https://ria.ru/20210116/lavina-1593322698.html
В Приэльбрусье лыжник погиб под лавиной
В Приэльбрусье лыжник погиб под лавиной
Лыжник из Московской области погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:19
2021-01-16T14:19
2021-01-16T14:19
россия
приэльбрусье
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Лыжник из Московской области погиб под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье, катаясь в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Отмечается, что на место были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет", которые обнаружили лыжника без признаков жизни. "Тело спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - уточняет пресс-служба.Ранее сообщалось, что с 14 по 18 января в горах Кабардино-Балкарии выше 2000 метров лавиноопасно. Из-за опасности схода лавин третий день подряд не работают горнолыжные трассы на Эльбрусе.
https://ria.ru/20201126/lyzhi-1586424290.html
россия
приэльбрусье
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россия, приэльбрусье, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия