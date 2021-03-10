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Суд снял арест с одного из фигурантов дела о сходе лавины в Норильске
Суд снял арест с одного из фигурантов дела о сходе лавины в Норильске
Суд в Норильске освободил из-под домашнего ареста оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, обвиняемого в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:48
2021-03-10T08:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский краевой суд
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Суд в Норильске освободил из-под домашнего ареста оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель людей при сходе лавины, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть трех человек). Всего фигурантами дела стали шесть человек.Норильский городской суд отправил Вакуленко под домашний арест по статье о халатности. Он, по версии следствия, получил сведения от МЧС о лавиноопасности, но не включил их в оперативную сводку, а потому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры."Норильский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста в отношении Вакуленко И.В., задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после схода лавины в Норильске на горнолыжной базе "Гора Отдельная". Вакуленко освобожден из-под домашнего ареста", - говорится в сообщении краевого суда. Отмечается, что суд не определил ему меру пресечения.
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7 495 645-6601
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Момент обнаружения тела одного из погибших на месте схода лавины в Норильске
Спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске. На видео от ГУМЧС – момент обнаружения тела одного из погибших.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский краевой суд, норильск, происшествия

Суд снял арест с одного из фигурантов дела о сходе лавины в Норильске

08:48 10.03.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Суд в Норильске освободил из-под домашнего ареста оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель людей при сходе лавины, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть трех человек). Всего фигурантами дела стали шесть человек.
Норильский городской суд отправил Вакуленко под домашний арест по статье о халатности. Он, по версии следствия, получил сведения от МЧС о лавиноопасности, но не включил их в оперативную сводку, а потому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.
"Норильский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста в отношении Вакуленко И.В., задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после схода лавины в Норильске на горнолыжной базе "Гора Отдельная". Вакуленко освобожден из-под домашнего ареста", - говорится в сообщении краевого суда. Отмечается, что суд не определил ему меру пресечения.
Сход лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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В Норильске возбудили еще одно дело о халатности после схода лавины
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский краевой судНорильскПроисшествия
 
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