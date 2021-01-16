https://ria.ru/20210116/lavina-1593322698.html

В Приэльбрусье лыжник погиб под лавиной

В Приэльбрусье лыжник погиб под лавиной

Лыжник из Московской области погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:19

2021-01-16T14:19

2021-01-16T14:19

россия

приэльбрусье

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Лыжник из Московской области погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Отмечается, что на место были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет", которые обнаружили лыжника без признаков жизни. "Тело спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - уточняет пресс-служба.Ранее сообщалось, что с 14 по 18 января в горах Кабардино-Балкарии выше 2000 метров лавиноопасно. Из-за опасности схода лавин третий день подряд не работают горнолыжные трассы на Эльбрусе.

https://ria.ru/20201126/lyzhi-1586424290.html

россия

приэльбрусье

эльбрус

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, приэльбрусье, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия