https://ria.ru/20210402/turtsiya-1603999256.html
Около 75 процентов случаев COVID-19 в Турции вызваны британским штаммом
Около 75 процентов случаев COVID-19 в Турции вызваны британским штаммом
Более 180 тысяч зараженных британским штаммом COVID-19 выявлены в Турции, он дает около 75 процентов всех новых случаев, заявил глава Минздрава республики... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:32
2021-04-02T19:32
2021-04-02T19:32
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АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Более 180 тысяч зараженных британским штаммом COVID-19 выявлены в Турции, он дает около 75 процентов всех новых случаев, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа."В 81 турецкой провинции зафиксированы 180 448 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19, в 11 провинциях выявлены 169 случаев заражения южноафриканским вариантом. На британский вариант коронавируса приходится около 75 процентов всех случаев заражений в стране", — сказал Коджа журналистам.По его словам, Турция в ближайшее время будет закупать больше вакцин против коронавируса благодаря переговорам с различными производителями. "Наряду с вакцинами Sinovac, Pfizer/BioNTech, появились новые источники поставок, благодаря которым можно ускорить процесс иммунизации", — добавил министр.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется Pfizer/BioNTech. На первом этапе прививку получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около семи миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне, переговоры с Россией по "Спутник V" продолжаются, в Турции рассчитывают, что ее закупка ускорит процесс вакцинации.
https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция, в мире
АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Более 180 тысяч зараженных британским штаммом COVID-19 выявлены в Турции, он дает около 75 процентов всех новых случаев, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
"В 81 турецкой провинции зафиксированы 180 448 случаев инфицирования британским штаммом COVID-19, в 11 провинциях выявлены 169 случаев заражения южноафриканским вариантом. На британский вариант коронавируса приходится около 75 процентов всех случаев заражений в стране", — сказал Коджа журналистам.
По его словам, Турция в ближайшее время будет закупать больше вакцин против коронавируса благодаря переговорам с различными производителями. "Наряду с вакцинами Sinovac, Pfizer/BioNTech, появились новые источники поставок, благодаря которым можно ускорить процесс иммунизации", — добавил министр.
Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется Pfizer/BioNTech. На первом этапе прививку получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом около семи миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне, переговоры с Россией по "Спутник V" продолжаются, в Турции рассчитывают, что ее закупка ускорит процесс вакцинации.