты можно выбрать в городах Пореч, Ровинь, Врсар, Рабац", — говорит Виктория Молодова.
Рекомендует она этот регион не только из-за безопасности.
Истрия славится гастро- и дегустационными турами. Правда, гиды предупреждают: сейчас доступны только последние. Дегустации вина проходят на открытых террасах под навесами. Из закусок — прошутто, сыр.
CC BY 2.0 / Verity Cridland /

Винодельни Kabola.

Винодельни Kabola
1 из 2

Винодельни Kabola.

CC BY 2.0 / Verity Cridland /
© Pixabay / v-3-5-N-a

Виноградники в Хорватии.

Виноградники в Хорватии
2 из 2

Виноградники в Хорватии.

© Pixabay / v-3-5-N-a
1 из 2

Винодельни Kabola.

CC BY 2.0 / Verity Cridland /
2 из 2

Виноградники в Хорватии.

© Pixabay / v-3-5-N-a

Охота на трюфели

Еще Истрия — столица трюфелей. Франция и Италия пока недоступны, а тут гарантирован отличный отдых любителям лесного деликатеса.
"Охота на трюфели" — уникальное времяпрепровождение. Проводят ее в окрестностях городков Мотовун и Грожнян. Растут эти грибы под землей, так что, хотя их фестиваль проходит в Истрии в октябре-ноябре, найти можно и сейчас, и летом. Охотникам помогают специально обученные собаки. Щенков выбирают по нюху и дрессируют два года. "Охотники очень ревнивы, — говорит Виктория. — И друг другу помощников не продают".
© РИА Новости / Юлия Батырь

Найденные в Хорватии трюфели.

Найденные в Хорватии трюфели
1 из 2

Найденные в Хорватии трюфели.

© РИА Новости / Юлия Батырь
© РИА Новости / Юлия Батырь

Бутерброды с трюфелями.

Бутерброды с трюфелями
2 из 2

Бутерброды с трюфелями.

© РИА Новости / Юлия Батырь
1 из 2

Найденные в Хорватии трюфели.

© РИА Новости / Юлия Батырь
2 из 2

Бутерброды с трюфелями.

© РИА Новости / Юлия Батырь
По ее словам, как растут трюфели — загадка. Можно сегодня пройти и ни одного не встретить, а на следующий день найти несколько. "Некоторые охотники специально закапывают грибы. Но тартуфар, с которым я работаю, поступает по-другому, — продолжает гид. — Он дает туристам несколько трюфелей, предлагает самим закопать и убедиться, что собаки найдут".

Очень древний и самый маленький

Античность здесь — это прежде всего Пула, самый крупный город Истрии. Ему более трех тысяч лет. Римский амфитеатр, форум, Триумфальная арка Сергия (Золотые ворота), построенная в XXVII веке до нашей эры, храм Августа, который, как считается, возвели еще при жизни Христа — это все здесь.
© Pixabay / KatarzynaTyl

Триумфальная арка Сергия в Пуле.

Триумфальная арка Сергия в Пуле
1 из 2

Триумфальная арка Сергия в Пуле.

© Pixabay / KatarzynaTyl
CC BY-SA 3.0 / Berthold Werner /

Амфитеатр города Пула, Хорватия.

Амфитеатр города Пула, Хорватия
2 из 2

Амфитеатр города Пула, Хорватия.

CC BY-SA 3.0 / Berthold Werner /
1 из 2

Триумфальная арка Сергия в Пуле.

© Pixabay / KatarzynaTyl
2 из 2

Амфитеатр города Пула, Хорватия.

CC BY-SA 3.0 / Berthold Werner /
Самый маленький город в мире — Хум с населением 28 человек — тоже в Истрии. Средневековый, каменный и занимает небольшой холм. Не такой крохотный, но не менее интересный — город художников Грожнян: он под охраной ЮНЕСКО.
CC0 / Public Domain /

Город Хум в Хорватии.

Город Хум в Хорватии
1 из 3

Город Хум в Хорватии.

CC0 / Public Domain /
CC BY 3.0 / Andre, Schade /

Город Хум в Хорватии.

Город Хум в Хорватии
2 из 3

Город Хум в Хорватии.

CC BY 3.0 / Andre, Schade /
CC0 / Public Domain /

Грожнян.

Грожнян
3 из 3

Грожнян.

