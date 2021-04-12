https://ria.ru/20210412/turtsiya-1727920336.html

СМИ: россияне массово отказываются от поездок в Турцию

СМИ: россияне массово отказываются от поездок в Турцию

Россияне отказываются от поездок в Турцию из-за новостей о возможном ограничении авиасообщения, пишут "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:39

2021-04-12T15:39

2021-04-12T17:15

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россияне отказываются от поездок в Турцию из-за новостей о возможном ограничении авиасообщения, пишут "Известия" со ссылкой на источники.Так, в туроператоре Tez Tour отметили, что в конце прошлой недели число бронирований с вылетом в ближайшие месяцы упало до минимума, а количество аннуляций выросло в десятки раз. При этом на рейсы с середины лета и до октября спрос снизился несущественно.В свою очередь, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, что отмен бронирований там не зафиксировали, хотя продажи путевок упали на 30-40 процентов.Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил о сокращении майских продаж на 10-20 процентов."Люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придется переносить свои путешествия. Все должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет", — объяснил он.По данным турецкого Министерства здравоохранения, в прошлый четверг суточный прирост случаев коронавируса в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941 заболевших. В пятницу и субботу также зафиксировали близкие к рекордным показатели — 55 791 и 52 676 заразившихся.В конце марта из-за ухудшения эпидобстановки в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь ввели комендантский час по выходным дням: с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В период священного для мусульман месяца Рамадана, с 13 апреля до 12 мая, кафе и рестораны на территории всей страны смогут работать только в режиме доставки и на вынос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/italiya-1727898598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/otpusk-1602364450.html

мугла (провинция)

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юрий барзыкин, мугла (провинция), анталья (провинция), новости - туризм, здоровье - общество, tez tour, стамбул