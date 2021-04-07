https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html

Едем на море: Хорватия открывается для россиян

Едем на море: Хорватия открывается для россиян

"Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:10

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Софт-локдаун" — так описывают ситуацию в Хорватии местные жители. Передвигаться между жупаниями (губерниями) можно, носить маски на улице не нужно. Экскурсии, музеи доступны (но не все), рестораны работают навынос. Ожидается, что в мае большинство ограничений снимут. При этом уже в апреле страна готова принимать россиян. О трюфелях, вине, море, античности и самом маленьком городе в мире, а также о том, как попасть в Хорватию и когда лучше туда поехать, — в материале РИА Новости.Мягкий локдаун"В Европе во многих странах сейчас третья волна коронавируса, но у нас дела получше, — рассказывает глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. — Поэтому строгие ограничения не вводили, а те, что есть, надеемся отменить в мае. Естественно, кроме масок в общественных местах, социальной дистанции и дезинфекции".По его словам, страна активно готовится к приему гостей. Действует программа "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia), в ней могут участвовать все компании, так или иначе связанные с туризмом. Главное — выполнять необходимые протоколы эпидемиологической безопасности. Участниками программы стали отели и апартаменты, транспортные компании, музеи, кафе и рестораны. "Все это для того, чтобы туристы могли передвигаться свободно и не носить постоянно маски", — объясняет Райко Ружичка.Но даже сейчас путешествия по Хорватии как для гостей, так и для местных жителей практически не затруднены."У нас есть некоторые ограничительные меры, например масочный режим, но только в закрытых помещениях и транспорте, — говорит Виктория Молодова, гид в Загребе и Порече. — Нет и не было комендантского часа и запретов на передвижение внутри Хорватии. Работают все магазины и торговые центры. Доступны многие музеи, театры — с ограниченным числом зрителей в зависимости от величины зала".В ресторанах и кафе работают открытые веранды. В отелях гостей обслуживают и внутри, правда, только постояльцев.Парк не закрывался Страна разделена на 20 округов — жупаний (županija). Ограничения в них зависят от степени распространенности коронавируса. Например, в Дубровнике их больше, чуть меньше — в Загребе, а в Истрии почти нет."В Загребе работают некоторые городские отели, — рассказывает Виктория. — Постепенно открываются гостиницы и на Северной Адриатике, в том числе и сезонные. Например, кемпинги в Истрии".Ее коллега, гид по Хорватии Наталия Новикова, добавляет, что в отелях все услуги доступны в полном объеме — не только рестораны, но и спа-комплексы.Открыт и не закрывался самый известный в стране национальный парк — "Плитвицкие озера". Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 16 горных озер и 92 водопада. Сейчас, кстати, снижена стоимость входных билетов, но ограничено количество посетителей, которое строго контролируется.Курорты и вино из амфоры"Я бы советовала весной и в начале лета отдых в Истрии — это "зеленый регион". Курорты можно выбрать в городах Пореч, Ровинь, Врсар, Рабац", — говорит Виктория Молодова. Рекомендует она этот регион не только из-за безопасности. Истрия славится гастро- и дегустационными турами. Правда, гиды предупреждают: сейчас доступны только последние. Дегустации вина проходят на открытых террасах под навесами. Из закусок — прошутто, сыр.Охота на трюфелиЕще Истрия — столица трюфелей. Франция и Италия пока недоступны, а тут гарантирован отличный отдых любителям лесного деликатеса. "Охота на трюфели" — уникальное времяпрепровождение. Проводят ее в окрестностях городков Мотовун и Грожнян. Растут эти грибы под землей, так что, хотя их фестиваль проходит в Истрии в октябре-ноябре, найти можно и сейчас, и летом. Охотникам помогают специально обученные собаки. Щенков выбирают по нюху и дрессируют два года. "Охотники очень ревнивы, — говорит Виктория. — И друг другу помощников не продают".По ее словам, как растут трюфели — загадка. Можно сегодня пройти и ни одного не встретить, а на следующий день найти несколько. "Некоторые охотники специально закапывают грибы. Но тартуфар, с которым я работаю, поступает по-другому, — продолжает гид. — Он дает туристам несколько трюфелей, предлагает самим закопать и убедиться, что собаки найдут".Очень древний и самый маленькийАнтичность здесь — это прежде всего Пула, самый крупный город Истрии. Ему более трех тысяч лет. Римский амфитеатр, форум, Триумфальная арка Сергия (Золотые ворота), построенная в XXVII веке до нашей эры, храм Августа, который, как считается, возвели еще при жизни Христа — это все здесь. Самый маленький город в мире — Хум с населением 28 человек — тоже в Истрии. Средневековый, каменный и занимает небольшой холм. Не такой крохотный, но не менее интересный — город художников Грожнян: он под охраной ЮНЕСКО.Сплит и "Москва слезам не верит" "Рекомендую вам Среднюю Далмацию, регион около города Сплит. На побережье Адриатического моря трудно найти другое такое прекрасное место. Почему? Потому что это разнообразие! — убеждает гид в Загребе и Сплите Аннамария Сунара. — Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — и все это рядом". По ее словам, Шибенскую и Макарскую ривьеры невозможно ни с чем сравнить в Хорватии, а город, который стоит между ними, известен всем, даже Гоше из фильма "Москва слезам не верит"."Все помнят легендарную сцену, где Гоша объясняет, что не все хотят быть руководителями: "Был такой римский император Диоклетиан, кстати, очень приличный император, так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали просить его вернуться к власти, сказал: "Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать", — приводит гид слова Гоши. — Так вот, все это случилось здесь, в Сплите". В 295-м Диоклетиан начал и в 305 году закончил строительство дворца на месте сегодняшнего Сплита. Конечно, капусту императора не найдем, но хорошо сохранившийся дворец — да, говорит Аннамария.Кстати, и сейчас мавзолей Диоклетиана, храм Юпитера, музеи — открыты.Все близко и вкусноПо словам Аннамарии, Сплит — хороший выбор для отдыха еще и потому, что до многих достопримечательностей очень близко: это Трогир, древняя Салона, Омиш, каньон реки Цетины и другие. Она советует обязательно попробовать брудет (рыбное рагу), далматинскую паштицаду (семейное праздничное блюдо из мяса), сопарник (пикантный пирог с начинкой) и сплитский торт. Ну а домой привезти оливковое масло, ликер "Мараскино", кофе "Франк", белое вино "Пошип", красное "Плавац мали", крафтовое пиво производства "Барило", масло лаванды или бессмертника песчаного.Как попасть в Хорватию и когда это сделатьСобрать документы для того, чтобы попасть в Хорватию, все увидеть и попробовать, с 1 апреля стало довольно просто. Нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Также понадобится действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии. Необходимо подтверждение оплаченного проживания в Хорватии. А перед вылетом нужно заполнить специальную форму Министерства туризма страны.Впрочем, эксперты не советуют срочно паковать чемоданы."Хорватия всегда была летним направлением, — говорит Райко Ружичка. — Самый интересный период у нас с июня, а пик сезона — июль-август, пользуются спросом туры в Хорватию и в сентябре. Мы надеемся, что летом и все экскурсии будут доступны, и объекты откроются". Да и прямых перелетов пока нет — вероятно, они появятся в мае-июне. В системах бронирования уже можно выбрать авиабилеты. Пока средняя стоимость (в Сплит, Дубровник и Пулу) — от 20 тысяч рублей в оба конца.

https://ria.ru/20210305/khorvatiya-1600042118.html

https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603751991.html

https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, маршруты - туризм, европа, хорватия