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На Чукотке нашли тело попавшего в декабре под лавину сноубордиста
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РИА Новости

На Чукотке нашли тело попавшего в декабре под лавину сноубордиста

14:51 04.01.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Поисковая группа на Чукотке нашла тело сноубордиста, попавшего под лавину в декабре 2019 года, сообщает региональный главк МЧС России.
Лавина сошла 22 декабря в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный). Сноубордист вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что собирается там совершить спуск. Поиски начали волонтеры и тяжелая техника. По мнению эксперта метеослужбы, это была самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышала 10 метров.
"Четвертого января в распадке, расположенном в 15 километрах от Эгвекинота, в месте схода лавины обнаружено тело ранее пропавшего сноубордиста", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу выражает благодарность неравнодушным людям и организациям, принявшим участие в поисках.
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ЧукоткаМЧС РФРоссияПроисшествия
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