https://ria.ru/20210108/norilsk-1592356391.html

В Норильске спасли четырех человек после схода лавины

В Норильске спасли четырех человек после схода лавины

Четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом еще могут быть люди, сообщили РИА Новости в дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-08T23:40

2021-01-08T23:40

2021-01-09T02:21

сход лавины под норильском

россия

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. Четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом еще могут быть люди, сообщили РИА Новости в дежурно-диспетчерской службе города.Ранее сообщалось, что в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми.

россия

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, россия, норильск, происшествия