https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

Крупные ЧП, связанные со сходом лавин, в России в 2016-2021 годах

Крупные ЧП, связанные со сходом лавин, в России в 2016-2021 годах

Группа туристов из Петербурга попала под сход снежной массы в Мурманской области, один человек погиб: девочка 2008 года рождения, сообщило в понедельник ГУ МЧС... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:17

2021-03-22T23:17

2021-03-22T23:17

домбай

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группа туристов из Петербурга попала под сход снежной массы в Мурманской области, один человек погиб: девочка 2008 года рождения, сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону.Остальные члены группы не пострадали. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России, спасатели и кинологи, а также психологи.Ниже приводится справка о ЧП, связанных со сходом лавин, в России в 2016-2021 годах.202122 марта в Мурманской области группа туристов попала под обрушение снежного карниза в горах на необорудованном маршруте.6 марта на Камчатке в городе Елизово недалеко от школы сошла снежная лавина. Под нее попали мужчина, женщина и ребенок. Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка спасли сотрудники МЧС и полицейские.18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина. Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Он накрыл два пункта проката горнолыжного снаряжения и повредил здание находящегося рядом кафе. В результате схода лавины пострадали восемь человек, один погиб, четверых нашли живыми. Погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов16 января на горе Чегет в Приэльбрусье лыжник-экстремал из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину, в результате чего попал под нее и погиб.8 января в Норильске в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход лавины. Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тела женщины, ее маленького сына и мужа. Их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.202016 марта в Хибинских горах в Мурманской области в результате схода лавины один альпинист погиб, двое получили травмы. Выяснилось, что организованные группы альпинистов совершали плановое восхождение по маршруту, при этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов.201922 декабря на Чукотке в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) в результате схода лавины погиб сноубордист. По мнению эксперта метеослужбы, это была самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышала 10 метров.6 мая в горах Алтая во время подъема туристической группы из Новосибирска на Южно-Чуйский хребет сошла лавина. В результате происшествия погибли семь человек.28 февраля в районе горы Дукка, расположенной в Архызском ущелье Карачаево-Черкесской республики, сошла снежная лавина. В результате инцидента погиб один из туристов. В районе схода лавины находились восемь человек, из них шестеро оказались непосредственно под лавиной. Лыжники оказались любителями хели-ски, они не зарегистрировались в МЧС.5 января два человека погибли в результате схода лавины на горном курорте Красной Поляны в Сочи. По информации пресс-службы курорта, трое мужчин, катаясь на закрытой трассе на высоте 2300 метров, ушли на территорию, где запрещено любое катание, что спровоцировало сход лавины. Двоих засыпало, третий вызвал спасателей.201829 декабря в Хабаровском крае на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный произошел сход снега. Первой лавиной накрыло компрессорную станцию с работником предприятия, а второй – сотрудников предприятия и аварийно-спасательной группы при руднике, которые пришли к ним на помощь. Всего под снегом оказались 11 человек. К вечеру того же дня всех нашли, двое из них погибли.8 августа в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Военнослужащие с 7 августа осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава.24 марта в Приэльбрусье на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Под лавиной оказалось около 15 автомобилей, находившихся на стоянке.14 января два туриста погибли в результате схода лавины в Орджоникидзевском районе в Хакасии. По словам представителя регионального МЧС, незарегистрированная группа туристов из 10 человек, среди которых были жители Красноярского края и Тюменской области, приехали кататься на своих снегоходах в район села Приисковое. Во время катания сошла лавина, под нее попали семь человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли.20179 апреля на Камчатке в районе вулкана Вилючинский сошла лавина. Погибли два человека. Под обвал попали мужчина и его сын. Людей накрыло основной частью лавины. Предположительно, они спровоцировали сход снежной массы во время катания на снегоходе.12 марта группа туристов из четырех человек попала под снежную лавину в горах Бурятии. Инцидент произошел на горе Мамай в Кабанском районе. Один человек погиб. Погибший был гражданином Франции.3 марта в Кабардино-Балкарии на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина, которая была спровоцирована катавшимся туристом. Погибли четыре человека: два мужчины и две женщины из Москвы и Кирова, одного человека удалось спасти. 4 марта на месте схода лавины были обнаружены тела еще трех человек – женщины и двух мужчин. Всего из-за схода лавины погибли семь человек.22 января под лавину в Хибинах Мурманской области попала группа из 11 туристов, которая не зарегистрировалась у спасателей. Погибли два человека.201618 апреля туристическую группу из Иркутска накрыло лавиной в Бурятии, два человека погибли. Четверо туристов смогли самостоятельно выбраться из-под снежного наста.2 и 3 марта в Бурятии сошли три лавины. 2 марта в Окинском районе под лавину попала группа туристов из Москвы, один человек погиб. 3 марта утром также стало известно, что на перевале Аршанский в республике Бурятия под завалом оказались два человека туристической группы из Нижнего Новгорода. Один из них погиб. Вечером 3 марта стало известно, что сошла еще одна лавина, и под ней погиб рабочий одной из нефритодобывающих компаний.18 февраля в Кировске Мурманской области в микрорайоне Кукисвумчорр местная противолавинная служба намеренно спровоцировала сход лавины. В результате снежной пылью накрыло железнодорожные пути, автодорогу, несколько близлежащих домов, в некоторых квартирах были побиты окна. Три человека были обнаружены погибшими. Следователи возбудили уголовное дело и задержали начальника противолавинной службы АО "Апатит".7 января в Приэльбрусье на крае южного склона горы Чегет сошла лавина. Погибли три горнолыжника. Лыжники спускались с южного склона горы, который не оборудован специально подготовленными трассами, катание на нем запрещено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домбай, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апатит, франция, хабаровский край, справки, происшествия