CC0 / Public Domain /
1 из 3

Город Хум в Хорватии.

CC0 / Public Domain /
2 из 3

Город Хум в Хорватии.

CC BY 3.0 / Andre, Schade /
3 из 3

Грожнян.

CC0 / Public Domain /

Сплит и "Москва слезам не верит"

"Рекомендую вам Среднюю Далмацию, регион около города Сплит. На побережье Адриатического моря трудно найти другое такое прекрасное место. Почему? Потому что это разнообразие! — убеждает гид в Загребе и Сплите Аннамария Сунара. — Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — и все это рядом".
По ее словам, Шибенскую и Макарскую ривьеры невозможно ни с чем сравнить в Хорватии, а город, который стоит между ними, известен всем, даже Гоше из фильма "Москва слезам не верит".
© Pixabay / marijana1Город Сплит в Хорватии
Город Сплит в Хорватии - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Pixabay / marijana1
Город Сплит в Хорватии
"Все помнят легендарную сцену, где Гоша объясняет, что не все хотят быть руководителями: "Был такой римский император Диоклетиан, кстати, очень приличный император, так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали просить его вернуться к власти, сказал: "Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать", — приводит гид слова Гоши. — Так вот, все это случилось здесь, в Сплите".
В 295-м Диоклетиан начал и в 305 году закончил строительство дворца на месте сегодняшнего Сплита. Конечно, капусту императора не найдем, но хорошо сохранившийся дворец — да, говорит Аннамария.
© Pixabay / Commander05

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия
1 из 2

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

© Pixabay / Commander05
CC BY-SA 3.0 / Roman Klementschitz, Wien / Diocletian's Palace, Split, Croatia

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия
2 из 2

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

CC BY-SA 3.0 / Roman Klementschitz, Wien / Diocletian's Palace, Split, Croatia
1 из 2

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

© Pixabay / Commander05
2 из 2

Дворец Диоклетиана в Сплите, Хорватия.

CC BY-SA 3.0 / Roman Klementschitz, Wien / Diocletian's Palace, Split, Croatia
Кстати, и сейчас мавзолей Диоклетиана, храм Юпитера, музеи — открыты.

Все близко и вкусно

По словам Аннамарии, Сплит — хороший выбор для отдыха еще и потому, что до многих достопримечательностей очень близко: это Трогир, древняя Салона, Омиш, каньон реки Цетины и другие.
Она советует обязательно попробовать брудет (рыбное рагу), далматинскую паштицаду (семейное праздничное блюдо из мяса), сопарник (пикантный пирог с начинкой) и сплитский торт. Ну а домой привезти оливковое масло, ликер "Мараскино", кофе "Франк", белое вино "Пошип", красное "Плавац мали", крафтовое пиво производства "Барило", масло лаванды или бессмертника песчаного.
© Depositphotos / MYCHKO

Брудет.

Брудет
1 из 2

Брудет.

© Depositphotos / MYCHKO
© Depositphotos / MYCHKO

Пастикада.

Пастикада
2 из 2

Пастикада.

© Depositphotos / MYCHKO
1 из 2

Брудет.

© Depositphotos / MYCHKO
2 из 2

Пастикада.

© Depositphotos / MYCHKO

Как попасть в Хорватию и когда это сделать

Собрать документы для того, чтобы попасть в Хорватию, все увидеть и попробовать, с 1 апреля стало довольно просто. Нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Также понадобится действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии. Необходимо подтверждение оплаченного проживания в Хорватии. А перед вылетом нужно заполнить специальную форму Министерства туризма страны.
Зарубежные страны. Хорватия - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:15Туризм
В Хорватии уточнили правила въезда для россиян
Впрочем, эксперты не советуют срочно паковать чемоданы.
"Хорватия всегда была летним направлением, — говорит Райко Ружичка. — Самый интересный период у нас с июня, а пик сезона — июль-август, пользуются спросом туры в Хорватию и в сентябре. Мы надеемся, что летом и все экскурсии будут доступны, и объекты откроются".
Да и прямых перелетов пока нет — вероятно, они появятся в мае-июне. В системах бронирования уже можно выбрать авиабилеты. Пока средняя стоимость (в Сплит, Дубровник и Пулу) — от 20 тысяч рублей в оба конца.
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:02Туризм
Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы
 
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12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
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12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
12:09СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
12:07Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
12:06Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
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