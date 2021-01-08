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В Норильске спасли четырех человек после схода лавины
В Норильске спасли четырех человек после схода лавины
Четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом еще могут быть люди, сообщили РИА Новости в дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T23:40
2021-01-08T23:40
2021-01-09T02:21
сход лавины под норильском
россия
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. Четыре человека спасены после схода лавины в Норильске, однако под снегом еще могут быть люди, сообщили РИА Новости в дежурно-диспетчерской службе города.Ранее сообщалось, что в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми.
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РИА Новости
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сход лавины под норильском, россия, норильск, происшествия