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В результате схода лавины на Домбае пострадали восемь человек
В результате схода лавины на Домбае пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщил гендиректор "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:23
2021-01-19T12:23
2021-01-19T14:53
хасан тимижев
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
сход лавины на домбае
курорты северного кавказа
домбай
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщил гендиректор "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.Лавина сошла в понедельник, под толщей снега, как изначально опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."Вчера при сходе лавины на горнолыжную трассу курорта Домбай пострадали восемь человек, один погиб, четверых нашли живыми. Поисково-спасательная операция продолжается", - написал Тимижев в Instagram.
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домбай
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Следователи работают на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии
18 января 2021 года около 13 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины в поселке Домбай. На месте работают следователи.
2021-01-19T12:23
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хасан тимижев, карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия, сход лавины на домбае, курорты северного кавказа, домбай