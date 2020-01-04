На Чукотке нашли тело попавшего в декабре под лавину сноубордиста

Лавина сошла 22 декабря в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный). Сноубордист вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что собирается там совершить спуск. Поиски начали волонтеры и тяжелая техника. По мнению эксперта метеослужбы, это была самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышала 10 метров.