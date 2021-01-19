https://ria.ru/20210119/dombay-1593652239.html

В результате схода лавины на Домбае пострадали восемь человек

В результате схода лавины на Домбае пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщил гендиректор "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:23

2021-01-19T12:23

2021-01-19T14:53

хасан тимижев

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

сход лавины на домбае

курорты северного кавказа

домбай

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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщил гендиректор "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.Лавина сошла в понедельник, под толщей снега, как изначально опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."Вчера при сходе лавины на горнолыжную трассу курорта Домбай пострадали восемь человек, один погиб, четверых нашли живыми. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Тимижев в Instagram.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

домбай

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Следователи работают на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии 18 января 2021 года около 13 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай. На месте работают следователи. 2021-01-19T12:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан тимижев, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия, сход лавины на домбае, курорты северного кавказа, домбай